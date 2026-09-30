"Quiere dinero": Gala Montes buscaría una orden de restricción contra su mamá por presunto acoso

La relación entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, volvió a estar en el centro de la conversación. La actriz habló de los problemas que ha tenido con su familia y aseguró que incluso analiza tomar medidas legales contra su madre.

En una entrevista con Maryfer Centeno, Gala recordó algunos de los conflictos que han marcado su vida y cuestionó que sus familiares ahora expresen preocupación por ella cuando, según su versión, durante años no recibió ese apoyo.

La actriz fue directa al hablar de su mamá y aseguró que, si realmente estuviera preocupada por ella, sus acciones serían distintas.

Si realmente hubiera una preocupación genuina, como yo les digo: '¡Transfiéranme!'. Preocúpense por mí, ayúdenme a pagar mis cosas, comentó Gala.

Gala Montes acusa a su mamá de acosarla

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Maryfer Centeno le preguntó directamente por Crista Montes. Gala aseguró que ha preferido alejarse de ella y reveló que contempla solicitar una orden de restricción.

Yo a la señora Crista le huyo. Le quiero poner una orden de restricción porque no deja de acosarme, afirmó.

Gala también sostuvo que su mamá estaría buscando dinero y que, según su versión, ha hablado con personas cercanas a ella para desprestigiarla.

"Quiere dinero, porque ya se le acabó", dijo la actriz, quien además acusó a su madre de haber cometido robos y de acercarse a sus amigos para hablar de ella.

Estas declaraciones corresponden a la versión de Gala Montes y no prueban por sí mismas que Crista Montes haya cometido los actos que su hija señala. Hasta lo expuesto en la entrevista, tampoco se dio a conocer que exista una orden de restricción concedida por una autoridad.

La actriz recuerda cómo comenzó a mantener a su familia

Durante la conversación, Gala también habló de su infancia y aseguró que comenzó a hacerse cargo económicamente de su casa desde que tenía apenas seis años.

Según relató, su mamá dejó de trabajar después de que ella consiguió un papel en una serie y comenzó a dedicarse a impulsar su carrera.

Para Gala, esa etapa tuvo consecuencias que todavía carga. La actriz describió su experiencia como una historia de abuso, violencia y explotación durante su infancia, y explicó que durante mucho tiempo prefirió guardar silencio porque veía a su mamá como "el amor de su vida".

"Me creí una mala persona mucho tiempo", aseguró al recordar cómo las acusaciones y conflictos familiares terminaron afectando la forma en que se veía a sí misma.

Gala también habló de su infancia y aseguró que comenzó a hacerse cargo económicamente de su casa @galamontes

También relacionó parte de su historia con su música. La actriz explicó que su proyecto La hija de nadie nació, en parte, como una manera de contar lo que ha vivido y responder a quienes durante años la señalaron como “la mala”.

Gala Montes relaciona su historia con Britney Spears

Otro de los puntos que surgió durante la entrevista fue la comparación que Gala hizo entre su experiencia y la de Britney Spears, quien también comenzó su carrera siendo una niña y durante años estuvo bajo una polémica tutela legal.

Gala consideró que ambas historias tienen elementos relacionados con el trabajo desde edades tempranas y los conflictos familiares, aunque cada caso tiene circunstancias legales y personales distintas.

En De Primera Mano, los conductores también hablaron sobre las declaraciones de la actriz y señalaron que, más allá de la polémica familiar, Gala ha sabido relacionar lo ocurrido con su actual etapa musical.

Gala ha sabido relacionar lo ocurrido con su actual etapa musical. @galamontes

La actriz continúa promocionando La hija de nadie y su sencillo La Mala, proyectos que, de acuerdo con sus propias declaraciones, también están vinculados con las experiencias que ha contado públicamente sobre su familia.

Por ahora, Gala Montes mantiene su versión sobre los conflictos con su mamá y la posibilidad de buscar protección legal, mientras que no se han presentado públicamente mayores detalles sobre una eventual solicitud de orden de restricción.