¿Quién es la esposa de Memo Schutz? Entra a La Casa de los Famosos y confronta al comentarista

Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, entró a La Casa de los Famosos México 2026 y su estancia en el reality está dando mucho de qué hablar.

La pareja del cronista deportivo ingresó al programa como parte de una dinámica para compartir tiempo con los finalistas por un lapso de 24 horas.

Esposa de Memo Schutz confronta al comentarista

Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026. X

Pese a que Memo se ha mantenido alejado de la polémica, ahora, con el ingreso de su esposa a La Casa, su nombre se ha hecho tendencia y se ha puesto en el ojo público por cuestiones que usuarios han considerado como controversiales.

Una de las escenas que más ha llamado la atención de Verónica y Memo en La Casa es cuando ella lo confrontó respecto a los gastos que ha tenido en el hogar.

Mientras mantenían una conversación acerca de su economía, Verónica le comentó a Schutz que habían pasado varias cosas, como un problema dental con su hijo, entre otras situaciones, que le han hecho gastar. Ante los visibles gestos de Memo, su pareja argumentó que tenía en un “Excel” todo anotado.

Ante la declaración de Verónica, Memo le contestó que no pensó que fuera a estar tanto tiempo en el reality y que por eso había pedido un “préstamo”.

Lo anterior desató especulaciones entre los usuarios, sobre que Memo le estaba “pidiendo cuentas” a Verónica y, por esa razón, muchos se fueron en contra del comentarista.

Además de esa situación, la pareja se “sumergió” también en la polémica debido a que Vero le comentó a Memo que había ido sola a casa de Luis, exparticipante que compartió La Casa con Schutz por algunos días. La expresión del comentarista dejó ver que no le había parecido tal situación.

En tanto, hay otras escenas que también han escalado en redes sociales, como la parte en donde Vero regañó a su esposo por quemar su ropa y, también por no saber combinar las prendas que le mandó.

En uno de los clips se puede leer el comentario de un usuario:

Desde ayer Memueble y su esposa se la han pasado discutiendo, haciéndose caras, él reclamándole de los gastos. Un patán de lo peor”.

Otra situación que también ha marcado el paso de Verónica por el reality, es cuando Memo le preguntó si había conocido ya a Brianda y ella le contestó que no, con una expresión que fue considerada como de molestia.

Memo Schutz y Brianda, ¿por qué los relacionan?

Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026. @memo_schutz

La cercanía entre Memo Schutz y Brianda Deyanara dentro de La Casa de los Famosos México 2026 generó comentarios entre los seguidores del reality, especialmente porque el conductor está casado con Verónica Fonseca. Aunque en redes sociales algunos espectadores interpretaron ciertos momentos entre ambos como coqueteo, ninguno de los dos confirmó que exista una relación sentimental.

Desde que comenzaron a convivir en el programa, Memo y Brianda desarrollaron una amistad cercana. El conductor se mostró muy pendiente de ella y en diferentes ocasiones explicó que la relación que tenía con la influencer era más bien paternal y protectora, incluso al compararla con la de un padre y su hija.

Sin embargo, algunas escenas hicieron que parte del público comenzara a especular sobre una posible atracción. Entre ellas estuvieron sus muestras de cariño, la manera en que Memo reaccionaba cuando Brianda convivía con otros hombres y algunos momentos que fueron interpretados como celos. También se volvió viral una situación en la que supuestamente Memo llamó a Brianda “Verito”, el mismo diminutivo que utiliza para referirse a su esposa, aunque el audio generó distintas interpretaciones.

Otro momento que llamó la atención ocurrió durante la dinámica de la Suite del Líder, cuando Memo decidió no dormir en la misma cama que Brianda. El conductor explicó que prefería mantener ciertos límites por respeto a su familia.

Tras su salida, Brianda ha negado que exista un romance entre ellos y ha señalado que las especulaciones surgieron a partir de situaciones que fueron sacadas de contexto. También ha destacado que Memo hablaba constantemente dentro de la casa sobre su esposa, sus hijos y su familia.

¿Quién es Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz?

Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026. @memo_schutz

Aunque el nombre de Verónica Fonseca ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia a raíz de la participación de su esposo en el reality, ella mantiene un perfil mucho más alejado de los reflectores.

La pareja lleva más de dos décadas de relación. De acuerdo con lo que la propia Verónica ha contado, ella y Memo tienen 23 años juntos y 20 de matrimonio. Durante este tiempo formaron una familia con sus cuatro hijos: Guillermo, Patricio, Nicole y Luca.

Verónica ha relatado que conoció a Memo de manera casual, una noche en un centro nocturno, después de que él cambiara sus planes con unos amigos. A partir de ese encuentro comenzaron una relación que con los años se consolidó hasta convertirse en un matrimonio y una familia.

A diferencia de Memo, quien ha desarrollado gran parte de su carrera frente a las cámaras como periodista y comentarista deportivo, Verónica ha preferido mantenerse lejos de la exposición pública. Por ello, son pocas las ocasiones en las que habla sobre su vida personal o aparece en espacios relacionados con la carrera de su esposo.

Su nombre cobró especial relevancia durante la participación de Memo en La Casa de los Famosos México, particularmente por la cercanía que el conductor desarrolló con Brianda Deyanara. La convivencia entre ambos generó especulaciones en redes sociales y llevó a algunos espectadores a preguntarse cómo tomaba Verónica esta situación.

Ante los comentarios, Verónica aseguró que se encontraba tranquila porque conoce a su esposo y confía en los valores que tiene. También respaldó la decisión de Memo de mantener ciertos límites con Brianda durante una de las dinámicas del programa, incluida su decisión de no compartir la misma cama con ella.

De esta manera, Verónica Fonseca ha permanecido como una figura importante fuera de la casa, pero también como parte del contexto de las conversaciones que han surgido alrededor de Memo y Brianda.