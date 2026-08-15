¿Quién robó el corazón de Jennifer Lawrence? Esta es la historia de amor con Cooke Maroney

Jennifer Lawrence es una de las actrices más queridas de Hollywood y a lo largo de su carrera ha demostrado su talento en diferentes proyectos. Sin embargo, aunque suele estar bajo los reflectores por su trabajo, la actriz ha procurado mantener su vida personal lejos de la atención pública, especialmente su relación de pareja.

Desde hace varios años, Jennifer Lawrence comparte su vida con Cooke Maroney, con quien lleva siete años de matrimonio y ha formado una familia. A diferencia de otras parejas de Hollywood, ambos suelen mantenerse alejados de los eventos públicos y rara vez se dejan ver juntos frente a las cámaras.

¿Quién es el esposo de Jennifer Lawrence?

El esposo de Jennifer Lawrence es Cooke Maroney, quien nació en Nueva York y pasó parte de su infancia en Vermont. Sus padres son Suki Fredericks y James Maroney, quien se desempeñó como comerciante de arte.

Precisamente, el mundo del arte tuvo un papel importante en la vida de Cooke Maroney, ya que estudió Historia del Arte en la Universidad de Nueva York (NYU). Durante su trayectoria profesional trabajó en reconocidas galerías, entre ellas Gagosian y Gladstone Gallery.

En 2025, Maroney decidió dejar su trabajo en una galería para comenzar a desempeñarse de manera independiente dentro del mundo del arte.

¿Cómo se conocieron Jennifer Lawrence y su esposo?

La historia de amor entre Jennifer Lawrence y Cooke Maroney comenzó hace aproximadamente ocho años gracias a una amiga en común, Laura Simpson, quien habría sido la cómplice para organizarles una cita a ciegas.

Después de aquel encuentro, la conexión entre ambos fue creciendo y la relación avanzó rápidamente. En 2019, la pareja decidió dar un importante paso al comprometerse. La noticia fue confirmada en aquel momento por el representante de la actriz a la revista People.

Meses después, Jennifer Lawrence y Cooke Maroney se dieron el sí en una ceremonia privada, rodeados de familiares y amigos, en la mansión Belcourt, ubicada en Newport, Rhode Island, Estados Unidos.

Entre las invitadas a la celebración estuvieron algunas colegas y amigas de la actriz, como Cameron Diaz, Emma Stone y Adele.

¿Quién es el esposo de Jennifer Lawrence? Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

¿Cuántos hijos tiene Jennifer Lawrence?

Aunque Jennifer Lawrence y su esposo han sido muy reservados respecto a su vida familiar, se sabe que la pareja tiene dos hijos.

El primero, llamado Cy, nació a finales de febrero de 2022. Mientras que su segundo hijo nació a principios de 2025; sin embargo, la pareja ha decidido mantener su nombre en privado.

¿Quién es el esposo de Jennifer Lawrence? Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney han elegido mantener su relación y su vida familiar lejos de los reflectores. A pesar de ello, en algunas ocasiones han compartido pequeños momentos que dejan ver la complicidad y el cariño que existe entre ambos, mientras continúan construyendo su vida juntos y disfrutando de su familia.