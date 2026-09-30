Muere Jorge Kahwagi y famosos reaccionan: estos son los mensajes tras su partida

Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años y la noticia rápidamente comenzó a circular entre sus amigos y personas cercanas. El empresario, exboxeador, político y exparticipante de Big Brother VIP dejó una trayectoria difícil de encasillar, pues estuvo tanto en la política como en el deporte y la televisión.

La muerte de Jorge Kahwagi fue confirmada públicamente por distintas personas cercanas, entre ellas el senador Manuel Velasco y el empresario Roberto Palazuelos.

Gustavo Adolfo Infante informó en Sale el Sol que Kahwagi habría fallecido a consecuencia de un derrame cerebral Saúl López / Cuartoscuro

En las primeras horas también se dio a conocer una versión sobre la causa de muerte. Gustavo Adolfo Infante informó en Sale el Sol que Kahwagi habría fallecido a consecuencia de un derrame cerebral en Ciudad de México. Roberto Palazuelos confirmó posteriormente esta causa a Quién. Sin embargo, algunos reportes señalaron que hasta ese momento no existía un comunicado familiar o parte médico público que detallara el fallecimiento.

Famosos despiden a Jorge Kahwagi

Una de las primeras reacciones que llamó la atención fue la de Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía junto a su amigo y le dedicó unas palabras de despedida.

Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, hermano querido, escribió el empresario. También expresó sus condolencias a la familia de Kahwagi, especialmente a su mamá y sus hermanas Sonja y Layla.

Por su parte, Yolanda Andrade publicó un mensaje en el que dejó ver el impacto que tuvo la noticia para ella. La conductora llamó a Kahwagi su “mejor amigo” y recordó los momentos que compartieron.

Mi mejor amigo, mi Kawachón, te amo, escribió Andrade. También agradeció los años de amistad y mencionó que él estuvo pendiente de su salud. Su mensaje terminó con unas palabras para la mamá y las hermanas del empresario.

Otro de los famosos que reaccionó fue Julio César Chávez. El excampeón mundial recordó a Kahwagi como un amigo cercano y lamentó que su partida ocurriera de manera tan repentina.

Hay noticias para las que el corazón nunca está preparado, expresó en su despedida, donde también habló de la amistad que mantuvieron y de los recuerdos que conservará.

Leonardo García también compartió su sorpresa por la muerte de quien consideraba un amigo y hermano. En redes sociales escribió que no podía creer la noticia y envió sus condolencias a la familia.

Mientras tanto, Shanik Berman recordó algunas de las peculiaridades que, según ella, hacían de Kahwagi una persona fuera de lo común. En su mensaje mencionó desde su relación con los animales hasta algunos de los cambios físicos que protagonizó a lo largo de los años.Una vida entre el boxeo, la política y la televisión

Jorge Kahwagi Macari tuvo una carrera poco común. Fue diputado federal, empresario y dirigente político, pero también incursionó en el boxeo profesional y apareció en televisión, especialmente durante su participación en Big Brother VIP.

En los últimos años mantuvo un perfil mucho más bajo y estuvo alejado de los reflectores. Su fallecimiento ocurrió apenas unos meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, quien murió en marzo de 2026.

En los últimos años mantuvo un perfil mucho más bajo y estuvo alejado de los reflectores. Cuartoscuro

Ahora, mientras continúan surgiendo detalles sobre su muerte, amigos y compañeros han comenzado a recordarlo desde las distintas etapas de una vida que transcurrió entre el deporte, la política, los negocios y el espectáculo.