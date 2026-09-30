Sean “Diddy” Combs es llevado a aislamiento tras supuesta estancia VIP en prisión

Sean “Diddy” Combs fue trasladado nuevamente a una unidad de aislamiento dentro de la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, luego de que surgieran reportes sobre el supuesto trato privilegiado que habría recibido durante su estancia en el centro penitenciario.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el confinamiento estaría relacionado con una investigación interna derivada de las acusaciones sobre las condiciones en las que el productor musical habría vivido dentro de la prisión.

Foto: X @FearedBuck

¿Por qué Diddy fue enviado nuevamente a aislamiento?

El traslado se produjo después de un reportaje de NBC News, en el que se describió un supuesto estilo de vida privilegiado para el también empresario.

Entre los señalamientos se encuentran presuntos accesos a masajes, alimentos especiales, alcohol de contrabando y ayuda de otros internos para realizar distintas tareas dentro de la prisión.

Según las fuentes citadas por el medio, llevar a un recluso a una unidad de aislamiento mientras se realiza una investigación puede formar parte de los procedimientos habituales de la institución.

Sean "Diddy" Combs en una MetGala. REUTERS

¿Qué supuestos privilegios habría tenido Diddy?

El reporte de NBC News, Combs habría tenido acceso a un teléfono celular de contrabando, que presuntamente utilizaba para revisar fotografías íntimas de una expareja.

También se afirma que otros internos realizaban algunas labores para él, entre ellas limpiar su espacio, hacer su cama y lavar su ropa.

Entre los alimentos que supuestamente recibía se mencionan pollo al curry, pizza y empanadas. Además, según las mismas versiones, personas cercanas a Diddy habrían depositado miles de dólares en sus cuentas de la tienda de la prisión.

Estos señalamientos forman parte de reportes sobre su estancia en el centro penitenciario y no todos los detalles han sido establecidos públicamente como hechos.

El músico ya había sido trasladado a una unidad de aislamiento en julio, después de verse involucrado en una pelea dentro de la prisión.

En aquella ocasión, permaneció con restricciones de movimiento, poco contacto con otros internos y largos periodos solo.

Ahora, su regreso a esta unidad ocurre mientras las autoridades penitenciarias investigan los señalamientos relacionados con el supuesto trato especial que habría recibido.

Diddy Combs Especial

¿Cuándo está prevista la liberación de Diddy?

De acuerdo con los registros de la Oficina Federal de Prisiones, la fecha de liberación de Combs está actualmente prevista para el 21 de enero de 2028.

La fecha ha sufrido modificaciones desde que inicialmente se había establecido para junio de 2028.

En 2025, Sean “Diddy” Combs fue declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución.

El caso también incluyó acusaciones más graves relacionadas con crimen organizado y trata de personas con fines sexuales, pero el jurado lo absolvió de esos cargos.

Posteriormente, fue sentenciado a 50 meses de prisión federal.

Desde entonces, su permanencia en prisión ha estado marcada por distintos episodios, incluido el incidente que anteriormente provocó su traslado a aislamiento y ahora la investigación relacionada con el supuesto trato privilegiado.