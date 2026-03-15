¿Quién es Amy Madigan? La actriz de 75 años que conquistó los Oscars con Weapons

En la ceremonia de los Oscars, la actriz estadounidense Amy Madigan se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Weapons. Su triunfo fue uno de los momentos más comentados de la noche, ya que reconoce una carrera sólida en cine y televisión y marca un nuevo hito para la intérprete, quien ha trabajado durante décadas en la industria del entretenimiento.

Con su interpretación en el thriller de terror dirigido por Zach Cregger, Madigan logró cautivar tanto al público como a la crítica, consolidándose como una de las actuaciones más destacadas del año.

98th Academy Awards, Los Angeles, California, United States - 15 Mar 2026 Bonnie Cash/UPI/Shutterstock

¿Quién es Amy Madigan?

Madigan es conocida por interpretar personajes intensos, complejos y con gran presencia dramática, lo que la ha convertido en una actriz respetada dentro de la industria. Su actuación en Weapons volvió a poner su nombre en el centro de la conversación cinematográfica y le otorgó su primer Oscar.

Su primer gran reconocimiento llegó con la película Twice in a Lifetime, que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

La carrera de Amy Madigan. Grosby

A partir de entonces participó en varias películas importantes, entre ellas Field of Dreams, el clásico protagonizado por Kevin Costner, y Uncle Buck, una popular comedia familiar de finales de los ochenta.

Además de su trabajo en cine, ha tenido una presencia constante en televisión y teatro, consolidándose como una actriz de carácter con gran versatilidad

Amy Madigan: otros datos que debes saber sobre la actriz

. Nació en Chicago, Estados Unidos, y antes de dedicarse por completo a la actuación tuvo interés en la música y el periodismo, áreas que influyeron en su sensibilidad artística.

En su vida personal, está casada con el actor Ed Harris, con quien ha compartido proyectos en la industria cinematográfica y con quien tiene una hija. La pareja es considerada una de las relaciones más estables de Hollywood.

Madigan también es conocida por elegir papeles de carácter, con personajes que suelen aportar profundidad emocional a las historias.

Madigan también es conocida por elegir papeles de carácter, con personajes que suelen aportar profundidad emocional a las historias. Grosby

¿De qué trata su papel en Weapons?

En Weapons, Amy Madigan interpreta a Aunt Gladys, un personaje clave dentro de este thriller de terror dirigido por Zach Cregger. La historia sigue una serie de misteriosas desapariciones de niños en una comunidad, un evento que desencadena una trama llena de tensión e incertidumbre.

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El personaje de Madigan aporta una presencia inquietante y emocional que refuerza el tono oscuro de la película. Su interpretación, marcada por la intensidad y el misterio, fue una de las más destacadas de la temporada de premios y finalmente le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.