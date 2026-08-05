¿Se le acabó la carrera? Esta es la película que le dio la espalda a Jared Leto tras serias acusaciones

La carrera de Jared Leto atraviesa uno de sus momentos más complicados. El actor y músico, ganador del Oscar por Dallas Buyers Club, sigue dentro de la polémica, luego de que diversos medios estadounidenses aseguraran que quedó fuera de una película en medio de la controversia por las acusaciones de conducta sexual inapropiada que pesan sobre él.

¿Cuál es la película que despidió a Jared Leto?

Según información publicada por Page Six, Jared Leto llevaba varios meses negociando su incorporación al elenco de Assassination, el nuevo thriller político dirigido por Barry Levinson.

El actor se encontraba en negociaciones avanzadas para integrarse al nuevo proyecto de Barry Levinson. Instagram

La película está inspirada en la historia real de la periodista Dorothy Kilgallen, quien investigó el asesinato del presidente John F. Kennedy antes de morir en circunstancias que aún generan dudas.

Las conversaciones con el director Barry Levinson, responsable de películas como Rain Man y Bugsy, se encontraban muy avanzadas. Incluso, reportes previos señalaban que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que el actor estaba especialmente interesado en formar parte del proyecto.

Sin embargo, el panorama cambió conforme resurgieron las acusaciones públicas en su contra.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, el equipo decidió continuar el desarrollo de la película sin Jared Leto, aunque hasta ahora nadie relacionado con el filme ha explicado oficialmente los motivos de esa decisión.

Diversos medios estadounidenses señalan que la producción decidió continuar sin el ganador del Oscar.

¿Cuáles son las acusaciones contra Jared Leto?

La controversia alrededor del líder de Thirty Seconds to Mars cobró nueva fuerza en 2025, cuando el medio Air Mail publicó una investigación que reunía los testimonios de nueve mujeres que denunciaban presuntas conductas sexuales inapropiadas.

Algunas aseguraron haber sido menores de edad cuando ocurrieron los hechos que describen. Un año después, el tema volvió a ocupar titulares con el estreno del documental de la BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, producción en la que diez mujeres compartieron nuevos testimonios.

La decisión llega tras resurgir acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el actor.

Cuatro de ellas realizaron acusaciones relacionadas con presuntas conductas sexuales criminales ocurridas cuando eran adolescentes. La cadena británica explicó que parte de los relatos fueron corroborados mediante mensajes, fotografías y declaraciones de personas cercanas a las denunciantes.

Aun así, hasta el momento no se han presentado cargos penales contra el actor derivados de estas investigaciones periodísticas.

¿Qué dice Jared Leto sobre las acusaciones en su contra?

Desde que comenzaron a difundirse estos señalamientos, Jared Leto ha rechazado categóricamente todas las acusaciones.

En un comunicado enviado a la BBC, el actor afirmó que "nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida" y calificó todas las versiones difundidas como "absoluta y categóricamente falsas".

Hasta el momento, ni el estudio ni los productores han confirmado oficialmente los motivos de su salida.

Su postura no ha cambiado desde entonces y continúa negando cualquier conducta indebida.

Aunque no existe una confirmación oficial de que las acusaciones fueran la causa directa de su salida de Assassination, varios medios estadounidenses coinciden en que la creciente presión mediática habría influido en la decisión de la producción.

Otras versiones también apuntan a que el desempeño comercial de algunos de sus proyectos recientes pudo haber pesado en la evaluación. Sin embargo, esas hipótesis tampoco han sido confirmadas por los responsables de la película.

Por ahora, Assassination seguirá adelante con Barry Levinson como director y un elenco encabezado por Bryan Cranston y Brendan Fraser. La producción todavía no anuncia quién ocupará el lugar que, según los reportes, estaba reservado para Jared Leto.