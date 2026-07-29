Jared Leto rompe el silencio: califica de falsas las acusaciones en su contra por agresiones sexuales

Jared Leto se defendió de las acusaciones de agresión y acoso sexual realizadas por varias mujeres en un nuevo documental de la BBC. El actor y vocalista de Thirty Seconds to Mars negó los señalamientos y aseguró que nunca ha agredido sexualmente a nadie.

Las mujeres señalan haber sido víctimas de la estrella entre 2002 y 2016. Dos de ellas lo acusaron de agresión sexual cuando tenían 17 años, mientras que otra afirmó que a los 19 años el actor la amenazó con una agresión similar.

Jared Leto Foto: IG jaredleto

Una cuarta mujer relató haber recibido múltiples llamadas telefónicas de carácter sexualmente explícito por parte de Leto cuando ella tenía 16 años. De acuerdo con su versión, le propuso acostarse con ella.

Otras cuatro mujeres hablaron de acoso sexual durante llamadas telefónicas del vocalista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars.

"Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida", aseguró Leto, de 54 años, en un comunicado transmitido por sus representantes. "Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", subrayó.

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Nueve de las diez mujeres dan su testimonio por primera vez en este documental de la BBC titulado "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" (Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood).

No es la primera vez que Jared Leto, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por "Dallas Buyers Club", es señalado de este tipo de agresiones.

En 2025, varias otras mujeres lo acusaron de agresiones sexuales, en particular en una investigación realizada por el sitio Air Mail, una revista digital estadounidense. En esa ocasión, Jared Leto también negó cualquier conducta inapropiada.

Con información de AFP.