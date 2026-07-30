¿Una secta alrededor de Jared Leto? La frase sobre "beber la sangre" que desató polémica

Jared Leto ha construido una relación muy cercana con los seguidores de Thirty Seconds to Mars, una dinámica que durante años llamó la atención por la forma en que la banda se refería a su comunidad.

El tema volvió a cobrar relevancia en medio de las recientes acusaciones de conducta sexual inapropiada que enfrenta el actor y cantante, luego de que la BBC estrenara el documental Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret. En el programa se presentan testimonios de mujeres que lo acusan de presuntos hechos ocurridos cuando algunas eran adolescentes. Leto ha rechazado las acusaciones y aseguró que son "absoluta y categóricamente falsas".

A raíz de esta polémica también resurgieron fotos, entrevistas y videos de los retiros que el músico organizaba para sus seguidores. La estética de estos encuentros y el lenguaje utilizado por la propia banda hicieron que algunos internautas comenzaran a compararlos con una especie de secta.

Sin embargo, no existe evidencia de que Thirty Seconds to Mars haya funcionado como una organización religiosa o coercitiva. La comparación surgió, en buena medida, por la imagen que el propio grupo construyó alrededor de su comunidad.

Camp Mars: así comenzaron los retiros

En 2015, Thirty Seconds to Mars organizó el primero de estos encuentros bajo el nombre de Camp Mars. Se trataba de una experiencia para mayores de edad que tuvo lugar en Malibu, California.

Durante varios días, los asistentes podían participar en actividades al aire libre como caminatas, fogatas y tiro con arco. También había conciertos nocturnos, algunos de ellos presentados bajo el nombre de "Church of Mars".

La idea era convivir de una manera mucho más cercana con los integrantes de la banda, algo que no ocurre normalmente en un concierto tradicional.

Pero la experiencia fue creciendo y, años después, se trasladó a un escenario todavía más exclusivo.

30 seconds to Mars Facebook: 30 seconds to Mars

Mars Island y los retiros de más de 6 mil dólares

En 2019 llegó Mars Island, una experiencia internacional realizada en la isla de Obonjan, en Croacia. De acuerdo con reportes de medios como Page Six, los paquetes para asistir podían superar los 6 mil 499 dólares.

El retiro duraba tres días y tenía una propuesta muy distinta a la de un festival musical común. Los asistentes podían participar en sesiones de yoga, meditación, actividades en la playa y conciertos, además de convivir con Jared Leto y los demás integrantes de Thirty Seconds to Mars.

Algunas fotos que circularon en redes sociales mostraban a Leto vestido de blanco, con los brazos abiertos sobre un acantilado, mientras varios seguidores imitaban su postura desde abajo. En otras imágenes, los asistentes aparecían vestidos de blanco y sentados en el suelo mientras escuchaban al músico.

"Beber la sangre" y la broma que alimentó los rumores

La propia banda tampoco ayudó demasiado a terminar con las comparaciones. En 2019, la cuenta oficial de Thirty Seconds to Mars publicó un mensaje que decía: "Sí, esto es una secta", acompañado de la etiqueta #MarsIsland.

Jared Leto también ha hablado en entrevistas sobre su rechazo a la palabra "fan". El músico explicó que prefería referirse a quienes siguen a la banda como una comunidad llamada The Echelon.

En una entrevista citada por Far Out Magazine, Leto bromeó sobre la forma en que algunas personas percibían a sus seguidores y lanzó una frase que con el tiempo se volvió viral:

Tienes que bailar bajo la luna llena y beber la sangre recién sacrificada de un bebé humano.

30 seconds to Mars Facebook: 30 seconds to Mars

El comentario fue presentado como una ironía y no como una descripción de prácticas reales. Aun así, la frase terminó alimentando la narrativa de quienes ya comparaban a la comunidad de Thirty Seconds to Mars con una secta.

Con el paso de los años, los retiros recibieron opiniones encontradas. Algunos participantes los describieron como experiencias positivas, mientras otros cuestionaron el precio y la intensidad de la relación entre la banda y sus seguidores.

Las mujeres acusan al actor y cantante de presunto abuso sexual Instagram

Los encuentros dejaron de realizarse después de 2020, en medio de las restricciones provocadas por la pandemia. Ahora, las antiguas imágenes y declaraciones volvieron a circular en redes sociales, mientras la atención sobre Jared Leto crece nuevamente por las acusaciones que él niega de manera tajante.