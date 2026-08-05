Yuri sobrevivió al cáncer de intestino, ¿por qué la cantante lo mantuvo en secreto?

Yuri sorprendió al revelar por primera vez que hace cuatro años fue diagnosticada con cáncer de intestino, una enfermedad que decidió mantener en privado mientras atravesaba el proceso médico.

La cantante compartió la historia después de explicar el motivo por el que utiliza un parche de progesterona durante sus conciertos, un detalle que recientemente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Un hallazgo durante una cirugía cambió el rumbo de su salud

Durante una entrevista con Ventaneando, la intérprete contó que el tumor fue descubierto de manera inesperada mientras era operada de la vesícula en plena pandemia.

Según explicó, el hallazgo permitió detectar el cáncer antes de que avanzara y evitó un tratamiento mucho más complicado.

Yuri recordó que ingresó al quirófano para una operación relacionada con la vesícula, sin imaginar que el procedimiento terminaría revelando otro problema.

Mientras realizaban la cirugía, el médico decidió revisar el resto de sus órganos aprovechando que ya utilizaban una cámara. Fue entonces cuando encontraron un tumor de aproximadamente un centímetro y medio al final del intestino.

La cantante explicó que el especialista le dijo que el diagnóstico llegó justo a tiempo.

De acuerdo con su relato, si el tumor hubiera permanecido sin detectarse durante un par de meses más, habría sido necesario retirar una parte del intestino y existía el riesgo de que el cáncer hiciera metástasis.

“Fue un hallazgo. Van por una cosa y encuentran otra”, recordó la artista al hablar de ese momento.

A pesar del impacto que representó la noticia, Yuri optó por no hacer público el diagnóstico y continuó con su recuperación lejos de los reflectores.

Yuri reveló que enfrentó cáncer de intestino hace cuatro años. IG oficialyuri

La confesión surgió por un detalle que llamó la atención en un concierto

La historia salió a la luz después de que varios asistentes notaran un parche en el abdomen de Yuri durante una presentación de su gira Icónica Recargado en el Auditorio Nacional.

Tras el concierto, la cantante explicó que se trata de un parche de progesterona, tratamiento que utiliza desde hace tiempo para aliviar algunos síntomas relacionados con la menopausia.

Según contó, no puede recibir terapia hormonal convencional debido a sus antecedentes médicos.

“Yo no puedo tomar hormonas porque tuve cáncer en el intestino hace cuatro años”, explicó.

La intérprete también comentó que, antes de salir al escenario, se dio cuenta de que el parche sería visible con el vestuario que llevaba esa noche. En lugar de intentar ocultarlo, decidió explicarlo públicamente para evitar rumores o especulaciones.

Entre risas, incluso comentó que prefería aclarar el tema antes de que comenzaran las teorías sobre una supuesta cirugía estética.

La cantante contó que el tumor fue descubierto durante una cirugía. IG oficialyuri

¿Cómo llevó el diagnóstico de cáncer de intestino?

Aunque Yuri no profundizó en el tratamiento que siguió ni en el proceso de recuperación, sí reconoció que detectar el tumor de manera temprana hizo una diferencia importante.

La cantante recibió el diagnóstico en uno de los momentos más complicados de la pandemia de COVID-19, cuando la incertidumbre sobre la salud ocupaba gran parte de la atención pública.

Durante todo ese tiempo decidió mantener el tema en el ámbito privado y fue hasta ahora, al explicar el uso del parche de progesterona, cuando habló por primera vez de la enfermedad que enfrentó.

Yuri decidió mantener en privado su diagnóstico de cáncer. IG oficialyuri

Los antecedentes de cáncer en la familia de Yuri

Durante la entrevista, Yuri explicó que el cáncer ha estado presente en varios integrantes de su familia.

Recordó que su madre enfrentó la enfermedad en dos ocasiones: primero cuando era joven, debido a un tumor en un brazo, y años después por un cáncer de matriz.

Además, señaló que una de sus hermanas también fue diagnosticada con cáncer, situación que derivó en la extracción de uno de sus riñones.

La cantante considera que esos antecedentes familiares pudieron influir en su caso.

También compartió que dejó de consumir productos light porque cree que pudieron estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad.