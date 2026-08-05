Rihanna le hace 'twerking' en público a A$AP Rocky y desata el furor en redes

La cantante Rihanna fue captada haciendo un sensual twerking a su esposo, el rapero A$AP Rocky, ante los ojos públicos en una discoteca.

De visita en su natal Barbados, la cantante y su esposo fueron vistos divirtiéndose a lo grande y protagonizando el atrevido momento que, como era de esperarse, ya es viral en redes sociales.

El clip fue grabado en una reconocida discoteca local mientras Rihanna y A$AP Rocky disfrutaban de una noche de fiesta, demostrando su lado más íntimo en pareja y la complicidad que tienen.

Rihanna le hace twerking a A$AP Rocky | VIDEO

Rihanna le hace twerking a A$AP Rocky. Especial

En medio del tumulto en la discoteca, la cantante y el rapero acapararon la atención, en parte, por los movimientos tan sexys con los que Rihanna se acercó a su esposo.

En el clip se observa a la intérprete de Diamonds y al rapero estadounidense bailando con naturalidad al ritmo de la música caribeña, demostrando así su energía, espontaneidad y química que hay entre ambos.

El momento épico llegó cuando, de manera espontánea, Rihanna comenzó a hacer un twerking en un momento en el que su esposo se encontraba observando para otra parte. Al sentir el cuerpo de la cantante, A$AP Rocky volteó y la vio en tal ritmo que no dudó en seguirle el juego.

De manera divertida, se vio a los dos disfrutando del baile y el coqueteo, mientras que las personas que se encontraban a su alrededor celebraron.

El video del momento no tardó en hacerse viral, acumulando miles de reproducciones en plataformas como Instagram, TikTok y X, antes Twitter.

La mayoría de los comentarios de seguidores destacaron la conexión que ambos mantienen desde que hicieron pública su relación y calificaron la escena como una muestra de la autenticidad y naturalidad que caracteriza a la pareja.

Rihanna trabaja en nueva música

Rihanna le hace twerking a A$AP Rocky. ANGELA WEISS

El esposo de Rihanna adelantó recientemente en una entrevista que la cantante ya se encuentra en el estudio y trabaja en nueva música.

En una entrevista en en The Jason Lee Show, A$AP Rocky confirmó que la cantante prepara ritmos nuevos para entregarle a sus fanáticos.

Ella está en el estudio ahora mismo [...] O sea, hermano, ella está trabajando. Está cocinando, nada de tonterías. Maldita sea, me voy a meter en problemas por esto.”

Con la última frase, A$AP Rocky dejó claro que estaba compartiendo información que Rihanna todavía no había anunciado, por lo que rápidamente acaparó los reflectores.

Aunque el rapero no precisó si las sesiones corresponden a un álbum, una canción o una colaboración, ni dio más detalles al respecto, los seguidores ya están enloqueciendo por el regreso discográfico de la artista.

La expectativa se mantiene porque su último álbum de estudio, Anti, fue publicado en enero de 2016. Desde entonces, Rihanna ha presentado canciones vinculadas con otros proyectos, pero no ha lanzado un nuevo álbum.

Celebraciones en Barbados

Rihanna en el Carnaval de Barbados. Backgrid UK/The Grosby Group

Recientemente la cantante llamó la atención por su aparición en el Carnaval de Barbados.

Aunque Rihanna lleva años asistiendo al Carnaval de su país natal en el Caribe, siempre acapara las miradas por sus look tan imponentes con los que se presenta.

Rihanna se unió a la banda de su hermano, Aura, y desfiló por las calles de Barbados con un look repleto de joyas y adornado con una variedad multicolor de piedras preciosas que complementó con un tocado y una cola de plumas.

El traje de una sola pieza, hecho a medida, fue creado por la diseñadora local de Barbados Lauren Austin, quien ha confeccionado muchos de los otros looks de Rihanna para el Carnaval a lo largo de los años.

Cabe destacar que Rihanna ha convertido este evento anual en su propia pasarela personal. En años anteriores se ha dejado ver con bikinis metalizados y alas de plumas, así cómo diseños repletos de diamantes y accesorios de cristal.

Además, pese a que la cantante suele optar por diseños recién salidos de la pasarela, siempre aprovecha el Carnaval para dar protagonismo a los diseñadores y artistas locales.