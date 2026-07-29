Jared Leto bajo la mira: cantante enfrenta denuncias de cuatro mujeres por presuntas agresiones sexuales

Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada y posibles delitos sexuales, luego de que diez mujeres compartieran sus testimonios para un documental producido por la BBC. Cuatro de ellas aseguran que los hechos ocurrieron cuando todavía eran menores de edad.

Las denuncias forman parte de “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, una investigación que aborda presuntos episodios ocurridos entre 2002 y 2016. Durante ese periodo, el actor y vocalista de Thirty Seconds to Mars tenía entre 30 y 40 años.

De acuerdo con la BBC, nueve de las participantes decidieron contar públicamente sus experiencias por primera vez. Sus relatos describen desde llamadas y mensajes de contenido sexual hasta presuntas agresiones ocurridas cuando algunas de ellas eran adolescentes.

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¿De qué acusan a Jared Leto en el documental de la BBC?

Una de las mujeres asegura que Leto la agredió dentro del baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra afirma que el actor la amenazó con agredirla sexualmente a los 19 años.

En California habría ocurrido otro de los casos presentados en el documental. Una denunciante sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el músico cuando tenía 17 años, edad que se encontraba por debajo del consentimiento legal en dicho estado. Según su versión, el intérprete “restó importancia” al asunto cuando ambos hablaron sobre lo sucedido.

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También se presenta el caso de una mujer que afirma haber recibido llamadas sexuales del actor cuando tenía 16 años. El programa muestra un acuerdo de confidencialidad que supuestamente le pidieron firmar, pero que ella rechazó.

Cuatro testimonios coinciden en que las jóvenes recibieron llamadas “extrañas y muy sexuales” mientras eran menores de edad. Estos contactos presuntamente se produjeron cuando Leto ya era conocido como líder de Thirty Seconds to Mars.

La BBC asegura que encontró elementos que respaldan los testimonios

Para comprobar parte de la información, la BBC contactó a familiares y amistades que tuvieron conocimiento de los presuntos hechos en el momento en que ocurrieron. El medio también asegura haber revisado mensajes e imágenes relacionados con los relatos.

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Dos personas que trabajaron anteriormente con Thirty Seconds to Mars participaron en la producción. Ambas señalaron que algunos integrantes del equipo se sentían incómodos por la manera en que Jared Leto convivía con adolescentes.

Según sus declaraciones, el cantante invitaba en ocasiones a jóvenes a los camerinos de la banda o a la casa donde realizaba grabaciones.

“Todos pensaban que la diferencia de edad era demasiado grande”, afirmó uno de los exempleados.

Las acusaciones publicadas anteriormente por Air Mail

Durante 2025, la DJ Allie Teilz acusó al actor de haber tenido una conducta sexual inapropiada con ella cuando tenía 17 años. Después de que compartió su experiencia, otras mujeres comenzaron a revelar situaciones parecidas.

Un reportaje publicado por Air Mail en junio de ese mismo año reunió los testimonios de nueve mujeres. Las denunciantes señalaron que Jared Leto habría tenido comportamientos inapropiados o contactos sexuales con menores durante distintos momentos de su carrera.

Jared Leto

Entre los casos se encontraba el de una mujer que dijo haber conocido al músico cuando tenía 16 años. Según su relato, él le pidió su número telefónico y más adelante comenzó a realizarle llamadas con contenido sexual.

Otra participante contó que el artista la invitaba a fiestas organizadas en su casa y se comunicaba con ella durante la madrugada. Varios de los testimonios recogidos por Air Mail y la BBC hablan de un supuesto patrón compuesto por mensajes sexuales, llamadas nocturnas y reuniones a las que asistían principalmente personas jóvenes.

Dentro del reportaje de Air Mail también aparece la versión de la modelo Laura La Rue. Ella aseguró que conoció al ganador del Oscar cuando tenía 16 años y que él insistió en conseguir su número telefónico.

Jared Leto Foto: IG jaredleto

La modelo añadió que, cuando tenía 17 años, Leto se presentó completamente desnudo frente a ella. Los representantes del actor rechazaron esta acusación y afirmaron que las interacciones entre ambos fueron apropiadas.

El equipo del músico sostuvo además que La Rue había solicitado trabajar como su asistente personal. Sin embargo, ella negó haber realizado esa petición.

¿Qué respondió Jared Leto ante las acusaciones?

Hasta ahora, los abogados de Jared Leto han negado todas las acusaciones presentadas contra el actor y cantante. Su equipo legal también sostiene que el artista no ha consumido alcohol ni drogas desde hace más de 35 años.