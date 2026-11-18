Will Smith vuelve a estar en medio de una polémica, esta vez por una acusación que involucra a una persona que formó parte de su círculo cercano durante varios años. El actor, conocido por películas como Hombres de Negro, En busca de la felicidad y Aladdín, enfrenta una demanda por un supuesto incidente ocurrido en Hollywood.

La situación comenzó a llamar la atención después de que se dieran a conocer documentos judiciales en los que se menciona un encuentro entre el ganador del Oscar y Bilaal Salaam, quien anteriormente fue su amigo y colaborador.

Foto: Instagram willsmith

¿Por qué acusan a Will Smith de agresión sexual?

La controversia gira en torno a una fiesta que se realizó en Hollywood en 2019, después del estreno de Aladdín, la película de Disney en la que Will Smith dio vida al Genio.

Según información publicada por TMZ, Bilaal Salaam presentó una demanda en la que asegura que el actor lo tocó de manera inapropiada y sin su consentimiento durante aquella celebración.

En su declaración, el antiguo colaborador explica que ambos se encontraban grabando un video cuando Smith comenzó a hacer comentarios relacionados con su apariencia física. También asegura que el actor realizó algunos sonidos que le parecieron incómodos, motivo por el que decidió alejarse.

IG: Will Smith

No obstante, Salaam sostiene que la situación continuó cuando el protagonista de Soy leyenda se acercó nuevamente y presuntamente le tocó los genitales por encima de la ropa.

El contacto habría durado aproximadamente 10 segundos, de acuerdo con la versión del denunciante, quien afirma que apartó al actor inmediatamente y expresó su molestia por lo ocurrido.

El relato presentado ante las autoridades también incluye lo que supuestamente sucedió después de ese momento.

Captura de pantalla

Salaam asegura que Will Smith se disculpó por su comportamiento y que posteriormente volvió a acercarse a él, esta vez acompañado de Jada Pinkett Smith.

Durante esa conversación, el actor habría mencionado que había estado bebiendo alcohol, una explicación que, según el demandante, dio después del presunto contacto físico.

Otro de los señalamientos es que Will Smith supuestamente le pidió guardar silencio sobre lo ocurrido, ya que le preocupaba que una acusación de ese tipo pudiera afectar su reputación y su carrera como actor.

IG: Will Smith

Bilaal Salaam afirma que aquella experiencia le provocó sentimientos de vergüenza, humillación y miedo.

¿Qué dijo Will Smith sobre la acusación de agresión sexual?

Después de que la demanda se hiciera pública, el equipo legal de Will Smith respondió a los señalamientos y negó que el actor hubiera tenido el comportamiento descrito por su antiguo colaborador.

En declaraciones compartidas con TMZ, uno de sus abogados rechazó directamente la acusación.

"Esta acusación es falsa. Nunca sucedió".

IG: Will Smith

Además de negar el supuesto incidente, el representante legal señaló que Bilaal Salaam ha realizado durante años acusaciones falsas contra el actor y su familia.

La defensa también dejó claro que enfrentará los señalamientos por la vía judicial, por lo que el conflicto podría continuar en los tribunales.

Bilaal Salaam también presentó una demanda contra Jada Pinkett Smith

El conflicto entre Bilaal Salaam y la familia Smith no comenzó con esta acusación. Anteriormente, el hombre también emprendió acciones legales contra Jada Pinkett Smith, con quien mantiene otra disputa.

Captura de pantalla

En ese procedimiento, Salaam reclama 3 millones de dólares a la actriz por presuntas amenazas e intimidación.

El antiguo colaborador sostiene que Jada intentó impedir que compartiera públicamente información relacionada con asuntos privados de la familia.

Por su parte, la actriz ha negado haber cometido alguna conducta indebida y solicitó que la demanda presentada en su contra fuera desestimada.