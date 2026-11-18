El nombre de Michèle Lamy comenzó a circular en redes sociales después de que se difundieran unas fotografías en las que supuestamente aparecía junto a Jaden Smith, hijo de Will Smith. En las imágenes, ambos fueron captados caminando de la mano por las calles de París e incluso protagonizando un beso, lo que desató toda clase de comentarios.

Lo que más llamó la atención fue la diferencia de edad entre los supuestos enamorados; ella tiene 82 años, mientras que el actor y cantante tiene 28. Las publicaciones no tardaron en viralizarse en plataformas como TikTok e Instagram, donde algunos usuarios comenzaron a especular sobre una posible relación amorosa.

Sin embargo, la historia tenía un detalle importante, las fotografías no eran reales. El material que circuló en internet fue creado con inteligencia artificial, por lo que no existe evidencia de un romance entre Jaden Smith y la empresaria francesa.

Aunque el supuesto noviazgo quedó desmentido, la conversación sirvió para que muchas personas se preguntaran quién es Michèle Lamy y por qué su nombre está relacionado con algunas de las figuras más importantes de la moda y el arte contemporáneo.

¿Quién es Michèle Lamy y a qué se dedica?

Michèle Lamy nació en 1944 en la región de Jura, Francia. Es una empresaria, artista y figura de la moda que ha construido una carrera bastante alejada de lo convencional. Actualmente es conocida, entre otras cosas, por ser la esposa y principal colaboradora creativa del diseñador estadounidense Rick Owens.

Pero antes de convertirse en una figura reconocida dentro de la industria de la moda, Lamy tuvo una vida profesional muy distinta. Estudió Derecho y trabajó como abogada penalista en Francia durante las décadas de los sesenta y setenta. También estuvo relacionada con los movimientos culturales y políticos de aquella época, particularmente con las protestas de Mayo del 68 en París.

Tiempo después dejó la abogacía y tuvo una etapa como bailarina de cabaret. En 1979 se mudó a Estados Unidos, donde comenzó una nueva etapa de su vida.

En Los Ángeles encontró un espacio dentro de la escena artística y nocturna. Junto a su entonces esposo, el cineasta Richard Newton, impulsó proyectos relacionados con restaurantes y clubes, entre ellos Café des Artistes y Les Deux Cafés, lugares que reunían a artistas, músicos y personajes de Hollywood.

Su relación con Rick Owens y su influencia en la moda

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria comenzó cuando conoció a Rick Owens. En 1990, Lamy lanzó su propia línea de ropa y contrató al diseñador para trabajar como patronista. La relación laboral terminó convirtiéndose también en una historia de amor.

Con el paso de los años, ambos construyeron una sociedad creativa y empresarial. En 2003 se instalaron en París y en 2006 se casaron. Juntos impulsaron Owenscorp, la firma detrás de los diseños de Rick Owens, donde Michèle participa en el desarrollo de proyectos artísticos y de mobiliario.

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria comenzó cuando conoció a Rick Owens. Instagram: lalamichmich

Su trabajo no se limita a la moda. También ha desarrollado iniciativas que mezclan música, arte, instalaciones y performances. Una de ellas es Lamyland, plataforma con la que explora distintas disciplinas y colabora con artistas de diferentes ámbitos.

Además, ha participado en proyectos vinculados con figuras como A$AP Rocky y FKA twigs, y forma parte de LAVASCAR, una agrupación experimental.

Otro aspecto que ha despertado curiosidad es su imagen. Michèle Lamy suele llevar los dedos teñidos de negro, marcas oscuras en la frente, tatuajes, dientes con detalles dorados y numerosos anillos de plata y bronce.

.¿Por qué Michèle Lamy tiene una apariencia tan particular?

Su apariencia forma parte de su identidad artística y también de la estética que comparte con Rick Owens. No es una figura que busque pasar desapercibida y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un personaje reconocible dentro de la industria.

Su apariencia forma parte de su identidad artística y también de la estética que comparte con Rick Owens. Instagram: lalamichmich

Así, aunque su supuesto romance con Jaden Smith resultó ser una historia falsa creada con inteligencia artificial, Michèle Lamy tiene una trayectoria propia que va mucho más allá de los rumores. Su historia incluye la abogacía, la vida nocturna, el diseño y el arte, actividades que la han mantenido vigente en la escena creativa internacional.