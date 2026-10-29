Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una conmovedora carta

Tras el sensible fallecimiento del actor británico Patrick Stewart a los 86 años, el mundo del espectáculo guardaba gran expectativa por las palabras de Ian McKellen. El legendario histrión y mejor amigo del difunto utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un emotivo mensaje de despedida ante sus millones de seguidores.

El intérprete de Magneto recordó con profunda nostalgia los orígenes de su entrañable amigo en la región de Yorkshire, al norte de Inglaterra. Destacó la severa honestidad de su compañero, una cualidad vocal y personal que le permitió ganarse la absoluta confianza, la profunda admiración y el amor incondicional de su círculo más íntimo.

El texto rememoró los inicios de ambas leyendas en la prestigiosa Royal Shakespeare Company hace medio siglo. Ian McKellen relató un encuentro fortuito en las calles del centro de Londres, donde intentó disuadir a su colega de aceptar el protagónico en Star Trek por temor a perderlo para siempre en las garras de la industria de Hollywood.

El paso del tiempo demostró el inmenso acierto del fallecido actor al tomar aquel riesgo profesional. El protagonista de X-Men no solo conquistó a los devotos "Trekkies" y al público masivo del cine, también mantuvo su prestigio teatral intacto al estelarizar magistrales obras clásicas en los imponentes escenarios de Broadway y el West End londinense.

Ian McKellen y Patrick Stewart en la premiere de 'X-Men: Days of Future Past'. REUTERS

El conmovedor mensaje en redes sociales dedicó palabras especiales para Sunny Ozell, la esposa del difunto, quien cuidó de él estoicamente hasta su último aliento. El escrito subrayó que el logro que más orgullo le causaba al intérprete era su honroso nombramiento como canciller de la Universidad de Huddersfield en su tierra natal.

Una amistad forjada entre mutantes y vasos de whisky

La hermandad entre estos gigantes de la actuación trascendió las pantallas cinematográficas y las marquesinas de teatro. Aunque coincidieron por primera vez en el lejano 1977, Patrick Stewart confesó tiempo después que sentía un profundo miedo de hablarle a su colega, a quien percibía como un hombre sumamente serio y austero.

El verdadero lazo fraternal nació de forma definitiva en el año 2000 durante el exigente rodaje de la primera película de X-Men en la ciudad de Toronto. La producción asignó a los intérpretes del Profesor X y Magneto dos caravanas contiguas para descansar durante los largos tiempos muertos del set cinematográfico.

Patrick Stewart e Ian McKellen se hicieron grandes amigos en el rodaje de X-Men. Foto: Fox / Disney

Ambos actores comenzaron a compartir el tradicional té de la tarde en el pequeño porche que unía sus respectivos remolques. Las agotadoras semanas avanzaron, el clima helado de Canadá apretó con fuerza y las inocentes tazas de té dieron paso a vasos llenos de whisky y refinados cocteles.

Entre los tragos y las risas diarias, el legendario capitán Jean-Luc Picard descubrió a un hombre extraordinariamente cálido y divertido. La química alcanzó niveles tan íntimos que Sir Ian McKellen obtuvo las credenciales legales necesarias para oficiar la boda de su mejor amigo durante el año 2013.

Besos virales y una última aparición en el cine

El cariño público entre ambas estrellas regaló momentos inolvidables a la prensa internacional de espectáculos. Los veteranos actores demostraron siempre un sentido del humor excepcional frente a los ávidos fotógrafos, rompiendo los rígidos protocolos tradicionales con afectuosos besos platónicos durante sus múltiples desfiles por las alfombras rojas.

El 15 de enero de 2020 ambos protagonizaron una icónica escena viral durante la alfombra de la premiere británica de la serie Star Trek: Picard. El intérprete de Gandalf se arrodilló repentinamente frente a su colega simulando una romántica propuesta de matrimonio, desatando las sonoras carcajadas de todos los asistentes al cine londinense.

El beso entre Patrick Stewart e Ian McKellen en la premiere de "Star Trek: Picard". REUTERS

Acto seguido, los dos talentos británicos se fundieron en un gran abrazo fraternal y sellaron el emotivo reencuentro con un tierno beso en los labios. La emocionada multitud ovacionó el hermoso gesto de camaradería, mientras la propia esposa del homenajeado aplaudía sumamente divertida a escasos metros de distancia.

Hoy, esa inquebrantable dupla actoral despide a su mitad más mediática en medio del dolor mundial. Como bien apuntó Ian McKellen al final de su carta pública, los fieles fanáticos alrededor del globo todavía esperan disfrutar de la actuación póstuma del líder mutante en la magna cinta Avengers: Doomsday.