Patrick Stewart e Ian McKellen: El "bromance" que conquistó Hollywood

El reconocido actor británico Patrick Stewart murió este jueves 29 de octubre de 2026 a los 86 años de edad. Su fallecimiento sacudió al mundo del entretenimiento y revivió el interés por uno de los vínculos más entrañables de Hollywood: su estrecha relación con Ian McKellen.

Ambas leyendas del cine y el teatro construyeron un "bromance" icónico que trascendió la pantalla grande. Los actores forjaron una amistad platónica profunda, pública y llena de momentos memorables que cautivaron a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Su primer encuentro ocurrió en 1977 dentro de la prestigiosa Royal Shakespeare Company. En aquella época apenas cruzaban palabras. Patrick Stewart confesó tiempo después que percibía a su colega como una figura intimidante, austera y sumamente seria en los camerinos de Stratford.

Patrick Stewart e Ian McKellen en la premiere de "Star Trek: Picard" en Londres REUTERS

Ambos intérpretes compartían un enorme prestigio teatral y provenían de la tradición shakesperiana. Con el tiempo, la Reina Isabel II los nombró "Sir" (Caballeros) a los dos, consolidando su estatus como pilares de la actuación británica.

La verdadera cercanía nació décadas después en el set de filmación y evolucionó hasta convertirse en un lazo fraternal. La confianza llegó a tal grado que Sir Ian McKellen obtuvo credenciales legales para oficiar la boda de su amigo con la cantante Sunny Ozell en el año 2013.

El origen de la amistad en el rodaje de X-Men

El destino unió a estos titanes de la actuación en el año 2000 durante la producción de la primera película de X-Men en Toronto. Irónicamente, en la ficción interpretaban a los eternos archienemigos del mundo mutante: el Profesor X y Magneto.

Las películas de superhéroes exigían enormes tiempos muertos para ajustar las luces y preparar los efectos visuales. Ante esto, la producción asignó a las estrellas dos remolques contiguos que compartían un mismo porche al aire libre.

Para matar el aburrimiento, los actores comenzaron a tomar el té de la tarde en ese espacio compartido. Las semanas transcurrieron, el frío canadiense apretó y las tazas de té evolucionaron rápidamente a tragos de whisky y cocteles.

Patrick Stewart e Ian McKellen se hicieron grandes amigos en el rodaje de X-Men. Foto: Fox / Disney

Entre copas, risas y charlas cotidianas, el protagonista de Star Trek descubrió el verdadero carácter de su compañero. Notó que Ian McKellen carecía de austeridad y resultó ser un hombre cálido, divertido y sumamente modesto.

Al finalizar el rodaje, los dos rivales de la pantalla grande consolidaron su posición como mejores amigos en la vida real. Esa dinámica sentó las bases de una inquebrantable camaradería que perduró por más de dos décadas.

Besos públicos y muestras de afecto en las alfombras rojas

Los histriones demostraron siempre un cariño sin complejos frente a las cámaras. Exhibieron su sentido del humor en múltiples eventos, regalando postales inolvidables a la prensa, como sus célebres besos platónicos en las alfombras rojas a lo largo de los años.

El 15 de enero de 2020 protagonizaron uno de los momentos más virales del internet. Ambos asistieron a la premiere británica de la serie Star Trek: Picard, celebrada en el cine Odeon Luxe Leicester Square de la ciudad de Londres.

El beso entre Patrick Stewart e Ian McKellen en la premiere de "Star Trek: Picard". REUTERS

Sir Ian asistió al evento con el propósito de apoyar a su gran amigo, quien regresaba a su papel de Jean-Luc Picard. En medio de los flashes de los fotógrafos, el actor montó un divertido espectáculo cómico.

El hombre que dio vida a Gandalf se puso de rodillas y simuló proponerle matrimonio a su colega. El homenajeado estalló en carcajadas, tomó los brazos de su amigo y lo ayudó a reincorporarse rápidamente del suelo.

Acto seguido, los intérpretes se fundieron en un emotivo abrazo y sellaron el encuentro con un tierno beso en los labios. La multitud ovacionó la escena, mientras Sunny Ozell aplaudía divertida a escasos metros de distancia.