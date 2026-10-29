¿Qué pasará con el Profesor X en Avengers: Doomsday tras la muerte de Patrick Stewart?

El lamentable fallecimiento del actor británico Patrick Stewart a los 86 años conmocionó al mundo del entretenimiento. Su partida dejó una profunda huella en los fanáticos del cine, la televisión y el teatro alrededor del globo.

La estrella de Hollywood perdió la vida este miércoles en la ciudad de Los Ángeles, California. El célebre intérprete lidió durante sus últimos años con la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Patrick Stewart tuvo su último papel en Avengers: Doomsday. REUTERS

Ante la triste noticia, los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) expresaron una preocupación generalizada. La incertidumbre rodea la próxima aparición del veterano actor en la tan esperada nueva entrega de Avengers: Doomsday.

El artista formaba parte del reparto oficial de la próxima gran superproducción de Marvel Studios. Todos recuerdan su legado mundial como el Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el entrañable Profesor Charles Xavier en la saga mutante de Fox.

El destino de Charles Xavier en Avengers: Doomsday

Hasta el momento, la casa productora Disney mantiene a Sir Patrick Stewart dentro de la nómina oficial del proyecto fílmico. La gran incógnita radica en la cantidad de escenas que el actor logró filmar antes de su deceso.

Las opciones sobre la mesa para Marvel Studios y los directores, los hermanos Russo, incluyen reescrituras en el guion original. También analizan modificaciones en el montaje final o eventuales ajustes digitales para justificar la presencia del líder mutante.

Ningún ejecutivo detalló si la participación del histrión se limitará a un cameo póstumo o al uso de material previamente grabado. Los guionistas podrían aplicar una alteración narrativa dentro de la trama multiversal para rendirle un homenaje digno en la pantalla.

Profesor X aparecerá en Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

En enero de 2026, la compañía desató la euforia de los fanáticos con un adelanto promocional revelador. El material visual confirmó el retorno de varios miembros del elenco clásico de la primera generación de X-Men.

Las imágenes mostraban al Profesor X en una escena cargada de nostalgia. El icónico telépata jugaba una partida de ajedrez junto a Magneto, interpretado por Ian McKellen, en un clip donde también figuraba el actor James Marsden retomando su rol como Cíclope.

El emotivo mensaje de despedida de Marvel Studios

A través de sus plataformas oficiales, la casa productora de superhéroes rindió un sentido tributo al legendario artista. El comunicado destacó la inmensa impronta humanista que el actor imprimió al mentor de los X-Men a lo largo de más de dos décadas.

La declaración oficial enfatizó la grandeza del actor frente a las cámaras y su impacto en la cultura. "Sir Patrick dio vida al Profesor Charles Xavier con extraordinaria elegancia, inteligencia y humanidad, definiendo al personaje para generaciones de seguidores", expresó el estudio.

La compañía extendió sus más sinceras condolencias a su esposa, la cantante Sunny Ozell, a sus hijos y a todos sus admiradores. La industria despidió así a un gigante de la cultura pop y un respetado veterano de las tablas teatrales.

Avengers: Doomsday se perfila como el evento cinematográfico más masivo de la presente década. El estreno de la magna cinta está programado para el 16 de diciembre de 2026 en todas las salas de cine de la República Mexicana.

Patrick Stewart fue reocordado con cariño por Marvel Studios. REUTERS

El ensamble coral cuenta con estrellas de la talla de Robert Downey Jr. en el rol del villano Victor von Doom. A la lista de talentos se suman figuras de alto calibre como Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Paul Rudd y Letitia Wright.