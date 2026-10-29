Nocturno: De qué trata la serie de asesinos seriales con Liev Schreiber y Stephen Graham en Apple TV

La plataforma de streaming Apple TV estrena este viernes 30 de octubre de 2026 la serie Nocturno en territorio mexicano. El intenso thriller psicológico criminal cuenta con las actuaciones protagónicas de los reconocidos histriones Liev Schreiber y Stephen Graham.

La producción televisiva sumerge al espectador en un tenso enfrentamiento entre un investigador retirado y un brillante criminal. El macabro asesino en serie mueve los hilos de la tragedia desde su encierro dentro de una institución psiquiátrica de máxima seguridad.

Nocturno es una serie de asesinos seriales. Foto: Apple TV

La trama principal arranca cuando un joven reportado como desaparecido 13 años atrás reaparece sorpresivamente con vida. Este perturbador hallazgo reabre una vieja investigación criminal en torno a Jurek Walter, el despiadado manipulador que cumple su condena tras las rejas.

El problema central del caso radica en el paradero desconocido de la hermana del joven rescatado. El reloj corre en contra de las autoridades policiales y el homicida encarcelado resguarda el oscuro secreto sobre la ubicación exacta de la mujer.

El detective obsesionado y la agente encubierta

El actor Liev Schreiber interpreta a Jonah Lynn, un antiguo detective de homicidios y exmilitar originario de la ciudad de Filadelfia. El investigador abandonó su carrera policial y se mudó a un tranquilo pueblo del estado de Pensilvania buscando completa paz.

La misteriosa reaparición del joven arrastra al exagente de vuelta al peligroso mundo de la criminología. La situación escala a niveles personales cuando el villano empieza a lanzar amenazas directas contra la familia y el entorno cercano del policía retirado.

Nocturno tiene una trama de misterio y policial. Foto: Apple TV

Para extraer respuestas concretas del calculador convicto, el detective solicita la ayuda de Saga Bauer, una talentosa agente del FBI interpretada por Zazie Beetz. El protagonista protege a la joven investigadora como a una verdadera hija dentro de la brutal corporación.

La agente federal asume el enorme riesgo de infiltrarse en el centro psiquiátrico para acercarse a la mente del homicida. La misión encubierta exige una frialdad absoluta frente a uno de los criminales más astutos de la historia moderna.

El origen literario y los episodios de Nocturno

El papel del antagonista recae en Stephen Graham, quien desató ovaciones entre la prensa especializada. Los críticos de televisión compararon su magistral interpretación con el icónico Hannibal Lecter por su perturbador tono susurrante y su ritmo de habla pausado.

El personaje demuestra una aterradora capacidad para manipular a las personas desde las sombras. El asesino controla la voluntad de sus víctimas, de los guardias y de los propios agentes policiales tanto dentro como fuera de las frías paredes de prisión.

Nocturno llega este viernes 30 de octubre a Apple TV. Foto: Apple TV

El realizador Rowan Joffé creó esta oscura adaptación televisiva para la pantalla chica. La historia toma como base los célebres libros del universo Joona Linna, específicamente las novelas The Sandman y Lazarus, escritas bajo el seudónimo de Lars Kepler.

El lanzamiento oficial en la República Mexicana inicia con los dos primeros episodios disponibles desde el primer día de exhibición. Los espectadores disfrutarán de un arranque doble que establece rápidamente las bases del perturbador juego del gato y el ratón.

Los ejecutivos de Apple TV programaron el estreno de los 8 capítulos restantes de forma semanal. La audiencia descubrirá una nueva entrega cada viernes hasta completar la emisión de la primera temporada el próximo 25 de diciembre de 2026.