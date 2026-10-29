Caso Carlos Manzo: Detienen a secretaria de Bienestar en Uruapan por ‘encubrimiento’

Rosa Alejandra Vargas Rauda fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez. La Fiscalía de Michoacán reporta un avance del 90% en las indagatorias y 33 personas detenidas por su presunta relación con el caso.

La investigación por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, sumó una nueva detención: la de Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, quien quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la información oficial, la captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el probable delito de encubrimiento por favorecimiento. La detención representa un nuevo avance en una investigación que involucra a presuntos integrantes de una estructura criminal y a personas que habrían tenido distintos grados de participación en los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó sobre la captura mediante un comunicado en el que precisó.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentamos una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra ‘N’, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, como parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo”.

Tras su detención, la funcionaria fue puesta a disposición de la jueza de Control que la requiere. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica conforme a las pruebas y al debido proceso.

La Fiscalía estatal ha reiterado que las investigaciones continúan y que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia. Por ello, la detención no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.

Los vínculos familiares bajo investigación

Uno de los elementos que han colocado a la secretaria del Bienestar en el centro de la atención pública son sus vínculos familiares con tres personas señaladas en las indagatorias.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Rosa Alejandra Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, y tía de Cristian “N”, conocido como “El Vikingo”, y de Alexis “N”, alias “El Brilloso”.

Los tres aparecen dentro de las investigaciones por el asesinato del exalcalde, aunque con señalamientos específicos que deben distinguirse.

Alejandro “N” fue detenido junto con otros integrantes del equipo de seguridad de Manzo por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso por omisión. En tanto, Cristian “N” y Alexis “N” fueron capturados posteriormente por su probable participación en la estructura criminal investigada.

Según los datos difundidos por las autoridades, “El Brilloso” presuntamente proporcionaba información sobre las actividades de Carlos Manzo.

Estos antecedentes forman parte del contexto de la investigación, pero los vínculos familiares, por sí solos, no acreditan responsabilidad penal. La situación de cada persona debe establecerse a partir de las conductas que se le atribuyen y de las pruebas presentadas ante los tribunales.

La Fiscalía de Michoacán afirmó que la principal línea de investigación en el homicidio de Carlos Manzo es una represalia del CJNG. Cuartoscuro | Diseño: Jimena Campuzano

Fiscalía de Michoacán reporta 90% de avance en caso Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que las indagatorias por el homicidio de Carlos Manzo registran un avance del 90%. Hasta el balance difundido por la institución, se habían detenido a 33 personas por su presunta participación en el asesinato.

Entre los detenidos figuran dos personas identificadas por las autoridades como posibles autores intelectuales de la agresión: Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”.

La institución también reportó la realización de cerca de 3 mil 500 actos de investigación, al menos 3 mil actuaciones periciales, el análisis de mil 200 horas de video y 200 mesas de inteligencia.

Estas diligencias buscan reconstruir la planeación y ejecución del homicidio, establecer las funciones que presuntamente desempeñó cada involucrado y reunir los elementos necesarios para sostener las imputaciones ante la autoridad judicial.

La investigación también alcanza al equipo de seguridad

Entre las actuaciones relacionadas con el caso se encuentra una orden de aprehensión contra el jefe de escoltas del exalcalde, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

La investigación sobre el personal de seguridad resulta relevante por los señalamientos relacionados con una posible omisión en la protección de Manzo. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán acreditarse en los procedimientos correspondientes.

La Fiscalía indicó que las actuaciones relacionadas con la mayoría de las personas detenidas se encuentran próximas a avanzar a la etapa de juicio. En esa fase, los tribunales deberán valorar las pruebas y resolver sobre las responsabilidades penales que correspondan.