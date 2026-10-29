Nikolaj Coster-Waldau sorprende en el metro de Kiev tras alerta de ataque ruso

La imagen de Jaime Lannister en un refugio subterráneo no pertenece a una escena de Juego de tronos. Esta vez, Nikolaj Coster-Waldau fue captado en el metro de Kiev, Ucrania, mientras buscaba protección ante una alerta por un posible ataque ruso.

El actor danés, de 56 años, se encontraba de visita en la capital ucraniana cuando se activaron las alarmas antiaéreas. Fotografías difundidas por la agencia Reuters muestran al intérprete en una estación del metro, con una bolsa grande al hombro y esperando para trasladarse a una zona habilitada como refugio.

En otras imágenes aparece sentado sobre una cama plegable, junto a un saco de dormir. La escena llamó la atención por tratarse de una figura reconocida internacionalmente, pero también porque refleja una situación que miles de habitantes de Kiev conocen demasiado bien: interrumpir sus actividades y bajar al subsuelo cuando existe riesgo de un ataque.

Hasta ahora no se han dado a conocer los motivos específicos del viaje de Coster-Waldau a Ucrania. Sin embargo, su presencia en la ciudad no pasó inadvertida y varios medios locales reportaron que también recorrió algunos de sus espacios culturales.

¿Qué hacía Nikolaj Coster-Waldau en Kiev?

Durante su estancia, el actor fue visto en distintos puntos de la capital. Entre ellos, un bar de vinos ubicado en el barrio de Podil, donde aceptó tomarse una fotografía con uno de sus admiradores.

También asistió a una función en el Teatro Mykola Kulish. No obstante, fueron las imágenes tomadas durante la alerta antiaérea las que más llamaron la atención, pues muestran al protagonista de Juego de tronos en una situación que forma parte de la rutina de los habitantes de la ciudad desde el inicio de la invasión rusa.

Durante su estancia, el actor fue visto en distintos puntos de la capital. REUTERS

Las estaciones del metro de Kiev cumplen una función que va mucho más allá del transporte público. Por su ubicación subterránea, se convierten en refugios cuando las autoridades advierten sobre la posible llegada de misiles o drones. En esos momentos, los ciudadanos buscan un lugar seguro mientras esperan indicaciones para volver a sus actividades.

La presencia del actor en uno de estos espacios también recordó que la guerra sigue afectando la vida cotidiana de Ucrania, incluso en lugares que continúan recibiendo visitantes.

El actor de 'Juego de tronos' ha mostrado su apoyo a Ucrania

La visita de Nikolaj Coster-Waldau ocurre después de que el intérprete expresara públicamente su respaldo al país. Desde 2016 es embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo con el que ha participado en campañas relacionadas con la igualdad de género y el cambio climático.

Además, ha colaborado en iniciativas culturales para acercar al público danés a la literatura ucraniana. En febrero pasado, la Casa de Ucrania en Dinamarca anunció su participación en un encuentro organizado por el Instituto Cultural Danés, en el que actores de ese país prestarían sus voces a textos de escritores ucranianos.

La visita de Nikolaj Coster-Waldau ocurre después de que el intérprete expresara públicamente su respaldo al país. REUTERS

En una entrevista con Euronews publicada en marzo, Coster-Waldau también habló sobre la guerra y la importancia de mantener el apoyo internacional a Ucrania.

Es importantísimo apoyar a Ucrania y su derecho a la autodeterminación. Ha sido fantástico conocer a tantos colegas ucranianos, expresó al referirse a los años que lleva el conflicto.

¿Qué proyectos tiene Nikolaj Coster-Waldau?

Aunque el público lo identifica principalmente como Jaime Lannister, el actor ha seguido trabajando en cine y televisión después del éxito de Juego de tronos.

Entre sus proyectos mencionados se encuentran el cortometraje Autopilot y la película The Last Mrs. Parrish, en la que compartirá créditos con Jennifer Lopez.

Aunque el público lo identifica principalmente como Jaime Lannister, el actor ha seguido trabajando en cine y televisión después del éxito de Juego de tronos. REUTERS

Por ahora, Coster-Waldau no ha ofrecido detalles públicos sobre su visita a Kiev ni sobre lo que vivió durante la alerta antiaérea. Las fotografías de Reuters, sin embargo, dejaron una imagen muy distinta a la que sus seguidores suelen asociar con el actor: lejos de los escenarios y las cámaras de ficción, esperando en un refugio mientras pasaba el peligro.