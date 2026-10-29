Murió Patrick Stewart, actor de Star Trek y X-Men, a los 86 años

Patrick Stewart, uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias a sus participaciones en Star Trek y X-Men, murió a los 86 años, dejando una trayectoria de varias décadas en el cine, la televisión y el teatro.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer este jueves 29 de octubre de 2026 y fue confirmada por su representante, quien también compartió detalles sobre los problemas de salud que enfrentó el actor durante sus últimos días.

El británico logró ganarse el cariño de distintas generaciones gracias a personajes que se volvieron importantes dentro de la cultura popular, especialmente el capitán Jean-Luc Picard y el profesor Charles Xavier.

Aunque muchos lo recuerdan por estas producciones, su carrera comenzó mucho antes de alcanzar la fama internacional. Durante años trabajó en el teatro, donde interpretó personajes clásicos y recibió varios reconocimientos por su talento.

¿Qué le pasó a Patrick Stewart y de qué murió?

De acuerdo con la información difundida por su representante, Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, California, donde estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y otros seres queridos.

El actor enfrentaba la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos padecimientos que afectan el cerebro y pueden provocar problemas relacionados con la memoria, el pensamiento y otras funciones del organismo.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado en el que su familia y representante dieron a conocer las circunstancias de su fallecimiento.

"Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy", señala el comunicado.

En el mismo mensaje se explicó que el intérprete pasó sus últimos momentos acompañado de las personas más cercanas a él, quienes estuvieron presentes para despedirlo.

"Estuvo rodeado del cariño de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y la profunda emoción que solo él podía inspirar tras una vida dedicada a todos nosotros. Siempre recordaremos con cariño la serenidad y la reflexión de su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia inquebrantable", añade el comunicado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los servicios funerarios o si se realizará algún homenaje público para despedir al actor.

¿Quién era Patrick Stewart, actor de Star Trek y X-Men?

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Patrick Stewart mostró interés por la actuación desde pequeño. Con el paso de los años decidió prepararse profesionalmente y comenzó a trabajar en distintas producciones teatrales.

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, el británico dedicó buena parte de su carrera a los escenarios, donde participó en obras de William Shakespeare y otros importantes dramaturgos.

IG: Sirpatrickstewart

Su experiencia en el teatro le permitió desarrollar una carrera que posteriormente lo llevaría a trabajar en televisión y cine, aunque el reconocimiento internacional llegaría hasta finales de la década de los ochenta.

Fue en 1987 cuando comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación, serie que se convirtió en una de las producciones más importantes de su trayectoria.

Durante siete temporadas dio vida al personaje, que posteriormente retomó en diferentes películas, comenzando con Star Trek: Generations, estrenada en 1994.

Muchos años después, Stewart regresó a este universo con Star Trek: Picard, una serie de Paramount+ que permitió a los seguidores conocer una nueva etapa en la vida del capitán.

La producción terminó en abril de 2023, después de tres temporadas, y le permitió recibir un Critics' Choice Super Award como Mejor Actor en una Serie de Ciencia Ficción o Fantasía.

Patrick Stewart también interpretó al Profesor X en las películas de X-Men

Otra de las actuaciones por las que Patrick Stewart es recordado es la del profesor Charles Xavier, conocido como Profesor X, uno de los personajes principales de la franquicia X-Men.

Su primera aparición ocurrió en el año 2000, cuando se estrenó la película que presentó a los mutantes en la pantalla grande y en la que compartió créditos con actores como Hugh Jackman e Ian McKellen.

X: Marvelstudios

Dentro de esta historia, Charles Xavier es el fundador de una escuela para jóvenes mutantes, además de ser uno de los personajes que buscan una convivencia pacífica entre humanos y personas con habilidades especiales.

El éxito de la película permitió que Stewart regresara en varias entregas de la saga, entre ellas X2, X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past y Logan.

En 2022 también apareció en Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde volvió a interpretar una versión de Charles Xavier dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Los premios y reconocimientos que recibió Patrick Stewart

Además de sus personajes más famosos, el actor británico destacó por su trabajo en el teatro, donde recibió premios Olivier y consiguió una nominación a los Tony.

En televisión y cine también obtuvo varias nominaciones a los Emmy, Globos de Oro y premios del Sindicato de Actores, gracias a sus participaciones en diferentes producciones.

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en 2010, cuando recibió el título de caballero por sus servicios al teatro, razón por la que también era conocido como Sir Patrick Stewart.

Fuera de la actuación, el intérprete publicó en 2023 su libro de memorias Making It So, en el que habló sobre su infancia, sus experiencias personales y los momentos que marcaron su trayectoria profesional.

Patrick Stewart estuvo casado con la cantante Sunny Ozell desde 2013 y tuvo dos hijos, Daniel y Sophie, de su primer matrimonio.