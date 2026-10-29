Mike Flanagan confirma conexión entre la serie de Carrie y La Torre Oscura

El aclamado director Mike Flanagan confirmó que la nueva serie de Carrie esconde conexiones directas con su próxima adaptación de La Torre Oscura. El veterano realizador construye un ambicioso universo televisivo basado en las icónicas obras literarias de Stephen King para el catálogo de Prime Video.

La plataforma de streaming estrenó a principios de este mes la reimaginación del clásico literario de terror. La actriz Summer H. Howell lidera el elenco de esta producción que adapta la trágica historia de Carrie White a las problemáticas sociales de la época actual.

El Pistolero es el protagonista de La Torre Oscura. Foto: Sony Pictures

El guion central explora las terribles consecuencias del ciberacoso entre los estudiantes de preparatoria. La narrativa de los primeros episodios mantiene los momentos fundacionales del libro original, incluyendo el mítico y sangriento baile de graduación escolar.

El desenlace televisivo alteró radicalmente la historia que los ávidos lectores conocen desde hace décadas. La poderosa protagonista sobrevivió a la fatídica noche de venganza y el gigante del entretenimiento ya garantizó la producción de una segunda temporada.

Los guiños ocultos hacia el universo de La Torre Oscura

El creador del proyecto detalló al portal Screen Rant la existencia de referencias directas hacia la vasta mitología de Stephen King. El equipo de arte ocultó cuidadosamente estas pistas en los escenarios para deleite de los fanáticos más observadores del famoso escritor.

El cineasta destacó un letrero específico ubicado en el lugar de trabajo del personaje de Ralph White. El rótulo muestra el logotipo de LaMerk Industries, una oscura corporación vinculada estrechamente con el Rey Carmesí dentro de los libros de La Torre Oscura.

Carrie junto a su madre Margaret White. Foto: Prime Video

El showrunner explicó que prefirió mantener estos elementos visuales en un estricto segundo plano durante las grabaciones. La prioridad de los guionistas consistía en desarrollar el arco emocional de la joven telequinética antes de saturar la pantalla con detalles del multiverso literario.

Esta estrategia narrativa prepara el terreno para la futura serie que adaptará la saga más extensa del novelista estadunidense. El experimentado director asume así el control creativo de las propiedades intelectuales más valiosas del autor dentro del competitivo mercado del streaming.

El futuro inédito para los nuevos episodios de la serie

La historia de la próxima temporada presentará material cien por ciento original y alejado de las páginas del libro. Los creativos de la producción trazarán un camino completamente nuevo para explorar los límites de los poderes sobrenaturales de la atormentada protagonista.

Los primeros reportes indican que un grupo misterioso buscará dar cacería a la joven sobreviviente a través del país. La incesante persecución elevará la tensión dramática y transformará el conflicto adolescente en un trepidante thriller de supervivencia con tintes de horror puro.

Carrie White en la nueva serie de Prime Video. Foto: Prime Video

La trama también profundizará en las misteriosas habilidades de Emaline West, la amiga incondicional de la protagonista. Este personaje secundario descubrió sus propios dones especiales y utilizará sus poderes mentales para proteger a la fugitiva durante su inminente escape.

La obligada expansión del universo permitirá incorporar nuevos rostros al reparto y explorar otras locaciones lejanas al mítico pueblo de Chamberlain. Los ejecutivos de Amazon mantienen en absoluta reserva la fecha oficial para el inicio del rodaje de los futuros capítulos.