Sheinbaum rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en la mañanera: “Hasta siempre”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la conferencia mañanera de este jueves estará dedicada a rendir homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fallecido la noche de ayer.

“Hasta siempre, Cuauhtémoc Cárdenas”, expresó la mandataria al iniciar la rueda de prensa, en la que convocó a funcionarios que compartieron con el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) distintas etapas de la vida política del país para recordar su trayectoria y legado.

Entre los invitados estuvieron la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, y Pablo Gómez, coordinador para la reforma política. Arturo Páramo

Entre los invitados estuvieron la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, y Pablo Gómez, coordinador para la reforma política, quienes mantuvieron una relación cercana con Cárdenas durante los últimos 50 años.

Sheinbaum Pardo reiteró sus condolencias a los familiares del político, quien fue tres veces candidato presidencial y jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

A través de enlaces durante la conferencia, el secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, también expresaron sus condolencias por la muerte del ingeniero.