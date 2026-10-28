Inician renuncias de ‘los sobrinos de Taddei’ en el INE

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que recibió 12 renuncias voluntarias de personal adscrito a la oficina de la Presidencia, entre ellas la del jefe de oficina, Carlos Luna, quien fue cuestionado durante la sesión del Consejo General.

En tanto, directores de área esperan renuncias del personal originario de Sonora, entidad de donde la expresidenta Guadalupe Taddei colocó a un gran número de trabajadores sin experiencia, pero leales a su presidencia que los trabajadores identificaban como “los sobrinos de Taddei”.

En la UTCE, desde el domingo pasado, renunció la novia del jefe de asesores de Taddei, Valeria Itzel Ramírez, así como uno de sus primeros protegidos, José Luis Arévalo Romo, subdirector en Prerrogativas y Partidos Políticos, quien dio aviso a su superior jerárquico sobre su intención de renunciar.

Las dimisiones ya confirmadas se presentaron la noche del domingo y se suman a otras tres registradas previamente, con lo que suman 15 salidas de personal del Instituto en el contexto de las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la administración de Guadalupe Taddei.

Cruz García explicó que, antes de tramitar los finiquitos, el INE consultará al Órgano Interno de Control para determinar si existen investigaciones abiertas o procedimientos administrativos contra las personas que dejaron sus cargos.

Entre 6 y 7 de diciembre, nuevo presidente del INE

Por Hilda Castellanos

El pleno de San Lázaro votará entre el 6 y el 7 de diciembre la designación de quien ocupará la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de concluir el periodo para el que fue electa la exconsejera, Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo el lunes, señalada de presuntos actos de corrupción.

El nombramiento se logrará siempre y cuando se cumplan los plazos previstos y el procedimiento avance sin contratiempos, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Si no ocurre nada en el trayecto del tiempo y si el proceso no se obstaculiza, estaríamos hablando que entre el 6 y el 7 de diciembre tendríamos nuevo presidente”, señaló el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Precisó que, se prevé que la suplente de Taddei Zavala sea mujer.

Hasta ahora sí hemos acordado que debe ser mujer, pero esta es una situación extraordinaria, vamos a ver. Pero en principio yo me inclino porque sea mujer”, señaló.

Ello, al detallar que el proyecto de convocatoria para elegir a la nueva persona titular del organismo electoral ya fue distribuido entre los grupos parlamentarios, con el propósito de que formulen observaciones antes de presentarlo al pleno para su consideración, el próximo miércoles 4 de noviembre.

La ruta contempla la integración de un Comité Técnico de Evaluación, instancia que tendrá a su cargo revisar los perfiles de quienes aspiren a encabezar el órgano electoral, desde sus antecedentes académicos y experiencia profesional hasta sus conocimientos en materia electoral.

El comité estará integrado por cinco personas: dos propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de su autonomía, y tres designadas por la Jucopo de la Cámara de Diputados, precisó Monreal.

Los cinco forman parte del comité técnico, que es el que se encarga de recibir currículum, propuestas, valores académicos, trabajos sobre el tema y ellos son los que examinan y entrevistan individualmente a los aspirantes”, explicó el legislador.

La convocatoria establecerá las fechas de registro, los requisitos que deberán cumplir los interesados y las distintas etapas de selección, incluidas la revisión documental, las evaluaciones y las entrevistas individuales.

En otro tema, el también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación será discutido y aprobado en la comisión correspondiente entre el 6 y el 8 de noviembre.

Este viernes estamos calculando que vamos a emitir el dictamen, a circular el dictamen del Presupuesto, Proyecto de Presupuesto el viernes, para darle los cinco días y aprobarlo el 7”, en Comisiones, dijo.

Posteriormente, del 9 al 11 de noviembre, el proyecto presupuestal será sometido a consideración del pleno de San Lázaro para su discusión y votación.