Hugh Jackman despide a Patrick Stewart: el emotivo adiós entre Wolverine y el Profesor X

Hugh Jackman reaccionó a la muerte de Patrick Stewart y lo despidió con un emotivo mensaje que rápidamente conmocionó a los seguidores, principalmente de la saga X-Men, en donde ambos actores compartieron escenas como Wolverine y el Profesor X.

Con sus palabras, Jackman dejó ver que la relación con Stewart fue mucho más allá de las pantallas, pues con el tiempo, ambos construyeron una amistad que trascendió la ficción.

Han sido numerosas las muestras de cariño en Hollywood por la muerte del actor británico, pero, sin duda, la despedida de Hugh Jackman es algo que despierta la emoción de los seguidores de la franquicia, que durante décadas vieron a Wolverine y al Profesor X formar parte de una de las relaciones más representativas del universo de los mutantes.

Hugh Jackman dedica emotivo mensaje a Patrick Stewart

Hugh Jackman y Patrick Stewart. @thehughjackman

Fue a través de sus redes sociales en donde el protagonista de Logan expresó su tristeza por la muerte de Patrick. En su homenaje, Jackman destacó tanto el talento artístico de Stewart como sus cualidades personales.

Te extrañaré todos mis días”, fue la frase con la que el actor cerró su mensaje.

La despedida dejó ver la admiración que Jackman sentía por el intérprete británico. Más allá de compartir una franquicia cinematográfica, ambos trabajaron juntos durante años y dieron vida a dos personajes fundamentales para la historia de X-Men.

En su publicación, Jackman señaló que había partido uno de los grandes de la actuación y describió a Stewart como un amigo extraordinario. También reconoció que había aprendido mucho de él durante el tiempo que compartieron.

Sus palabras reflejaron el respeto que sentía por Stewart, cuya trayectoria abarcó el teatro, el cine y la televisión.

Hoy perdimos a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, para mí, a un amigo extraordinario y un gran ser humano. Aprendí muchísimo de él”, destacó Jackman.

Wolverine y el Profesor X, una relación que marcó a X-Men

La relación entre Wolverine y el Profesor X fue uno de los pilares emocionales de las películas de X-Men. Mientras Hugh Jackman interpretó a Logan, un mutante de carácter solitario y pasado doloroso, Patrick Stewart dio vida a Charles Xavier, el mentor que defendía la convivencia entre humanos y mutantes.

Aunque sus personalidades y métodos eran distintos, ambos personajes compartían una lucha por proteger a los mutantes y encontrar un lugar para ellos en un mundo que frecuentemente los rechazaba.

La dinámica entre ambos aportó profundidad a la saga. Xavier veía en Logan mucho más que a un combatiente, mientras que Wolverine encontraba en el profesor una figura de autoridad y, en distintos momentos, una referencia familiar.

Patrick Stewart y Hugh Jackman compartieron pantalla durante años

La colaboración de los actores comenzó con X-Men (2000), la película que llevó a estos personajes de Marvel a una nueva generación de espectadores en el cine.

A lo largo de las siguientes entregas, sus interpretaciones ayudaron a consolidar la identidad cinematográfica de la franquicia. Stewart aportó serenidad, inteligencia y autoridad al Profesor X, mientras que Jackman construyó una versión de Wolverine marcada por la vulnerabilidad, la rebeldía y la lealtad.

Su vínculo profesional quedó especialmente asociado con X-Men, X-Men: Days of Future Past y Logan, producciones que exploraron distintas etapas de la vida de los personajes.

Logan, la despedida en pantalla de los dos actores

Hugh Jackman y Patrick Stewart. Especial

Estrenada en 2017, Logan presentó una historia más íntima y sombría sobre Wolverine y Charles Xavier. En ella, ambos personajes aparecen envejecidos y vulnerables, lejos de la imagen de los héroes invencibles de sus primeras aventuras.

Durante la promoción de la película, Stewart contó que él y Jackman se emocionaron mientras veían juntos el desenlace en una proyección en Berlín. El momento evidenció cuánto significaban esos personajes para los actores después de tantos años interpretándolos.

La película se convirtió en una despedida especialmente significativa para ambos dentro de aquella etapa de la franquicia. Por eso, el homenaje de Jackman a Stewart vuelve a conectar la historia personal de los intérpretes con la de los personajes que compartieron en pantalla.

Patrick Stewart, una trayectoria que trascendió a los mutantes

Aunque para millones de espectadores siempre será el Profesor X, Patrick Stewart construyó una carrera que fue mucho más allá de las películas de Marvel.

El actor británico también alcanzó fama internacional como Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, papel con el que se convirtió en una figura emblemática de la ciencia ficción televisiva.

Su formación teatral y su trabajo con obras clásicas, especialmente las de William Shakespeare, contribuyeron a consolidar su prestigio como intérprete. Durante décadas, Stewart alternó el teatro con producciones cinematográficas y televisivas, demostrando una notable versatilidad.

¿De qué murió Patrick Stewart?

Patrick Stewart murió a los 86 años el 28 de octubre del 2026 en su casa de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por su familia un día después, este jueves 29 de octubre, lo que provocó numerosas muestras de cariño por parte de colegas, amigos y admiradores de todo el mundo.

De acuerdo con el comunicado familiar, el actor atravesó un periodo de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades neurodegenerativas que afectan progresivamente las funciones cognitivas, sin embargo, no se han difundido públicamente más detalles médicos sobre las circunstancias específicas de su fallecimiento.