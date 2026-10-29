"Estoy harta": Exprometida de Stevie Wonder lo tacha de manipulador en plena batalla por su casa

La disputa entre Stevie Wonder y Carmen Efferson, quien fue su exprometida, ya llegó a los tribunales y ahora también subió de tono. La mujer salió a responder públicamente a la demanda que el cantante presentó para sacarla de una casa en Hollywood Hills, donde vive desde 1988.

En una entrevista con el Daily Mail, Efferson no se guardó nada y calificó al músico de 76 años como un "manipulador emocional". También dijo estar cansada de que, según su versión, él siempre consiga lo que quiere.

Nadie quiere decirlo, pero sé que es un manipulador, un manipulador emocional, declaró. Después agregó: Estoy harta de que alguien como él siempre se salga con la suya con estas cosas.

El reclamo de Efferson tiene que ver con el futuro de la propiedad. Ella sostiene que, aunque nunca recibió documentos que la acreditaran como dueña, Stevie Wonder le aseguró que la casa sería para ella. Por eso, considera que existe un compromiso que el artista no debería desconocer.

Carmen Efferson asegura que Stevie Wonder le prometió la casa

De acuerdo con lo que contó al medio británico, al principio ni siquiera estaba interesada en quedarse con la vivienda. Sin embargo, afirma que el cantante insistió hasta que ambos llegaron a un acuerdo de palabra.

"Ni siquiera quería la casa al principio, pero él seguía insistiendo", explicó. También aseguró que nunca fue una persona materialista ni pidió que le regalaran una propiedad, pero que aceptó quedarse ahí porque, según su versión, Wonder le prometió que sería su hogar.

Llegamos a un acuerdo, uno verbal, de que esa sería mi casa, sostuvo.

De acuerdo con lo que contó al medio británico, al principio ni siquiera estaba interesada en quedarse con la vivienda. Grosby

La mujer ha vivido en el inmueble durante casi cuatro décadas y su madre también pasó varios años ahí. Sin embargo, no cuenta con una escritura que demuestre que la propiedad le pertenece, un detalle que ahora tiene un peso importante en el conflicto legal.

¿Por qué Stevie Wonder quiere desalojar a su exprometida?

Stevie Wonder, cuyo nombre real es Stevland Hardaway Morris, presentó la demanda el 22 de octubre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. En ella solicita autorización para desalojar a Efferson, además del pago de daños y honorarios legales.

El origen del problema, según los documentos judiciales, fue una inspección relacionada con el seguro de la vivienda. En julio pasado, los representantes del cantante informaron a Efferson que un inspector necesitaba entrar a la propiedad para revisar sus condiciones y mantener vigente la cobertura.

El aviso fue enviado el 23 de julio y establecía que la visita se realizaría el día 30. Pero Efferson se negó a permitir el acceso. Dos días después del primer aviso, respondió por correo al abogado David Huff que no daría su consentimiento y que se sentía acosada.

Me siento acosada. No doy mi consentimiento. No intente hacer ningún tipo de contacto conmigo, escribió.

El origen del problema, según los documentos judiciales, fue una inspección relacionada con el seguro de la vivienda.

Tras esa negativa, los abogados de Wonder le enviaron una notificación para que desocupara la casa en un plazo de 30 días. La fecha límite quedó fijada para el 27 de agosto de 2026, pero la mujer permaneció en el inmueble.

La demanda también reclama 600 dólares por la supuesta pérdida de cobertura del seguro y busca que se dé por terminado el acuerdo verbal que, según Efferson, le permitía vivir ahí.

La disputa por la propiedad también divide las versiones

Mientras Carmen asegura que el cantante le prometió la casa, una fuente cercana a Wonder sostiene que el conflicto tiene que ver con cuestiones prácticas y con la seguridad del inmueble, no con motivos personales.

Por ahora, ninguna de las partes ha ofrecido más detalles públicos sobre el caso. Sus representantes tampoco respondieron de inmediato a las consultas de la prensa.

En medio del proceso, Efferson fue fotografiada realizando trabajos de jardinería en el exterior de la propiedad

En medio del proceso, Efferson fue fotografiada realizando trabajos de jardinería en el exterior de la propiedad, la misma en la que ha vivido desde finales de los años ochenta.

La batalla legal tendrá que aclarar qué valor puede tener la promesa verbal que ella asegura haber recibido y si existe algún argumento para permanecer en la vivienda. Mientras tanto, la exprometida de Stevie Wonder dejó claro que no piensa quedarse callada ante la demanda.