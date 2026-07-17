Matt Damon y Ben Affleck preparan película sobre el mediático caso de Karen Read

El actor y productor Matt Damon confirmó este viernes la creación de una nueva película basada en el polémico caso de Karen Read. La cinta corre a cargo de la casa productora Artists Equity, empresa que fundó en conjunto con su amigo y colega Ben Affleck.

El histrión reveló la noticia durante la gira de prensa para su más reciente cinta, La Odisea. El anuncio surgió en medio de una entrevista para el programa matutino de Kelly Ripa y Mark Consuelos. Los conductores cuestionaron al protagonista sobre el mediático juicio penal.

"Estoy desarrollando una película sobre ello en la empresa", declaró el intérprete frente a las cámaras de televisión. El proyecto se encuentra apenas en una fase inicial de desarrollo, por lo que el estudio mantiene bajo reserva los detalles sobre el formato final de la obra.

Matt Damon en la premiere de La Odisea. REUTERS

Damon omitió especificar el género de la producción. El equipo creativo debate si la historia llegará a las salas de cine como un largometraje de drama ficción o si tomará la ruta del documental investigativo. La conductora Kelly Ripa, fiel seguidora del juicio, ofreció sus servicios como asesora.

La página oficial de Artists Equity omitió listar este proyecto dentro de su catálogo público de viernes. El portal web de la productora de Boston solo muestra otros títulos en desarrollo, como la serie documental sobre el líder criminal Whitey Bulger y un drama protagonizado por Renée Zellweger.

Competencia directa en la pantalla

Esta incursión cinematográfica enfrenta competencia directa dentro de la industria de Hollywood. La actriz y productora Elizabeth Banks trabaja actualmente en una miniserie sobre el mismo conflicto judicial. La cadena Warner Brothers Television respalda esta adaptación televisiva anunciada en agosto del año pasado.

Las grandes plataformas de entretenimiento buscan capitalizar uno de los casos criminales más mediáticos de Estados Unidos. La batalla legal paralizó al estado de Massachusetts y generó una división profunda en la opinión pública norteamericana debido a las presuntas conspiraciones expuestas.

Karen Read en el juzgado. REUTERS

El conflicto comenzó en enero de 2022 tras la muerte del oficial de policía John O'Keefe. Las autoridades hallaron el cuerpo del agente sobre la nieve en el jardín de un colega en Canton. Karen Read, exprofesora universitaria y novia de la víctima, enfrentó cargos por asesinato en segundo grado.

La fiscalía acusó a la mujer de atropellar a O'Keefe con su camioneta tras una fuerte discusión de pareja. El Ministerio Público argumentó que la conductora huyó de la escena y abandonó al oficial en medio de una brutal tormenta invernal. La evidencia central incluyó la luz trasera rota del vehículo.

El veredicto final y el encubrimiento policial

La defensa legal de Read planteó un escenario completamente distinto ante los estrados. Los abogados argumentaron un elaborado encubrimiento policial para proteger a los verdaderos responsables. Afirmaron que O'Keefe ingresó a la vivienda, sufrió una golpiza mortal y terminó en el jardín delantero.

El pleito judicial desató el movimiento ciudadano "Free Karen Read". Cientos de simpatizantes tomaron las calles para exigir justicia y denunciar la supuesta corrupción de las fuerzas del orden. El primer juicio de 2024 fracasó debido a la incapacidad del jurado para alcanzar un veredicto unánime.

Karen Read en la corte. REUTERS

El tribunal cerró finalmente el caso durante el segundo proceso legal que culminó el 18 de junio de 2025. El nuevo jurado absolvió a la acusada de los cargos más graves, al determinar la existencia de dudas razonables sobre la narrativa estatal de los hechos presentados.

La corte libró a la imputada de las acusaciones de asesinato y homicidio involuntario. El juez emitió únicamente una sentencia condenatoria por un cargo menor de conducción bajo los efectos del alcohol. El desenlace consolidó el interés de las productoras para documentar la saga completa.