¿La Odisea tiene escena postcréditos? Esto pasa al final de la película de Christopher Nolan

Con el estreno de La Odisea, muchos espectadores ya se están preguntando si hay escena postcréditos. La duda es cada vez más común, ya que este tipo de secuencias dejaron de ser exclusivas de las películas de superhéroes y hoy aparecen en producciones de distintos géneros.

¿Hay o no hay escena postcréditos de La Odisea?

A diferencia de muchas franquicias actuales, Christopher Nolan decidió cerrar la historia cuando termina la película.

Después del desenlace, no aparece ninguna escena adicional que adelante una secuela, presente a un nuevo personaje o deje pistas sobre futuros proyectos.

No es una decisión que sorprenda si se revisa la filmografía del director. En películas como Interestelar, Oppenheimer, El origen o su trilogía de Batman, Nolan tampoco recurrió a escenas postcréditos para ampliar la historia.

Durante años se ha relacionado esta decisión con una declaración que surgió durante la promoción de El hombre de acero, cinta que Nolan produjo junto con Zack Snyder.

En ese momento trascendió que el director no quería incorporar un epílogo al estilo de las películas de superhéroes. Más adelante, Snyder aclaró que la idea de Nolan no era criticar ese recurso, sino evitar copiar fórmulas de otras franquicias y mantener el tono propio de cada película.

La Odisea de Christopher Nolan no incluye escena postcréditos después del final de la película. X @anapau_villa

Hay un detalle que sí vale la pena durante los créditos de La Odisea

Aunque no existe una escena adicional, algunos espectadores quizá quieran permanecer unos minutos más en la sala.

El actor John Leguizamo, quien interpreta a Eumeo, reveló que durante los créditos finales suena una canción creada especialmente para la película y que cuenta con una participación poco habitual de Christopher Nolan.

En una entrevista con ScreenRant, el actor explicó que el tema fue compuesto con la participación de Travis Scott, James Blake, Ludwig Göransson y el propio Nolan.

De acuerdo con información compartida por Universal al mismo medio, la canción lleva por título When I’m Home.

El tema fue escrito por Ludwig Göransson, James Blake, Travis Scott y Christopher Nolan, mientras que la interpretación corre a cargo de Blake, Scott y Göransson.

Matt Damon interpreta a Odiseo en la adaptación cinematográfica del clásico poema de Homero. X @anapau_villa

¿De qué trata La Odisea?

La película adapta La Odisea, el poema épico atribuido a Homero, considerado una de las obras más importantes de la literatura griega.

La historia sigue a Odiseo, interpretado por Matt Damon, después de la guerra de Troya.

Tras permanecer diez años en el conflicto, el rey de Ítaca emprende el viaje de regreso a casa para reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

Sin embargo, el camino resulta mucho más complicado de lo esperado.

Durante su travesía enfrenta a personajes y criaturas de la mitología griega, entre ellos el cíclope Polifemo, Poseidón, Circe, Calipso y las sirenas, obstáculos que retrasan durante otra década su regreso a Ítaca.

Christopher Nolan explicó que buscó mantenerse fiel a la estructura del poema original, conservando la forma en que la historia mezcla recuerdos, relatos y distintos momentos del viaje de Odiseo.

Los créditos finales incluyen la canción When I'm Home, creada especialmente para la película. X @anapau_villa

El reparto reúne a varias de las grandes estrellas de Hollywood

Además de Matt Damon, la película cuenta con un elenco integrado por algunos de los actores más conocidos de la actualidad.

Anne Hathaway interpreta a Penélope, mientras que Tom Holland da vida a Telémaco, el hijo de Odiseo.

Por su parte, Zendaya interpreta a Atenea, la diosa que acompaña y protege al protagonista durante buena parte de su viaje.

El reparto también incluye a Robert Pattinson como Antínoo, Charlize Theron como Calipso, Samantha Morton como Circe, John Leguizamo como Eumeo, Jon Bernthal como Menelao, Benny Safdie como Agamenón y Lupita Nyong’o, quien interpreta tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra.