Quién es quién en La Odisea: Actores y personajes de la cinta de Christopher Nolan

El director Christopher Nolan prepara el estreno de La Odisea, su decimotercera obra cinematográfica. Esta producción perfila como su proyecto más ambicioso al adaptar la historia de Odiseo, legendario rey de Ítaca y figura fundacional de la literatura occidental. El cineasta reunió a un elenco estelar para representar el vasto universo de dioses, monstruos y mortales de la mitología griega.

El actor Matt Damon encabeza la cinta en el papel de Odiseo, también conocido como Ulises. Este guerrero clave de la Guerra de Troya enfrenta el reto de regresar a su hogar tras diez años de conflicto armado. Un altercado con un cíclope desata la ira del dios Poseidón, quien retrasa su travesía por una década entera llena de pruebas mortales.

Matt Damon como Odiseo. Foto: Universal Pictures

Anne Hathaway asume el rol de Penélope, esposa del protagonista y reina de Ítaca. Ella soporta la enorme presión de múltiples nobles locales que exigen un nuevo matrimonio para usurpar el trono vacío. Para engañarlos y ganar tiempo, la monarca teje un sudario durante el día y deshace su progreso por las noches.

Tom Holland interpreta a Telémaco, el heredero legítimo de la corona. El joven príncipe emprende un viaje hacia Pilos y Esparta para descubrir el paradero de su padre desaparecido. A su regreso, une fuerzas con el rey recién llegado para expulsar por la fuerza a todos los invasores de su palacio.

Tom Holland en La Odisea. Foto: Universal Pictures

El histrión Robert Pattinson encarna a Antínoo, el líder arrogante y cruel de los pretendientes de la reina. Este antagonista ambiciona el poder absoluto del reino y orquesta un oscuro complot para asesinar al heredero. Su presencia desata la máxima tensión dentro de las paredes del recinto real.

Aliados divinos y amenazas mitológicas

La actriz Zendaya da vida a Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia militar. Esta deidad actúa como guía y protectora principal del linaje real, orientando al hijo del rey para asumir sus responsabilidades. Su intervención directa motiva al príncipe a enfrentar a los usurpadores con extrema firmeza.

El viaje marítimo incluye encuentros letales con hechiceras y criaturas formidables. Samantha Morton interpreta a Circe, una poderosa maga que transforma a varios tripulantes griegos en cerdos salvajes. Tras un periodo como amantes, ella ofrece al protagonista instrucciones precisas para sobrevivir a su inminente descenso al inframundo.

Matt Damon y Zendaya en La Odisea. Foto: Universal Pictures

Charlize Theron aparece en pantalla como Calipso, una ninfa inmortal exiliada en la isla de Ogigia. Ella rescata al náufrago de una tormenta y lo retiene cautivo durante siete años con promesas de vida eterna. La intervención divina de Zeus y Hermes la obliga a liberar al prisionero griego.

El veterano Bill Irwin toma el papel de Polifemo, el monstruoso cíclope devorador de hombres. El héroe ciega al gigante para escapar de su cueva, desatando la furia de los mares sobre su flota entera. Este ataque marca el inicio de las tragedias náuticas para los sobrevivientes del asedio troyano.

Rostros de la Guerra de Troya y servidores

Lupita Nyong’o asume un doble reto actoral al interpretar a las hermanas Helena de Troya y Clitemnestra. La primera detona el conflicto armado internacional, mientras la segunda organiza el sangriento asesinato de su propio esposo al finalizar la guerra. Jon Bernthal da vida a Menelao, monarca de Esparta y esposo de Helena.

Benny Safdie encarna a Agamenón, el comandante máximo del ejército griego asesinado por su esposa tras el triunfo militar. El actor Elliot Page interpreta al espía Sinón, responsable de engañar a los troyanos para introducir el célebre caballo de madera a la ciudad. Sus mentiras aseguran la victoria definitiva para las fuerzas invasoras.

Lupita Nyong'o como Helena de Troya. Foto: Universal Studios

Los acompañantes y sirvientes también juegan roles determinantes en la resolución del conflicto. John Leguizamo interpreta a Eumeo, el leal cuidador de cerdos que asiste a su amo disfrazado de mendigo. Himesh Patel actúa como Euríloco, el lugarteniente de la flota que cede ante el miedo y la tentación durante la travesía.

El elenco secundario fortalece las diferentes facciones de la historia. Ryan Hurst da vida a Méntor, el amigo responsable de instruir al heredero al trono. Mia Goth y Logan Marshall-Green encarnan a Melanto y Melantio, los sirvientes traidores del palacio. La producción suma figuras como Corey Hawkins, Jimmy Gonzales y el músico Travis Scott en roles complementarios.

Lista de personajes y actores de La Odisea