¿Ángel o diosa? Zendaya impacta en la premiere de La Odisea

Zendaya volvió a convertirse en el centro de atención durante la premiere de The Odyssey, la nueva producción de Universal Pictures, celebrada en Nueva York. La actriz apareció con un elegante look de inspiración angelical que acaparó las miradas de los asistentes y rápidamente comenzó a generar conversación entre sus seguidores en redes sociales.

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Con un estilo sofisticado y una presencia impecable, la protagonista reafirmó por qué es considerada uno de los mayores referentes de la moda en Hollywood. Su elección para la alfombra roja no pasó desapercibida y muchos ya la señalan como uno de los mejores atuendos de la gira promocional de la esperada cinta.

Zendaya arrives as an angel to the #TheOdyssey premiere in NYC 🤍 pic.twitter.com/KYSNvdgkil — Variety (@Variety) July 14, 2026

¿Quién está detrás de los icónicos looks de Zendaya?

No es la primera vez que Zendaya conquista los reflectores con uno de sus atuendos. Apenas unos días antes, la actriz ya había sorprendido con un espectacular vestido que se convirtió en tema de conversación entre los amantes de la moda.

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La pieza debutó sobre la pasarela durante la presentación de la colección Otoño-Invierno 2026/2027 del diseñador Daniel Roseberry en París. Sin embargo, mientras el desfile aún generaba comentarios, el equipo de la actriz ya organizaba una auténtica operación para que el diseño llegara a tiempo a Londres, donde Zendaya asistiría esa misma noche al estreno de la nueva película de Christopher Nolan.

Detrás de esta logística estuvo, una vez más, Law Roach, el reconocido estilista que ha construido junto a la actriz algunos de los looks más icónicos de las alfombras rojas.

Zendaya de perfil en la alfombra roja de La Odisea. REUTERS

Incluso compartió en sus redes sociales algunos mensajes con tono humorístico sobre la carrera contra el reloj que implicó trasladar una prenda de alta costura recién presentada hasta el evento cinematográfico.

El esfuerzo rindió frutos. Zendaya apareció con un vestido de inspiración clásica que evocaba las figuras de la mitología griega. El diseño destacaba por un llamativo corsé blanco esculpido, elaborado para simular la anatomía de una estatua antigua, una propuesta que volvió a consolidar a la actriz como uno de los grandes referentes de estilo en la industria del entretenimiento.