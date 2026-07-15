Quién es quién en el reparto de La Odisea: guía visual

La Odisea, la película de Christopher Nolan que críticos de todo el mundo ya señalan como una producción de época, llegó con un bagaje que amerita no una, sino varias explicaciones que se concentran en sus personajes y su elenco. Un poco de contexto ayuda a disfrutarla mejor, aunque el objetivo de Nolan siempre fue que cualquiera pudiera disfrutarla incluso sin conocer el texto.

Comencemos por lo que todos sabemos, aunque no siempre con detalles: está inspirada en La Odisea, una epopeya en forma de poema atribuida a Homero. La obra se compuso en el siglo VIII antes de Cristo (sí, tenía unos 700 años cuando nació Jesús). Se llama así por su protagonista, Odiseo, cuyo nombre latinizado se convirtió en Ulises, que fue como llegó a la tradición occidental.

El libro es famoso por sus cíclopes, hechiceras, tormentas y dioses malhumorados. En él se retratan los problemas de Ulises después de sobrevivir a la guerra de Troya.

Argumento la Odisea

El caballo de Troya no aparece en los poemas homéricos

La Odisea comienza cuando Troya ya cayó y los combatientes griegos intentan volver a casa. Para entonces, Ulises lleva años acumulando fama como guerrero, diplomático, infiltrado y autor de planes que nadie más habría propuesto.

Matt Damon interpreta a este rey de Ítaca cuya principal arma no es la fuerza, sino la capacidad de encontrar una salida cuando todas parecen cerradas.

Matt Damon, Odiseo

La primera confusión que conviene despejar tiene forma de caballo: el Caballo de Troya no aparece en La Ilíada.

Este primer poema se concentra en un periodo relativamente breve hacia el final de la guerra y gira alrededor de la furia de Aquiles después de su enfrentamiento con Agamenón (ambos aliados del ejército que atacó Troya). La Ilíada termina con los funerales de Héctor, no con la caída de la ciudad, el caballo ni el viaje de regreso de los griegos.

Troya llevaba años sitiada. Menelao, rey de Esparta, quería recuperar a su esposa Helena, quien había sido llevada a Troya, seducida por Paris (ayudado por la diosa Afrodita); el hermano de Menelao, Agamenón, era el jefe de los ejércitos griegos. Aquiles era su combatiente más temido, aunque también el menos sencillo de administrar.

Benny Safdie interpreta a Agamenón: un comandante con un ejército gigantesco, un ego puesto a prueba y una relación particularmente difícil con Aquiles. En La Odisea, su historia se convierte además en una advertencia: regresar luego de triunfar en la guerra no significa encontrar intacto el hogar que dejaste.

Agamenon, Bennie Safdie

Helena suele aparecer resumida como “la mujer más bella de la Tierra y la que que provocó la guerra”, pero los poemas y las tradiciones posteriores son mucho más ambiguos sobre su voluntad, su responsabilidad en la fuga hacia Troya y la intervención de los dioses.

Lupita Nyong’o interpreta tanto a Helena como a su hermana Clitemnestra. Esta es una parte fundamental para no enredarse con la historia. La decisión permite presentar dos consecuencias distintas de Troya: Helena, ya de vuelta en su reino, conserva y reconstruye la memoria de Ulises ante Telémaco; Clitemnestra funciona como el oscuro contrapunto de Penélope.

Lupita Nyongo Helena

Ulises no es el protagonista de La Ilíada, pero aparece cada vez que los griegos necesitan recuperar el control de una situación. Reorganiza soldados, es un orador convincente, controla al ejército con sus excelentes relaciones públicas...

Detrás de muchas de sus decisiones está Atenea (Zendaya) y aquí está la conexión con la película de Nolan. La diosa de la inteligencia estratégica no hace el trabajo por él, pero sí inclina el tablero, ofrece disfraces y abre oportunidades. Zendaya interpreta a la divinidad que protege a Ulises y después extiende su manto protector a Telémaco, su hijo.

Zendaya, Atenea

Aunque La Ilíada no llega hasta el caballo de troya, La Odisea lo recuerda en dos momentos importantes.

En el canto VIII, Ulises pide al poeta Demódoco que cante sobre el caballo de madera construido por Epeo con ayuda de Atenea. El poema atribuye a Ulises la dirección del engaño: reúne a los guerreros dentro de la estructura y conduce la operación que permite introducirlos en Troya. El relato aparece en el canto VIII de La Odisea.

Otro detalle llega por boca de Menelao. Mientras los guerreros permanecían escondidos, Helena rodeó el caballo e imitó las voces de las esposas de los soldados que se escondían ahí. Algunos estuvieron a punto de responder. Ulises los contuvo y llegó a tapar la boca de uno de ellos para impedir que delatara a todos.

Jon Bernthal interpreta a Menelao, quien no sólo conecta a Helena con el origen de la guerra: también es uno de los hombres que puede contarle a Telémaco cómo era su padre antes de desaparecer.

Jon Bernthal, Menelao

Las aventuras de Ulises que Homero nunca contó

Alrededor de Ulises crecieron tantas historias que a veces es difícil saber dónde termina Homero y empieza la franquicia extendida.

Una de ellas asegura que intentó evitar ir a la guerra fingiendo estar loco, para no alejarse de su pequeño hijo. Palamedes descubrió el engaño al poner en peligro al pequeño Telémaco: Ulises reaccionó para protegerlo y quedó demostrado que conservaba la razón. La anécdota no aparece en La Ilíada ni en La Odisea. Proviene de tradiciones posteriores recopiladas, entre otros, por Apolodoro.

Tom Holland interpreta a ese hijo amado, Telémaco, el bebé que Ulises deja en Ítaca y que, cuando comienza La Odisea, ya es un joven obligado a buscar información sobre un padre al que prácticamente no conoce.

Tom Holland Telemaco

Después de diez años de guerra, Ulises sólo quería volver a Ítaca. El problema es que el regreso acabaría tomando otros diez años.

No viaja solo. Euríloco, interpretado por Himesh Patel, representa la voz del cansancio dentro de la tripulación. Cuando Ulises quiere avanzar, explorar o arriesgarse, Euríloco suele recordar que los demás también tienen miedo y que no todos comparten la resistencia casi absurda de su rey.

Himesh Patel, Euriloco

El episodio del Cíclope resume las virtudes y los defectos de Ulises. Entra en una cueva por curiosidad, queda atrapado por Polifemo y tiene que utilizar el vino, el engaño y un nombre falso para escapar. Su inteligencia salva a los supervivientes; su orgullo crea nuevos problemas.

Bill Irwin interpreta al Cíclope, hijo de Poseidón y dueño de una hospitalidad bastante deficiente.

Bill Irwin, Cíclope

Circe parece, al principio, otro obstáculo: recibe a los hombres de Ulises y los transforma en animales. Pero el personaje es más complejo que una simple villana. También posee conocimientos que el héroe necesita para continuar.

Samantha Morton interpreta a esta hechicera y diosa que mezcla amenaza, deseo y orientación. Su capítulo obliga a Ulises a demostrar que puede negociar con el poder, no únicamente enfrentarlo.

Samantha Morton, Circe

Calipso, interpretada por Charlize Theron, ofrece una tentación diferente. No representa el peligro de morir, sino el peligro de olvidar, el de abandonar todo por una mujer casi perfecta. En la isla de Ogigia, Ulises puede permanecer lejos de la guerra, del paso del tiempo y de las responsabilidades que lo esperan.

Pero Ulises es un hombre virtuoso con apego a su tierra y a su mujer. El canto V presenta a Ulises retenido en la isla de Calipso.

Charlize Theron, Calipso

Anne Hathaway interpreta a una Penélope, la leal e inteligente esposa de Ulises que no se limita a esperar. Su paciencia es una forma de estrategia: administra el tiempo, protege la legitimidad de Telémaco y evita tomar una decisión irreversible.

Anne Hathaway, Penelope

Antínoo es el pretendiente más agresivo de Penélope y el principal rostro de la ocupación de la casa de Ulises en su ausencia. Robert Pattinson interpreta a un hombre que no necesita conquistar Ítaca desde fuera: ya está sentado dentro del palacio, comiendo, bebiendo y tratando el reino ajeno como una herencia anticipada.

Robert Pattinson, Antinoo

La división también alcanza a los sirvientes. Melanto, interpretada por Mia Goth, fue criada bajo la protección de Penélope, pero termina acercándose a los pretendientes. Su historia muestra que una ausencia prolongada no sólo vacía un trono: también desgasta las lealtades cotidianas.

Mia Goth, Melanto

En el extremo contrario está Eumeo. El porquerizo conserva su lealtad cuando casi todos han dejado de creer en el regreso de Ulises. No tiene ejército, palacio ni poderes, pero mantiene algo más difícil de preservar: la confianza.

John Leguizamo interpreta al personaje que funciona como refugio humano dentro de una historia poblada por reyes, monstruos y dioses.

John Leguizamo, Eumeo

La Odisea no pregunta únicamente si Ulises conseguirá volver. También pregunta qué queda de un hombre después de una guerra, cuánto puede cambiar una familia durante una ausencia y si el hogar al que uno regresa sigue siendo el mismo.

Por eso sus personajes se reparten entre cuatro frentes: quienes esperan en Ítaca, quienes acompañan el viaje, los dioses que mueven el tablero y los sobrevivientes de Troya que conservan la memoria de lo ocurrido.

Ulises ganó una guerra gracias a su inteligencia. Volver a casa le exigirá descubrir si esa misma inteligencia es suficiente para recuperar su lugar en el mundo.