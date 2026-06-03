Tunden a Eduin Caz por ir en moto sin casco en CDMX; ya hubo respuesta por la polémica

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, está en el ojo de la polémica luego de que fue captado a bordo de una moto, sin casco, circulando en calles de la Ciudad de México (CDMX).

El pasado martes 2 de junio el cantante protagonizó una inesperada aparición en la Arena México, ubicada en la capital del país, durante una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), generando gran entusiasmo entre los aficionados presentes.

Y, al parecer, fue después de esa presentación, en donde se trasladó en moto. Aunque eso no fue lo que generó la controversia, sino lo que en realidad encendió las redes es que fuera captado como copiloto, sin casco.

Eduin Caz en moto, sin casco, por calles de CDMX

Eduin Caz en la polémica por viajar en moto sin casco. Especial

Fue el creador de contenido ‘Ese Pérez’, amigo cercano de Eduin Caz, quien hizo público el video a través de su cuenta oficial de Instagram.

Tres metros sobre el cerro”, escribió el influencer.

En el clip, se ve al creador de contenido manejando la moto, mientras que el vocalista de Grupo Firme va como copiloto.

Debido a que ambos viajaban sin casco de seguridad, internautas no dudaron en externar sus críticas y debatir sobre esta medida obligatoria que se encuentra en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Entre los comentarios que dejaron en el video se lee:

Qué imprudencia sin casco.

No ma.. No se suban sin casco.

Aguas ahí.

Preciosos, pónganse casco, aún quiero escuchar música de Grupo Firme.

Carnal, ponle casco al artista que llevas contigo.

No hagan eso y más sin casco de protección.

Traes a alguien que si trae machín talento, ponle casco, tú como quiera.

Tres metros bajo tierra si siguen sin usar casco.

Ese Pérez responde a las críticas

Tras los comentarios que pusieron foco en la falta de uso de casco mientras circulaban en moto, el influencer Ese Pérez respondió de manera tajante.

El creador de contenido explicó en los comentarios por qué no usaron cascos ninguno de los dos, aunque, al final dijo importarle poco lo que dijeran de haber infringido el Reglamento de Tránsito.

Ya sé que dicen del casco pero salimos de las luchas bien rápido y solo fue para llegar a su camioneta de eguin donde yo tenía mi casco guardado de antemano chin... a su ma... y que les importa aykhee jajaja”.

Ante la respuesta de Ese Pérez, la mayoría de los internautas lo apoyaron y lo tomaron con humor.

Ese Pérez es un influencer, creador de contenido y cantante mexicano que alcanzó la fama gracias a TikTok, donde comenzó a publicar videos de comedia, bromas y situaciones cotidianas con un estilo desenfadado que conectó con millones de usuarios. Su nombre real es Jesús Ángel Pérez, aunque en redes sociales es ampliamente conocido por su apodo artístico.

Multas por andar en moto sin casco en CDMX

Circular en motocicleta sin casco o con un casco que no cumpla con las especificaciones del reglamento puede costarte una multa de 10 a 20 UMAs, además de una sanción en tu licencia. Con el valor actual de la UMA en 2026, esto equivale aproximadamente a entre 1,170 y 2,350 pesos.

Además de la multa económica, la autoridad puede aplicar tres puntos de penalización a la licencia de conducir. En algunos operativos también puede haber remisión de la motocicleta al depósito vehicular (corralón), especialmente cuando se detectan otras infracciones adicionales.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que tanto el conductor como el acompañante deben portar un casco diseñado específicamente para motocicleta, correctamente colocado y abrochado. El casco debe contar con elementos de seguridad adecuados, como estructura rígida, sistema de retención y material de absorción de impactos.