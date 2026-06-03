Netflix revive el caso de Mackenzie Shirilla: quién es y qué hizo

El catálogo de Netflix sigue apostando por las historias de crimen real y una de las más comentadas estos días es “The Crash”, documental que retoma el caso de Mackenzie Shirilla, una joven estadounidense que fue condenada por la muerte de su novio y de un amigo tras un impactante choque.

Lo que en un principio parecía ser un accidente automovilístico terminó convirtiéndose en una investigación por asesinato que dividió opiniones en redes sociales.

¿Quién es Mackenzie Shirilla?

Antes de que su nombre apareciera en titulares de todo el mundo, Mackenzie Shirilla era una adolescente activa en redes sociales. Compartía fotografías de sus viajes, salidas con amigos, maquillaje, moda y momentos de su vida cotidiana.

La joven buscaba abrirse paso en el mundo digital como creadora de contenido y logró reunir miles de seguidores en Instagram.

Foto: Instagram mackenzieshirilla

Dominic Russo era su novio desde hace 4 años y se dedicaba a invertir dinero, por lo que tenía buen nivel adquisitivo.

Por otro lado, Davion Flanagan, una de las víctimas, era amigo cercano de la pareja. Durante su etapa escolar practicó fútbol americano y tenía planes de convertirse en barbero profesional.

Foto: Instagram mackenzieshirilla

El choque que cambió todo:

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de julio de 2022 en Strongsville, Ohio. Mackenzie conducía su automóvil acompañada por Dominic Russo, y por Davion Flanagan.

De acuerdo con la investigación, el vehículo impactó contra un edificio de ladrillo a una velocidad superior a los 160 kilómetros por hora. Dominic y Davion murieron en el lugar, mientras que Mackenzie sobrevivió con lesiones graves que requirieron varias cirugías.

Inicialmente, las autoridades manejaron el caso como un accidente de tránsito. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones comenzaron a surgir elementos que llevaron a los fiscales a sostener una teoría muy distinta.

La relación entre Mackenzie y Dominic

Mackenzie y Dominic mantenían una relación sentimental, sin embargo, diversos testimonios señalaron que la pareja atravesaba constantes conflictos y discusiones durante los meses previos al accidente.

Durante el juicio también se presentaron declaraciones de personas cercanas que describieron la relación como complicada y marcada por frecuentes enfrentamientos.

Foto: Instagram mackenzieshirilla

¿Por qué fue condenada?

La fiscalía sostuvo que el choque no fue accidental y aseguró que Mackenzie aceleró deliberadamente antes del impacto.

La defensa, por su parte, argumentó que la joven padecía síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS), una condición que pudo haber provocado un desmayo mientras manejaba.

Otro de los elementos presentados durante el proceso judicial fue que la joven había estado en la zona donde ocurrió el choque días antes del incidente.

Tras analizar las pruebas, el tribunal concluyó que el choque fue intencional.

Durante el juicio también se abordó el tema del consumo de sustancias. Las pruebas toxicológicas realizadas a Mackenzie Shirilla no detectaron alcohol ni drogas en su organismo al momento del accidente. Sin embargo, la fiscalía presentó evidencia de que en el vehículo se encontraron sustancias relacionadas con el consumo de marihuana.

Durante el juicio se mostraron imágenes en las que Mackenzie Shirilla y algunas de sus amigas aparecen maquilladas como cadáveres durante una fiesta, después del choque.

Foto: Instagram mackenzieshirilla

¿Dónde está Mackenzie Shirilla actualmente?

En agosto de 2023, Mackenzie Shirilla fue declarada culpable de asesinato, homicidio vehicular agravado y otros cargos relacionados con la muerte de Dominic Russo y Davion Flanagan.

La sentencia impuesta fue de entre 15 años y cadena perpetua, por lo que actualmente permanece recluida en una prisión para mujeres en Ohio.

Foto: Instagram mackenzieshirilla

La controversia ha contribuido a mantener dividido al público entre quienes creen que la condena fue correcta y quienes consideran que aún existen dudas sobre lo sucedido aquella noche.

El documental que volvió a poner el caso en la conversación

El interés por la historia resurgió en 2026 con el estreno de "The Crash" en Netflix.

La producción incluye entrevistas, material del juicio y el testimonio de la propia Mackenzie desde prisión. Durante el documental, la joven insiste en que no recuerda lo ocurrido aquella noche y niega haber tenido la intención de matar a sus acompañantes.

El mensaje de Mackenzie Shirilla

Mientras el documental de Netflix ha reavivado el debate sobre el caso, hace una semana el equipo de apoyo de Mackenzie Shirilla difundió un mensaje atribuido a la joven desde prisión.

En el comunicado, Shirilla agradeció a las personas que continúan respaldándola y aseguró que fue condenada injustamente.

No soy perfecta y nunca lo seré, pero no soy culpable de asesinato", afirmó.

También sostuvo que, aunque su relación con Dominic Russo tuvo discusiones como la de muchas parejas jóvenes, jamás habría querido hacerle daño ni a él ni a Davion Flanagan.

Siempre amé a Dom y nunca haría nada para lastimarlo a él, a Davion o a cualquier otra persona que me importe", expresó.

Foto: Instagram mackenzieshirilla

Además, señaló que seguirá luchando por demostrar su inocencia a través de los canales legales correspondientes y agradeció a quienes han impulsado campañas en redes sociales para pedir su liberación.

Por su parte, el equipo que administra las cuentas de apoyo a Shirilla aseguró que la condena se basó en una cantidad limitada de evidencia. Según su versión, los investigadores contaban únicamente con unos segundos de información obtenida del vehículo, datos que mostraban qué hacía el automóvil antes del impacto, pero que no explicaban por qué ocurrió el choque.

El mensaje concluye con una crítica al fallo judicial y con un llamado a continuar difundiendo la campaña "Free Mackenzie Shirilla", que ha ganado seguidores en plataformas como Facebook y TikTok.