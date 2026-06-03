'Envidiaba la comida': el sacrificio de Nicholas Galitzine para ser He-Man en Amos del Universo

Convertirse en He-Man no solo implicó empuñar la legendaria espada de Grayskull para Nicholas Galitzine. El actor británico tuvo que someterse a una intensa transformación física y mental para encarnar al icónico héroe en la nueva adaptación de "Amos del Universo", un proceso que describió como uno de los mayores desafíos de su carrera.

"Quisiera que pudiese apenas apuntar la espada al cielo", comentó entre risas Galitzine, quien protagoniza la nueva versión de la cinta que llega a los cines estadounidenses este viernes. "Fue una tarea monumental", dijo a la AFP.

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Durante meses, la rutina de Galitzine giró en torno a comer mucho (o poco, dependiendo de la fase), a levantar pesas y a hacer ejercicios de cardio en cualquier minuto disponible.

"Sabía que iba a ser realmente difícil, pero no imaginaba cuán fuerte tienes que ser mentalmente para hacer esto", contó el británico que pasó buena parte del proceso "envidiando la comida" a su alrededor.

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Galitzine, de 31 años, no creció viendo las aventuras de He-Man, ni mucho menos la adaptación del personaje de Mattel a la pantalla grande en la década de 1980 que lideró Dolph Lundgren, pero se sintió atraído por el proyecto apenas leyó el guión.

"No solo lo devoré de principio a fin, sino que estuve riéndome casi todo el tiempo", recordó.

El humor, afirmó, fue parte importante de la cinta dirigida por Travis Knight, cofundador del estudio de stop-motion Laika, con éxitos como "Coraline".

"Hay mucho humor en la forma en que conocemos a Adam. Es un chico un poco torpe, que no está totalmente cómodo en su propia piel, así que había mucho material con qué trabajar".

El actor compartió pantalla con Camila Mendes, en el papel de su amiga Teela, e Idris Elba (Duncan).

El trío hace frente a Jared Leto, en la piel (o huesos) del malvado Skeletor, y Alison Brie, que interpreta a su mano derecha, la hechicera Evil-Lyn, en una lucha por Eternia.

Para Mendes, de 31 años, asumir el rol de una heroína fuerte era una oportunidad ansiada.

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"Teela es una especie de fuerza estabilizadora a lo largo de la película", dijo a la AFP.

La actriz subrayó que esto es latente en la dinámica entre su personaje y los dos hombres a su lado: Adam y su padre, Duncan.

"Hay humor en ver a Teela frustrarse con los dos porque son un desastre, y para ella es como 'Oh, genial, tengo que hacer todo yo sola de nuevo'".

Con información de AFP.