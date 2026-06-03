¿Quién fue Peabo Bryson? Muere a los 75 años la voz detrás de clásicos de Disney

La industria musical está de luto tras la muerte de Peabo Bryson, cantante de Estados Unidos que conquistó al público con su inconfundible estilo romántico y que alcanzó fama mundial gracias a las canciones que interpretó para algunas de las películas más exitosas de Disney.

El artista falleció el 2 de junio de 2026 a los 75 años de edad en un hospital del estado de Georgia, Estados Unidos. De acuerdo con información compartida por su familia, su muerte ocurrió debido a complicaciones relacionadas con un derrame cerebral que había sufrido días antes.

La noticia generó reacciones entre seguidores, músicos y amantes de las películas animadas, quienes recuerdan a Bryson como una de las voces más representativas del soul y el R&B contemporáneo. En un mensaje difundido tras su fallecimiento, sus familiares destacaron el cariño que recibió durante toda su trayectoria y el impacto que tuvo su música en millones de personas alrededor del mundo.

De Carolina del Sur a los grandes escenarios

Peabo Bryson nació el 13 de abril de 1951 en Greenville, Carolina del Sur, bajo el nombre de Robert Peapo Bryson. Desde temprana edad mostró interés por la música, inspirado por figuras legendarias como Sam Cooke y Nat King Cole, artistas que ayudaron a moldear su estilo vocal.

Durante su adolescencia comenzó a participar en agrupaciones locales, donde desarrolló las habilidades que más tarde lo llevarían al éxito. Fue en esos primeros años cuando surgió el sobrenombre de "Peabo", una adaptación de su segundo nombre que terminaría convirtiéndose en su identidad artística.

Su carrera profesional despegó en la década de los setenta con el lanzamiento de su primer álbum. A partir de entonces inició un camino ascendente dentro de la música romántica, destacando por una voz poderosa y llena de sentimiento.

Jan. 1, 2011 - K20462MR: 11/20/2000.THE SOUL TRAIN CHRISTMAS STARFEST, SANTA MONICA AUDITORIUM, CA..PEABO BRYSON. MILAN RYBA/ 2000(Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com) ZUMA Press, Inc.

Los éxitos que lo convirtieron en referente del soul romántico

Antes de convertirse en una figura asociada a Disney, Bryson ya era considerado uno de los intérpretes más importantes del soul contemporáneo en Estados Unidos.

A lo largo de los años lanzó numerosos éxitos que lograron gran popularidad en la radio, especialmente entre los seguidores de las baladas románticas. Temas como "Feel the Fire", "Reaching for the Sky", "Can You Stop the Rain" e "If Ever You're in My Arms Again" ayudaron a consolidar su prestigio dentro de la industria.

Su discografía llegó a superar los 20 álbumes de estudio y acumuló múltiples reconocimientos, incluyendo ocho nominaciones al Grammy. Gracias a ello se ganó un lugar privilegiado dentro de la música.

El rey de los duetos inolvidables

Una de las características más destacadas de la carrera de Peabo Bryson fue su facilidad para compartir escenario con otras grandes voces.

Entre sus colaboraciones más recordadas se encuentran las realizadas junto a Natalie Cole, con quien grabó canciones que tuvieron gran aceptación entre el público. Sin embargo, una de sus asociaciones más exitosas fue la que mantuvo con Roberta Flack.

Juntos interpretaron baladas que marcaron a toda una generación, especialmente "Tonight, I Celebrate My Love", considerada por muchos como una de las canciones románticas más emblemáticas de los años ochenta.

**FILE PHOTO** Peabo Bryson Has Passed Away. MIAMI GARDENS, FL - March 21: Peabo Bryson performs during the 2015 10th Annual Jazz in The Gardens at The Sun Life Stadium Miami Gardens, Florida, March 21, 2015. Photo By Aaron Gilbert/MediaPunch Credit: MediaPunch Inc/Alamy Live News MediaPunch Inc

Su capacidad para transmitir emociones a través de duetos lo convirtió en uno de los artistas más solicitados para este tipo de colaboraciones.

La voz detrás de los clásicos más famosos de Disney

Aunque su carrera ya era sólida, el reconocimiento global llegó gracias a Disney.

En 1991, Bryson grabó junto a Céline Dion la versión pop de "Beauty and the Beast", tema principal de la película La Bella y la Bestia. La canción se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional, impulsando aún más la popularidad de ambos intérpretes y obteniendo importantes premios de la industria musical.

Un año más tarde volvió a hacer historia con "A Whole New World", interpretada junto a Regina Belle para la película Aladdín. El tema se transformó en uno de los mayores éxitos de Disney y alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100, una hazaña poco común para una canción originada en una cinta animada.

Gracias a estas interpretaciones, la voz de Peabo Bryson quedó ligada para siempre a la infancia y los recuerdos de millones de personas alrededor del planeta.

Un legado que sobrevivirá al paso del tiempo

A pesar de los cambios constantes en la industria musical, Peabo Bryson siempre defendió el soul clásico y las baladas románticas que definieron su carrera. Nunca buscó adaptarse a las tendencias pasajeras y prefirió mantenerse fiel al estilo que lo convirtió en una referencia del género.

También enfrentó momentos difíciles fuera de los escenarios, incluyendo problemas financieros y algunos desafíos de salud. Sin embargo, logró mantenerse activo durante gran parte de su vida artística.

Le sobreviven su esposa, Tanya Boniface, su hijo Robert, su hija Linda y tres nietos.

Más allá de los premios, las listas de popularidad o los récords de ventas, Peabo Bryson será recordado por algo mucho más importante: una voz capaz de transmitir amor, emoción y nostalgia en cada interpretación. Su legado permanece vivo en las canciones que acompañaron historias de amor, momentos especiales y algunas de las películas más queridas de Disney. Su partida marca el final de una era, pero su música seguirá sonando para las futuras generaciones.