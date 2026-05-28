Cinépolis lanza enorme espada de Amos del Universo: Cuándo se venderá y cuánto costará

Cinépolis sacudió el mercado de los promocionales con el lanzamiento de un artículo espectacular para el estreno de Amos del Universo. La cadena de cines diseñó una enorme botella inspirada directamente en la mítica Espada del Poder de He-Man.

Este recipiente supera por mucho las dimensiones de un vaso tradicional para refresco y apunta al mercado de exhibición. Las redes sociales expusieron los primeros videos de la pieza, mostrando un nivel de detalle pensado exclusivamente para fanáticos y coleccionistas.

Vaso con forma de espada de Amos del Universo Foto: Redes Sociales

El gigantesco promocional en forma de espada desmontable llegará a las dulcerías con un precio oficial de 715 pesos. La empresa complementa la oferta con el lanzamiento de una palomera metálica temática que costará 289 pesos e incluirá una carga completa de palomitas.

La preventa exclusiva para los usuarios con nivel Fanático y Súper Fanático arrancará el próximo lunes 3 de junio. Un día después, el martes 4 de junio, las sucursales abrirán la venta general al público hasta agotar las unidades disponibles en los inventarios nacionales.

Los especialistas anticipan una altísima demanda en taquillas y recomiendan asegurar la compra durante las primeras horas. Las piezas promocionales de este calibre suelen desaparecer rápidamente de las vitrinas debido a las existencias limitadas que maneja la compañía exhibidora.

Diseño exclusivo para fanáticos y coleccionistas

La réplica de la Espada del Poder integra un sistema funcional de dos partes completamente desmontables para el usuario. La empuñadura sirve como una base sólida y estable, mientras la hoja principal funciona como el contenedor diseñado para almacenar la bebida.

El diseño técnico esconde un popote interno y presenta una tapa removible en la parte superior de la estructura plástica. Estas características transforman al artículo en un termo decorativo gigante que captura la esencia pura de la famosa franquicia nacida en los años ochenta.

Artículos coleccionables de Amos del Universo en Cinépolis. Foto: Cinépolis

La palomera metálica también rompe el molde al abandonar el clásico formato de cubeta circular que inunda las salas. Los diseñadores optaron por una estructura cuadrada con acabados premium y elementos estéticos inspirados directamente en la arquitectura del planeta Eternia.

El interior del recipiente deslumbra con ilustraciones estilo cómic que retratan a los personajes y las batallas de la saga. El exterior fusiona tonos azules y rojos, integrando un espectacular efecto lenticular que alterna las imágenes de He-Man y Skeletor según el ángulo de visión.

El retorno de Eternia a la pantalla grande

Esta agresiva campaña de mercancía acompaña el lanzamiento mundial de la nueva película live-action de Amos del Universo. El director Travis Knight, responsable de éxitos como Bumblebee, toma el control de esta ambiciosa producción respaldada por la maquinaria de Amazon MGM Studios.

El actor Nicholas Galitzine asume la responsabilidad de encarnar al poderoso guerrero y a su alter ego, el Príncipe Adam. La trama explora los orígenes del héroe, detallando su separación temprana del reino y su posterior crianza en la Tierra lejos de su verdadero destino.

Tapa de la palomera de He-Man. Foto: Redes Sociales

La mística arma fuerza el regreso del heredero a su planeta natal durante su etapa adulta para enfrentar su realidad. Al llegar, el protagonista descubre un mundo completamente sometido bajo el yugo tiránico de Skeletor, el enemigo jurado del Castillo Grayskull.

El heredero al trono abraza su legado guerrero para liberar a su pueblo y restaurar la paz en toda la galaxia. La película estrena en cines el 4 de junio de 2026, marcando el regreso del personaje casi cuatro décadas después del filme que estelarizó Dolph Lundgren.