¡Poder latino! Shakira, Belinda y Daddy Yankee liderarán la música del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser histórica no solo por celebrarse por primera vez en tres países —México, Estados Unidos y Canadá—, sino también por la impresionante alineación musical que acompañará al torneo.

Con figuras como Shakira, Belinda y Daddy Yankee encabezando el proyecto, la música latina se perfila como una de las grandes protagonistas de la máxima fiesta del futbol.

¿Cuántas canciones oficiales existen para el Mundial 2026?

La FIFA presentó oficialmente el álbum musical que servirá como banda sonora del Mundial 2026, una producción integrada por 18 canciones que reúnen a más de 38 artistas de distintos continentes, géneros e idiomas.

El disco reúne a más de 38 artistas de distintos continentes y géneros musicales. IG

El objetivo es claro: reflejar la diversidad cultural que caracteriza al evento deportivo más importante del planeta.

Bajo el concepto FIFA Sound, el organismo busca unir dos lenguajes universales: la música y el futbol. El resultado es una colección de temas que combinan ritmos, estilos y colaboraciones inéditas para transmitir la emoción, la pasión y el sentido de comunidad que genera una Copa del Mundo.

¿Quiénes son los latinos en el disco oficial del Mundial 2026?

Entre los nombres más destacados sobresale Shakira, una de las artistas más ligadas a la historia moderna de los mundiales. La colombiana participa junto al cantante nigeriano Burna Boy en el tema “Dai Dai”, una de las canciones más esperadas del álbum.

Shakira regresa al universo mundialista con el tema “Dai Dai” junto a Burna Boy. IG

Su regreso al universo mundialista ha generado enorme expectativa entre los aficionados, especialmente después del impacto que tuvieron éxitos como “Waka Waka” y “La La La” en torneos anteriores.

Otro de los artistas que acapara reflectores es Daddy Yankee. Aunque el puertorriqueño anunció su retiro de los escenarios hace algunos años, vuelve a formar parte de un proyecto de alcance global gracias a “Echo”, una colaboración con la cantante jamaicana Shenseea que promete convertirse en uno de los himnos más escuchados durante la competencia.

Daddy Yankee forma parte del proyecto con la canción “Echo”, junto a Shenseea. IG

La representación mexicana también llega con Belinda, quien se une a Los Ángeles Azules en “Por Ella”, una combinación que mezcla el sonido característico de la cumbia con el estilo pop de la cantante. El tema ya figura entre los lanzamientos más comentados por los seguidores del torneo y de la música latina.

A ellos se suma Alejandro Fernández, quien participa con “Mi México Lindo”, una canción que busca rendir homenaje a las raíces culturales del país anfitrión. El intérprete expresó públicamente su orgullo por formar parte de un proyecto que llevará la identidad mexicana a millones de personas alrededor del mundo.

¿Qué artistas participan en FIFA Sound?

El álbum no se limita a las estrellas latinas, también participan figuras internacionales como LISA, Anitta, Future, Tyla, The Rolling Stones, Nelly Furtado, Stormzy, French Montana, Major Lazer y 21 Savage, entre muchos otros.

La producción busca reflejar la diversidad cultural de México, Estados Unidos y Canadá. IG

La FIFA describió el proyecto como la iniciativa musical más ambiciosa jamás creada para una Copa del Mundo.

Gianni Infantino, presidente del organismo, destacó que la selección de artistas busca representar la dimensión global del torneo. Según explicó, el álbum reúne tanto a superestrellas consolidadas como a nuevos talentos que están marcando el futuro de la industria musical.

Varias canciones serán interpretadas durante los conciertos y ceremonias oficiales del torneo. IG

La música no solo estará presente en las plataformas digitales. Muchas de las canciones formarán parte de los conciertos previos al torneo y de las ceremonias de inauguración que se realizarán en las tres naciones anfitrionas.