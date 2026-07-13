¿Quién fue la tercera en discordia? El momento exacto en que Maribel Guardia dejó a Joan Sebastian

Antes de convertirse en una de las historias de amor más recordadas del espectáculo mexicano, Maribel Guardia y Joan Sebastian protagonizaron un romance que parecía sacado de una telenovela.

Sin embargo, la relación también estuvo marcada por los celos, la desconfianza y una presunta infidelidad que terminó por cambiarlo todo. Años después, la actriz reveló cuál fue el momento exacto en el que decidió poner punto final.

¿Cómo se conocieron Maribel Guardia y Joan Sebastian?

Su historia comenzó a principios de la década de los noventa, cuando ambos coincidieron en un palenque, en una época en la que sus carreras iban en ascenso. Maribel Guardia ya destacaba como actriz y conductora, mientras que Joan Sebastian se consolidaba como uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana.

La historia de amor entre Maribel Guardia y Joan Sebastian terminó de forma inesperada. Mezcalent

Aunque la atracción fue inmediata, el romance no inició de inmediato, ya que Maribel se encontraba comprometida con otra persona. Incluso, el cantante bromeó con ella al asegurarle que aquel matrimonio nunca se realizaría.

Poco tiempo después, el destino volvió a reunirlos cuando él fue presentado como la persona que podría ayudarla a producir un disco.

¿Cuánto duró la relación de Joan Sebastian y Maribel Guardia?

El contacto profesional terminó convirtiéndose en una intensa historia de amor. En 1992 decidieron casarse y comenzaron una de las relaciones más mediáticas de la época. Tres años después nació Julián Figueroa, el único hijo de la pareja, quien con el paso del tiempo se convirtió en el centro de su familia.

La relación de Maribel y Joan sigue siendo una de las más recordadas del espectáculo. IMDb

A pesar de la felicidad que vivían como padres, las diferencias comenzaron a hacerse cada vez más evidentes.

Maribel ha contado en distintas entrevistas que Joan deseaba tener más hijos, pero ella prefirió concentrarse en su carrera artística, que atravesaba uno de sus mejores momentos.

Esa diferencia, sumada al fuerte carácter del cantante y a los constantes celos, fue desgastando poco a poco la relación.

Julián Figueroa fue el único hijo de la expareja. Archivo

¿Quién fue la tercera en discordia entre Joan Sebastian y Maribel Guardia?

La situación se complicó aún más en 1996, cuando ambos protagonizaron la telenovela Tú y Yo, producción en la que también participó Arleth Terán.

La actriz reveló el momento exacto que la llevó al divorcio. IMDb

Desde entonces comenzaron a circular versiones sobre un supuesto romance entre el cantante y la actriz, rumores que terminarían convirtiéndose en el detonante definitivo del matrimonio.

Fue la propia Maribel Guardia quien, años después, recordó en el programa Faisy Nights el episodio que cambió su vida para siempre. Según narró, una noche Joan Sebastian no regresó a dormir a casa, situación que aumentó las sospechas que ya existían entre ambos.

Al día siguiente, mientras estaban viendo juntos el programa Ventaneando, el periodista Pepillo Origel informó que el intérprete de "Tatuajes" había sido visto la noche anterior en una discoteca de la Ciudad de México acompañado de Arleth Terán, en una actitud que dio pie a las especulaciones.

Arleth Terán fue señalada como la tercera en discordia en el romance. IG

La reacción de Maribel fue inmediata. Sorprendida por la noticia, volteó a ver a su esposo y le preguntó qué estaba ocurriendo.

Joan y yo estábamos ahí viéndolo. Yo volteo y le digo: ‘¿¡Qué?!’”, recordó Maribel en entrevista.

Aunque Joan negó la información y aseguró que todo era falso, para la actriz ese momento representó el límite de una relación que ya venía acumulando conflictos.

Maribel decidió pedirle que abandonara la casa que compartían junto a Julián y la madre de la actriz. Así terminó uno de los matrimonios más famosos del espectáculo mexicano.

¿Cuál es la canción que le dedicó Joan Sebastian a Maribel Guardia?

Paradójicamente, aquel amor también inspiró algunas de las canciones más emblemáticas de Joan Sebastian. La propia actriz reveló en el programa Pinky Promise que el éxito "Tatuajes" nació después de que ambos decidieran hacerse un tatuaje como símbolo de su amor.

La historia inspiró algunas de las canciones más famosas del cantante. Foto: Instagram joansebastian

Además, aseguró que el compositor le dedicó otros temas, como Te irá mejor sin mí y Un idiota, durante los cuatro años que estuvieron juntos. Incluso conserva ese tatuaje como un recuerdo imborrable de una etapa que, pese a su doloroso final, recuerda con cariño.

En diversas entrevistas ha descrito a Joan como un hombre romántico, detallista y un padre profundamente amoroso con Julián, a quien llenaba de besos cada vez que regresaba de una gira.

Tras el divorcio, ambos lograron dejar atrás las diferencias. Con el paso del tiempo reconstruyeron una relación basada en el respeto y la amistad, vínculo que mantuvieron hasta el fallecimiento de Joan Sebastian en 2015.