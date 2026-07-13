Jorge D'Alessio rompe el silencio sobre los tatuajes que Marichelo eliminó; revela si tiene nuevo romance

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente desde hace unos meses dieron de qué habla después de que se diera a conocer que habían tomado la decisión de separarse, aparentemente por una supuesta infidelidad por parte del músico.

Sin embargo, ambos han demostrado que su separación se dio en los mejores términos, por lo cual su divorcio se concretó de manera rápida. A pesar de esto, recientemente la expareja de nuevo llamó la atención.

Foto: Redes Sociales

Marichelo elimina tatuajes que compartía con Jorge D’Alessio

Hace unas horas, Marichelo compartió en sus redes sociales un video en el que mostró que se eliminó los tatuajes que llegó a compartir con Jorge D’Alessio.

Esto provocó que muchos especularan si es que la hermana de Anahí ya había pasado página y olvidando por completo su relación con Jorge D’Alessio, con quien procreó dos hijos.

Jorge D’Alessio reacciona a la eliminación de los tatuajes

En entrevista con varios medios de comunicación, Jorge D’Alessio fue cuestionado sobre los tatuajes que su exesposa eliminó, a lo que él dijo lo siguiente:

“Es un proceso normal, nada que les pueda decir aquí es algo que no hablemos ella y yo. Ella y yo venimos chateando ahorita y nos reímos de lo que dicen en las redes”.

Foto de IG: Jorge D'Alessio

Al cuestionarle sobre si sabe qué tatuajes se quitó Marichelo y si él estaría dispuesto a también eliminarlos, esto comentó:

“No sé cuáles sean, pero seguramente sí. Unos en la muñeca (…), no, yo me lo voy a dejar que es justo donde está el de mis tres hijos”.

Marichelo junto a Jorge D'Alessio. Foto de IG: Marichelo

El cantante se mostró agradecido por el apoyo que recibe de Marichelo aún ya estén divorciados.

“Ella siempre tiene un consejo para mí, siempre voy a estar agradecido con ella porque aun separados ella me cuida, la cuido y cuidamos a nuestros hijos”.

Jorge D’Alessio niega tener un nuevo romance

En la misma entrevista, Jorge D’Alessio aclaró que por el momento no tiene ninguna pareja, esto después de que surgiera un video en el que se le veía en una fiesta besando a una mujer.

El cantante describe la ruptura como un proceso difícil pero llevado desde el amor. IG

“No estoy saliendo con nadie, ya me colgaron varios santitos y a chavas que no conozco también. No tengo ninguna relación”.

Además, mencionó que quien le dijo que tuviera cuidado de la gente con la que se relaciona fue Marichelo, ya que el video que surgió en redes sociales pudo haberlo grabado una persona cercana a él.