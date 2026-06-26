Herencia de Joan Sebastian, ¿quiénes son los herederos y qué le toca a Imelda Tuñón?

El proceso de la herencia de Joan Sebastian dio un paso adelante y un juez en Texas reconoció oficialmente a los herederos del fallecido cantante.

Fue el propio José Manuel Figueroa quien compartió el comunicado en donde se revela la lista de herederos de su padre, Joan Sebastian, así como la impugnación que hizo la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón.

Lista de herederos de Joan Sebastian

Herencia de Joan Sebastian. Cuartoscuro

De acuerdo con el documento compartido, el tribunal acreditó como herederos:

José Manuel Figueroa González

Zarelea Figueroa Ocampo

Sucesión de Julián Figueroa Fernández

Joana Marcelia Figueroa Espín

Juliana Joeri Figueroa Alonso

D’Yave Figueroa Espín

Alina Espín Villalobos

Alejandro Jesús Chaidez-Figueroa (Hijo de Trigo de Jesús Figueroa González)

Descendientes de Juan Sebastián Figueroa González

En tanto, también resolvieron la remoción e la anterior albacea y la designación de un nuevo administrador responsable de continuar con la administración del patrimonio de Joan Sebastian conforme a las determinaciones judiciales y al marco legal aplicable.

¿Le toca herencia a Imelda Tuñón?

Imelda Tuñón. Edgar Negrete Lira

Según lo citado en el comunicado, la resolución reconoce expresamente como heredera a “La Sucesión de Julián Figueroa Fernández”, la cual está radicada en México.

Se precisa que la determinación definitiva sobre los derechos hereditarios de esta porción dependerá del procedimiento legal que se lleva a cabo en territorio mexicano.

Por tanto, la administración y representación de la parte correspondiente a Julián Figueroa estará a cargo del albacea vigente en México.

Lo anterior se debe a que la determinación definitiva sobre los derechos hereditarios correspondientes a esa porción depende del proceso sucesorio que se lleva a cabo en México, en el cual la viuda de Julián Figueroa ha impugnado la sucesión”, se lee.

Por ello, el documento judicial plantea dos escenarios:

Que el menor José Julián sea reconocido como heredero universal.

Que el menor y su madre, Imelda Tuñón, sean reconocidos conforme a la legislación aplicable.

Fuera de estos dos sujetos, el documento aclara que no existen otros herederos con derechos sobre esa porción, lo que excluye a Maribel Guardia y Marco Chacón de cualquier participación patrimonial.