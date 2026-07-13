Alcalde de Nueva York revela la cifra que pagó Taylor Swift por la seguridad de su boda

Después de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden, una de las preguntas que más se repitió en redes sociales fue quién asumiría el costo del amplio operativo de seguridad que rodeó la celebración. El despliegue incluyó cierres de calles, presencia de decenas de policías y restricciones de acceso en los alrededores del recinto.

La duda llegó hasta el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien aclaró que la cantante sí cubrió los gastos relacionados con el permiso especial solicitado para el evento y con la respuesta operativa desplegada por la ciudad.

Según explicó el mandatario, el dinero reembolsado evitó que esos costos fueran absorbidos por los contribuyentes, como algunos usuarios habían planteado tras la celebración.

El alcalde de Nueva York confirmó que Taylor Swift cubrió los gastos del operativo de seguridad desplegado durante su boda.

Esto fue lo que pagó Taylor Swift por el operativo de seguridad en NY tras su boda

Durante una conferencia de prensa, Zohran Mamdani informó que Taylor Swift reembolsó más de 160 mil dólares para cubrir los costos derivados del permiso especial solicitado para la boda y del operativo implementado por las autoridades.

El alcalde explicó que ese monto corresponde a la respuesta que la ciudad organizó para un evento privado de gran magnitud y precisó que el permiso fue autorizado pocos días antes de la ceremonia.

También señaló que podrían existir otros gastos relacionados con la celebración que no forman parte de ese permiso específico, aunque dejó claro que el costo del operativo cubierto por la ciudad ya fue pagado por la artista.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a cerca de mil invitados en el Madison Square Garden. Facebook Taylor Swift Fans México

¿Por qué fue necesario un operativo especial?

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a cerca de mil invitados en uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, una celebración que obligó a reforzar las medidas de seguridad tanto dentro como fuera del inmueble.

Como parte del dispositivo, las autoridades realizaron cierres temporales de calles, controlaron el tránsito peatonal y vehicular y desplegaron elementos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para proteger el perímetro del Madison Square Garden.

Este tipo de operativos suelen aplicarse cuando un evento privado requiere ocupar espacios públicos o demanda recursos extraordinarios por parte de la ciudad.

Por ello, las autoridades explicaron que los organizadores deben asumir esos costos para evitar que el gasto recaiga en recursos públicos.

Se filtran fotos del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce X @taylorperu13

Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La pareja contrajo matrimonio el 3 de julio en una ceremonia privada celebrada en el Madison Square Garden, que fue transformado para la ocasión con una decoración inspirada en un jardín.

Uno de los momentos más comentados fue la participación de Adam Sandler, quien ofició la ceremonia, mientras que Stevie Nicks ofreció una presentación musical durante la recepción.

Al finalizar el festejo, las pantallas exteriores del recinto mostraron el mensaje “JusT&T Married”, un guiño a las iniciales de los recién casados que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en la zona.

El operativo incluyó cierres de calles y un despliegue especial de elementos del Departamento de Policía de Nueva York. Reuters

Una lista de invitados llena de celebridades

La boda reunió a figuras del entretenimiento, la música y la NFL. Entre los asistentes estuvieron Ed Sheeran, Dakota Johnson, Camila Cabello, Ellie Goulding, Bradley Cooper, Hugh Grant, Zoë Kravitz, Julianne Moore y Jason Sudeikis.

Del mundo del deporte también acudieron jugadores como Chris Jones, George Kittle, Cooper Kupp, Matthew Stafford y Kyle Juszczyk, además de otras personalidades cercanas a la pareja.

Para proteger la privacidad del evento, los invitados firmaron acuerdos de confidencialidad y tuvieron restricciones para utilizar teléfonos celulares durante gran parte de la celebración.

Las medidas también incluyeron un fuerte resguardo alrededor del Madison Square Garden, lo que permitió que los detalles del enlace permanecieran en secreto hasta después de la ceremonia.

Con la confirmación del alcalde de Nueva York, quedó aclarada una de las principales dudas que surgieron tras la llamada “boda del año”: el operativo especial desplegado por la ciudad fue cubierto por Taylor Swift, de acuerdo con el procedimiento establecido para eventos privados de gran escala realizados en espacios públicos.