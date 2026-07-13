La curiosa historia del número 13 en la vida de Joan Sebastian

A lo largo de su vida, Joan Sebastian encontró un significado muy especial en el número 13. El cantante y compositor mexicano aseguraba que esa cifra le había traído buena fortuna en distintos momentos de su trayectoria, por lo que llegó a considerarla su amuleto personal.

El propio artista hablaba con frecuencia de las coincidencias que lo unían a ese número, las cuales iban desde aspectos de su carrera hasta momentos decisivos de su vida.

Foto: Instagram joansebastian

¿Qué coincidencias relacionaban al cantante con esa cifra?

Entre las anécdotas que más llamaban la atención estaba que recibió su primera guitarra cuando tenía apenas 13 años, hecho que marcó el inicio de su camino en la música. Además, presumía que su nombre artístico, "Joan Sebastian", está formado por 13 letras.

Esa conexión también quedó reflejada en algunos de sus objetos más representativos. Una de sus guitarras llevaba dibujados 13 corazones, un detalle que reforzaba el valor simbólico que el intérprete otorgaba a ese número.

Foto: Instagram joansebastian

¿Cómo homenajeó Joan Sebastian al número 13?

En la etapa final de su carrera, el llamado "Poeta del Pueblo" lanzó un álbum titulado "13 celebrando el 13". Con este proyecto buscó dar nueva vida a composiciones que él no había interpretado originalmente, aunque ya se habían convertido en éxitos en las voces de artistas como Diego Verdaguer, Alicia Villarreal, Vicente Fernández y Alejandro Fernández.

Durante la presentación del disco, Joan Sebastian se mostró satisfecho con el resultado y compartió con los asistentes recuerdos de su trayectoria. También posó para fotografías junto a sus caballos en su rancho, un lugar que siempre ocupó un sitio especial en su vida.

Con el paso del tiempo, el número 13 volvió a aparecer en uno de los momentos más trascendentales de su historia. Joan Sebastian falleció el 13 de julio de 2015, a los 64 años, después de enfrentar durante varios años un cáncer de huesos.

Foto: Instagram joansebastian

Para muchos de sus seguidores, esa fecha representó una última coincidencia en la vida del cantante, quien durante años sostuvo que el número 13 era parte fundamental de su destino y de la historia que construyó como una de las figuras más importantes de la música regional mexicana.

El 13 suele estar rodeado de supersticiones por su fama de "número de mala suerte", su significado depende de la cultura y de las creencias personales. Para figuras como Joan Sebastian, lejos de ser negativo, fue un símbolo de buena fortuna que lo acompañó durante gran parte de su vida.