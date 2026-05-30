Así sorprendieron a Maribel Guardia en su cumpleaños: El Patrón le llevó flores y un emotivo mensaje

Maribel Guardia celebró su cumpleaños a lo grande y recibió una sorpresa que la conmovió. La actriz fue festejada al término de una función de Perfume de Gardenia, donde compañeros de elenco, amigos y seguidores le demostraron el cariño que le tienen.

La celebración se volvió aún más especial gracias a un inesperado detalle que rápidamente llamó la atención en redes sociales: la visita de Flores El Patrón, quien llegó con un enorme ramo y un emotivo mensaje dedicado a la actriz.

Flores El Patrón sorprende a Maribel Guardia

A través de sus redes sociales, Maribel Guardia compartió un video del festejo que vivió durante una función de Perfume de Gardenia. En las imágenes se observa cómo el elenco y el público le canta Las Mañanitas para celebrar un año más de vida.

El cariño de sus compañeros, entre ellos Marjorie de Sousa, Laura Flores, Julio Camejo, Alejandro Tommasi, Arturo Carmona y Latin Lover, ya había emocionado a la actriz, quien no dejó de sonreír durante toda la celebración.

Sin embargo, la sorpresa más inesperada llegó cuando se escuchó la famosa frase de Flores El Patrón: “Señorita Maribel, es usted muy afortunada”, acompañada por el característico estallido de papel picado que anuncia la entrega de sus famosos arreglos florales.

El emotivo mensaje que enviaron sus seguidores

Como es tradición en cada una de sus entregas, Flores El Patrón dedicó unas palabras especiales a Maribel Guardia en nombre de sus admiradores.

“Su luz, señorita, ha llegado a lugares donde a lo mejor usted, simplemente, no conoce que existen, pero ha llegado a todos los rincones del universo, señorita, y quieren hacerle saber sus fans que los ha tocado, que los ha iluminado de alguna manera y siempre estarán eternamente agradecidos con usted”, expresó el personaje de Flores El Patrón.

Maribel Guardia agradece el cariño de sus compañeros y fans

El emotivo gesto logró conmover a Maribel Guardia, quien agradeció entre risas y emoción todas las muestras de cariño que recibió durante la celebración de su cumpleaños.

“Dios los bendiga, me lo llevo en el corazón. Gracias a todos mis compañeros, que los amo con el alma. Son todos tan lindos, tan amorosos; los admiro a cada uno de ellos, por su trayectoria y calidad humana”, expresó.

Además, la actriz reveló que la entrada de su camerino también estaba decorada con globos y otros detalles preparados especialmente para ella.

Maribel Guardia recibe flores de El Patrón y se emociona durante su festejo de cumpleaños Foto: Cuartoscuro.com

Para Maribel Guardia, esta celebración se convirtió en una muestra más del cariño que recibe tanto de sus compañeros de trabajo como de sus seguidores, quienes aprovecharon la fecha para hacerle llegar mensajes de afecto y buenos deseos.