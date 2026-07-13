¿Cuándo y dónde ver a Danna, Belinda y Mariana Treviño en Mentiras: All Stars? Aquí las fechas oficiales
Conoce las fechas oficiales, las ciudades donde se presentarán y todos los detalles de la esperada gira.
El fenómeno de Mentiras vive uno de sus mejores momentos. Después del enorme éxito que alcanzó la serie inspirada en el famoso musical, la producción sorprendió a los seguidores con un anuncio que elevó aún más la expectativa: Danna se unirá a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras: All Stars.
Danna se une a Belinda y Mariana Treviño en el musical
La noticia fue revelada a través de las redes sociales oficiales del musical, donde se confirmó que las tres artistas encabezarán una serie de funciones únicas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
La propuesta promete reunir a miles de fanáticos que han seguido la historia durante años, además de conquistar a quienes descubrieron el universo de Mentiras gracias a su adaptación televisiva.
La cantante y actriz participará como invitada especial interpretando a Yuri, uno de los personajes más emblemáticos de la historia.
¿Cuántas funciones habrá de Mentiras: All Stars?
Las funciones confirmadas recorrerán tres ciudades del país:
Se trata de una gira limitada, por lo que la expectativa por conseguir boletos es alta desde antes del inicio de las ventas.
¿Cuándo inicia la preventa de Mentiras: All Stars?
La producción confirmó que la preventa Banamex se realizará del 20 al 22 de julio, mientras que la venta de entradas será administrada por Ticketmaster. Debido al interés que ha generado el anuncio, se espera que las localidades más solicitadas se agoten rápidamente.
¿De qué trata el musical Mentiras?
El éxito de Mentiras no es casualidad. La historia, creada por José Manuel López Velarde, sigue a Daniela, Dulce, Lupita y Yuri, cuatro mujeres que descubren durante el funeral de Emmanuel Mijares que todas mantenían una relación sentimental con el mismo hombre.
A partir de ese momento, el misterio, el humor y las canciones más representativas de los años 80 construyen una trama que se ha convertido en un referente del teatro musical mexicano.
La adaptación televisiva estrenada en 2025 impulsó nuevamente la popularidad de la franquicia al posicionarse entre las producciones mexicanas más vistas en streaming.
Las actuaciones de Belinda, Mariana Treviño, Regina Blandón y Diana Bovio acercaron la historia a una nueva generación de espectadores, quienes posteriormente comenzaron a interesarse por la versión teatral.
Ahora, Mentiras: All Stars busca aprovechar ese renovado entusiasmo con un elenco de figuras reconocidas tanto por su trayectoria musical como actoral.
La combinación de Danna, Belinda y Mariana Treviño promete una experiencia distinta con una producción de gran formato. Y con solo tres fechas confirmadas, Mentiras: All Stars apunta a convertirse en uno de los espectáculos más comentados del año.