¿Cuándo y dónde ver a Danna, Belinda y Mariana Treviño en Mentiras: All Stars? Aquí las fechas oficiales

El fenómeno de Mentiras vive uno de sus mejores momentos. Después del enorme éxito que alcanzó la serie inspirada en el famoso musical, la producción sorprendió a los seguidores con un anuncio que elevó aún más la expectativa: Danna se unirá a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras: All Stars.

Danna se une a Belinda y Mariana Treviño en el musical

La noticia fue revelada a través de las redes sociales oficiales del musical, donde se confirmó que las tres artistas encabezarán una serie de funciones únicas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Danna se incorpora como invitada especial para interpretar a Yuri, uno de los personajes más emblemáticos de la historia. IG

La propuesta promete reunir a miles de fanáticos que han seguido la historia durante años, además de conquistar a quienes descubrieron el universo de Mentiras gracias a su adaptación televisiva.

La cantante y actriz participará como invitada especial interpretando a Yuri, uno de los personajes más emblemáticos de la historia.

¿Cuántas funciones habrá de Mentiras: All Stars?

Las funciones confirmadas recorrerán tres ciudades del país:

Ciudad de México: 12 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Monterrey: 2 de octubre en el Auditorio Banamex.

Guadalajara: 9 de octubre en el Auditorio Telmex.

Se trata de una gira limitada, por lo que la expectativa por conseguir boletos es alta desde antes del inicio de las ventas.

La producción dirigida por José Manuel López Velarde apuesta por una versión renovada del musical. (Foto: Mezcal Entertainment)

¿Cuándo inicia la preventa de Mentiras: All Stars?

La producción confirmó que la preventa Banamex se realizará del 20 al 22 de julio, mientras que la venta de entradas será administrada por Ticketmaster. Debido al interés que ha generado el anuncio, se espera que las localidades más solicitadas se agoten rápidamente.

El Auditorio Nacional, el Auditorio Banamex y el Auditorio Telmex serán las sedes de una gira limitada. IG

¿De qué trata el musical Mentiras?

El éxito de Mentiras no es casualidad. La historia, creada por José Manuel López Velarde, sigue a Daniela, Dulce, Lupita y Yuri, cuatro mujeres que descubren durante el funeral de Emmanuel Mijares que todas mantenían una relación sentimental con el mismo hombre.

A partir de ese momento, el misterio, el humor y las canciones más representativas de los años 80 construyen una trama que se ha convertido en un referente del teatro musical mexicano.

La adaptación televisiva estrenada en 2025 impulsó nuevamente la popularidad de la franquicia al posicionarse entre las producciones mexicanas más vistas en streaming.

El fenómeno de Mentiras vive una nueva etapa de popularidad gracias al éxito de su adaptación televisiva.

Las actuaciones de Belinda, Mariana Treviño, Regina Blandón y Diana Bovio acercaron la historia a una nueva generación de espectadores, quienes posteriormente comenzaron a interesarse por la versión teatral.

Ahora, Mentiras: All Stars busca aprovechar ese renovado entusiasmo con un elenco de figuras reconocidas tanto por su trayectoria musical como actoral.

La combinación de Danna, Belinda y Mariana Treviño promete una experiencia distinta con una producción de gran formato. Y con solo tres fechas confirmadas, Mentiras: All Stars apunta a convertirse en uno de los espectáculos más comentados del año.