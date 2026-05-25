¿Quién se quedará con TODO? La millonaria pelea familiar por la herencia de Joan Sebastian

La herencia de Joan Sebastian continúa dando de qué hablar a más de una década de su muerte. Lo que parecía ser un proceso legal normal se ha convertido en una auténtica batalla familiar.

Ahora, una nueva audiencia realizada en McAllen, Texas, volvió a encender la polémica sobre quiénes serán los verdaderos beneficiarios de la fortuna del cantante.

¿Qué está pasando con la herencia de Joan Sebastian?

En esta ocasión, los herederos de Joan Sebastian coincidieron de manera presencial y virtual para continuar con el proceso sucesorio abierto en territorio estadounidense.

La exesposa del cantante negó buscar quedarse con todo el patrimonio. Cuartoscuro

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Erika Alonso, madre de Juliana Figueroa, quien busca que tanto ella como su hija sean reconocidas legalmente dentro de la sucesión relacionada con los bienes y regalías del intérprete en Estados Unidos.

Sin embargo, Erika Alonso dejó claro que, según su postura, no está peleando por quedarse con toda la fortuna del cantante, sino porque considera que algunos herederos han sido excluidos injustamente del proceso.

La exesposa del cantante aseguró que su principal interés es que exista justicia para los descendientes que, hasta ahora, no han recibido parte de la herencia.

¿Por qué hay problemas con la entrega de la herencia de Joan Sebastian?

La situación se ha complicado aún más debido a que varios de los hijos de Joan Sebastian ya fallecieron y ahora sus derechos hereditarios podrían pasar a sus propios descendientes.

Entre ellos destacan los casos de Julián Figueroa y otros integrantes de la familia, lo que ha generado nuevas disputas legales sobre quién tiene derecho a reclamar parte del patrimonio.

La familia busca evitar que existan dos procesos sucesorios paralelos. Mezcalent

Además, uno de los temas centrales de la audiencia fue determinar cuál era el domicilio oficial de Joan Sebastian antes de morir. Mientras una de las partes sostiene que el cantante residía en McAllen, Texas, otros integrantes de la familia afirman que su residencia principal estaba en Cuernavaca.

Este detalle no es menor, ya que podría definir si el proceso legal continúa en Estados Unidos o se traslada completamente a México.

Los abogados involucrados explicaron que la intención es evitar que existan dos juicios sucesorios paralelos, uno en Texas y otro en Morelos, ya que esto podría complicar aún más la repartición de los bienes.

La herencia incluye propiedades, regalías y bienes millonarios en México y Estados Unidos. Cuartoscuro

¿Qué incluye la herencia de Joan Sebastian?

La fortuna del “Rey del Jaripeo” no es pequeña. El patrimonio incluye ranchos, propiedades, terrenos, derechos musicales, regalías y contratos relacionados con la imagen del artista.

Además, muchos de estos bienes se encuentran tanto en México como en Estados Unidos, lo que ha hecho todavía más complejo el proceso legal.

El caso sigue abierto y continúa generando tensión dentro de la familia del artista. Archivo

A lo largo de estos años, la administración de la herencia también ha estado rodeada de polémica. Recientemente se confirmó la salida de Erika Alonso como albacea de la sucesión en Estados Unidos.

La propia empresaria reveló que había solicitado dejar el cargo desde hace tiempo y negó haber cometido irregularidades durante su gestión.

En su lugar fue nombrada una nueva administradora independiente llamada Kim Lowe, quien tendrá la tarea de supervisar el proceso y garantizar que las decisiones se tomen de manera imparcial.

José Manuel Figueroa también participa en el conflicto legal por la herencia. Mezcalent

Por su parte, José Manuel Figueroa también ha levantado la voz en medio del conflicto. El cantante asegura que existen varios herederos afectados y que aún falta claridad sobre algunos bienes y cuentas relacionadas con el legado de su padre.

Aunque han pasado más de diez años desde la muerte del cantante, todo indica que la batalla por su fortuna todavía está lejos de terminar.