“Chop Suey!” de System of a Down no solo es una de las canciones más famosas del metal de los 2000. También es un tema rodeado de historias curiosas, cambios de último momento y hasta censura.

Y es que la canción nació cuando la banda todavía seguía de gira promocionando su primer disco.

Con el paso de los años, el sencillo se convirtió en una pieza clave de Toxicity, el álbum que terminó consolidando a la agrupación armenio-estadounidense como uno de los nombres más importantes del rock pesado de esa época.

La historia detrás de ‘Chop Suey!’, el himno de System of a Down que cambió el metal IG systemofadown

Así nació “Chop Suey!” de System of a Down

La idea de “Chop Suey!” comenzó de forma bastante simple. De acuerdo con declaraciones de Daron Malakian, guitarrista de la banda, empezó a escribir la canción mientras viajaban en una casa rodante durante la gira de su primer álbum.

Malakian recordó que estaba solo en la parte trasera del vehículo con una guitarra acústica cuando comenzó a tocar algunos acordes que más tarde se convertirían en la base del tema.

Aunque hoy la canción es reconocida por sus cambios de ritmo y la intensidad de sus voces, la versión original era distinta. Incluso la letra tenía otro enfoque.

La famosa parte que inicia con “Wake up, grab a brush and put a little make-up…” no existía al principio. Según contó el propio músico, él había escrito originalmente otros versos mucho más sencillos.

Después, Serj Tankian trabajó nuevas líneas y terminó creando una de las introducciones más reconocibles del género. Ese cambio ayudó a darle personalidad a la canción y terminó convirtiéndose en una de las razones por las que el tema destacó rápidamente entre el público.

La historia detrás de ‘Chop Suey!’, el himno de System of a Down que cambió el metal Captura de pantalla

El significado detrás de “Chop Suey!”

Desde su lanzamiento, muchas personas intentaron descifrar el significado de la canción. Algunos creían que hablaba sobre drogas y otros pensaban que estaba relacionada con el suicidio, sobre todo por frases como “I cry when angels deserve to die”.

Aunque System of a Down nunca confirmó todas las teorías que circularon durante años, Daron Malakian sí explicó que la canción hablaba sobre la muerte y la forma en que las personas juzgan a otros dependiendo de cómo fallecieron.

El guitarrista puso como ejemplo que la reacción cambia si alguien muere en un accidente común o si ocurre bajo circunstancias relacionadas con alcohol u otros problemas.

Para él, esa diferencia en la percepción pública era parte central de la idea de la canción.

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La censura que enfrentó tras el 11 de septiembre

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, varias estaciones de radio dejaron de transmitir canciones que consideraban sensibles por su contenido. Entre ellas apareció “Chop Suey!”, principalmente por algunas líneas de su letra relacionadas con la muerte.

La empresa Clear Channel, una de las cadenas de radio más grandes del país en ese momento, incluyó el tema en una lista de canciones que dejaron de sonar temporalmente en muchas emisoras.

Aun así, el impacto de la canción no disminuyó. De hecho, Toxicity terminó convirtiéndose en uno de los discos más importantes de la banda y ayudó a que System of a Down alcanzara un público mucho más amplio.

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La canción casi se llamó “Suicide”

Otro detalle que sigue llamando la atención entre los fans es que “Chop Suey!” originalmente tenía otro nombre: “Suicide”.

Malakian explicó que eligió ese título de forma improvisada mientras trabajaba en la canción, pero después la banda decidió cambiarlo para evitar problemas con la radio antes del lanzamiento oficial.

El nuevo nombre surgió como un juego de palabras derivado de “suicide”. Además, el guitarrista comentó que también estaba inspirado en películas de gánsters que veía cuando era niño, donde la expresión “chop suey” se utilizaba de manera relacionada con la muerte.