Poncho Herrera revelará qué platicó con Anahí en su serie 'Encuentros sin Fronteras', de Disney+

La fiebre por el mundial comienza a sentirse en el ambiente y nadie mejor que el actor Alfonso Herrera para sumarse a un proyecto que busca mezclar el futbol, una de sus grandes pasiones, con el entretenimiento.

De tal suerte, al actor de La casa de los espíritus se le verá como conductor de Encuentros sin fronteras, programa en el que entrevistará tanto a futbolistas como a Sebastián El Loco Abreu, así como a figuras del entretenimiento como Martha Higareda, Guillermo Arriaga y Anahí. ¡Ahora entendemos por qué hace unos meses publicaron juntos una imagen que se hizo viral!

Hay tantas memorias y hay tantos recuerdos que al final eso fue de lo que trató esa conversación, todos esos recuerdos, esas vivencias del pasado y también muchas anécdotas de Anahí que la conectan con el futbol y que la conectan con recuerdos mundialistas. Entonces fue algo que disfruté enormemente y lo fuimos descubriendo en la conversación”, reveló Herrera.

El programa Encuentros sin fronteras, que se estrenará el próximo 8 de junio en Disney+ (dentro del rubro de ESPN), forma parte de una serie de contenidos especiales que buscarán llevarle a la audiencia una oferta especial relacionada con el Mundial.

La tarde de ayer, Poncho Herrera compartió el estrado con los exfutbolistas Hugo Sánchez, Ricardo Peláez y Desiree Monsiváis, así como con el periodista y conductor Javier Alarcón, quienes de igual manera tendrán programas especiales del Mundial en ESPN. Todos ellos estuvieron acompañados por Jorge Castillo, VP de Sports México.

Durante la presentación del contenido, Herrera mostró su tristeza ante la derrota de Pumas, su equipo, este fin de semana frente a Cruz Azul.

No hay nada que decir más que felicitar al campeón y seguir adelante”, puntualizó Herrera Rodríguez.

De igual manera compartió con los asistentes qué futbolistas ha llegado a admirar.

“Una vez estaba en Río de Janeiro porque fui de trabajo y me dijeron: ‘Oye, ¿si tú tuvieras la oportunidad de pedir un autógrafo o una foto a alguien, a quién se la pedirías?’. Y en ese momento dije Ronaldinho; él estaba jugando para el Flamengo y no pasaron ni 15 minutos y entra Ronaldinho. Yo fui, lo abordé, le pedí una foto y tuve la oportunidad de platicar con él. A mí me parece que él jugando era una cosa excepcional. Era una cosa realmente magnífica”, compartió Herrera y prosiguió:

“Y obviamente Messi tiene unas cualidades espectaculares y ha cumplido con muchas metas que cualquier futbolista quisiera: ganó la Copa del Mundo, Champions League, ha sido campeón en Francia, ha sido campeón en España y ha hecho cosas comercialmente muy importantes en la liga de Estados Unidos. Ellos son los jugadores que me han llamado la atención”, apuntó.

Aunado al programa que conducirá Herrera Rodríguez, habrá cápsulas especiales con Andrés Bustamante El Güiri Güiri, quien se hará acompañar de sus ponchimonigotes (algunos de sus personajes), así como programas especiales con Javier Alarcón, quien acompañará y entrevistará a jugadores de la Selección Mexicana; además de programas culinarios relacionados con los lugares y las ciudades en las que se llevará a cabo el mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Karina Tejada

Que no haya violencia: Hugo Sánchez

Hugo Sánchez, exjugador de Pumas y del Real Madrid, y quien jugó en la Selección Mexicana en el Mundial de 1986, aprovechó su participación en la mesa de invitados para hablar de cómo ve este Mundial y le lanzó una petición a los mexicanos.

“¿Qué vemos? Un Mundial interesante, distinto, entretenido y van a ser 48 selecciones. Es la primera vez en la historia que se hace esto y pienso que va a ser muy cansado porque las distancias entre Canadá, Estados Unidos y México no son lo mismo que en Qatar, en donde todo estuvo ahí. Ahora va a ser un tanto complicado, va a haber muchas caminatas por lo que he estado viendo”, comentó y lanzó:

Y me gustaría, como dije en el sorteo al que me hizo favor la FIFA de invitarme, que ojalá no haya violencia, porque los mexicanos nos caracterizamos por organizar los eventos deportivos más importantes y la gente se va con un recuerdo muy bonito, entonces que no sea la excepción en este mundial. Que haya como siempre servicio, atenciones, cariño, gastronomía, playas, hoteles y el cariño de la gente para que sea otro mundial inolvidable. He escuchado a mucha gente cuando voy a otras partes del mundo que se acuerdan del mundial del 70, del mundial del 86 y ahora tenemos que hacer como mexicanos que se acuerden de este, que es el mejor de la historia”, apuntó.

Respecto a si tiene algún futbolista mexicano que se pueda sumar al listado de jugadores que aún faltan por revelarse para completar los 26 convocados oficiales, el Pentapichichi se mostró receptivo.

Ya que lo dices tú, estoy de acuerdo contigo”, le respondió Sánchez a un periodista que le sugirió el nombre de Jordan Carrillo, de Pumas.

“Es que Javier Aguirre y Rafa Márquez son los encargados de formar la selección. Yo estuve en esa posición, lamentablemente no en el Mundial, pero sí en la selección y prefiero que lo decidan ellos. Ya que diste ese nombre, apúntalo, que lo digo yo”, acotó.

Sobre el décimo título de Cruz Azul en la Liga MX, Hugol reconoció el logro de los cementeros y dio su opinión sobre lo que él haría si fuera Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas.

Karina Tejada

“Triste por no celebrar con Pumas el campeonato y no hay otra más que felicitar al Cruz Azul porque merecieron ser campeones. Hicieron más mérito que Pumas, porque el mérito de Pumas es haber llegado a la final, que nadie esperaba. Fue un ascenso en cuanto a garra y espíritu, que es lo que caracteriza a Pumas. Vimos un equipo que nos dio ilusión”, puntualizó Sánchez.

“¿Les digo qué haría si yo fuera Efraín? Ayer en la noche estuvimos hablando y me quedé con ganas de decirlo. Yo, si fuera Efraín, me iría a Europa y con eso les digo todo, porque necesitamos técnicos mexicanos fuera de México y necesitamos muchos mexicanos que jueguen en grandes equipos; mientras más jugadores haya fuera jugando, mejor alimentada va a estar la selección”, expresó el también Bicampeón con Pumas.