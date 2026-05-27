Película “El fin de las primeras veces”: ¿de qué trata y dónde verla?

La película “El fin de las primeras veces”, dirigida por Rafael Ruiz Espejo, sigue la historia de Eduardo, un joven de 18 años que deja su pueblo en Jalisco para viajar al centro de Guadalajara con el objetivo de presentar su examen de ingreso a la universidad.

Sin embargo, su estancia termina convirtiéndose en algo mucho más profundo que un trámite académico. Al alejarse del entorno familiar, marcado por normas conservadoras y una fuerte vigilancia, Eduardo comienza a experimentar una nueva etapa de su vida donde la libertad, el deseo y la curiosidad toman un papel importante.

Foto: Captura de video

La ciudad como punto de partida:

El protagonista de la historia se enfrenta a un ambiente completamente distinto al que conocía. La sensación lo impulsa a explorar nuevas formas de convivencia y a relacionarse con otras personas a través de aplicaciones de citas y espacios sociales, donde poco a poco se abre a experiencias que lo llevan a conocerse mejor.

En medio de esa exploración también aparece Mario, otro joven aspirante universitario, con quien establece una conexión que forma parte de este proceso de descubrimiento emocional y personal.

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Un proceso de transformación:

La historia también muestra el contraste constante entre dos realidades: por un lado, la distancia emocional con su familia, reflejada en comunicaciones frías y tensas, y por otro, la intensidad de la vida urbana que lo empuja a cuestionarse quién es y qué quiere ser.

En ese tránsito entre la presión del pasado y la libertad del presente, Eduardo atraviesa un proceso de transformación donde comienza a definir su identidad sin las ataduras y control que lo habían marcado.

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Con una historia centrada en el cambio y la búsqueda de identidad, el filme se perfila como una propuesta que invita a reflexionar sobre el paso a la vida adulta y las decisiones que la acompañan.

¿Cuándo se estrena la película y dónde puedo verla?

Será el 28 de mayo exclusivamente en cines.