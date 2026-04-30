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¡BTS, J Balvin y más!: los conciertos que se realizarán en mayo 2026 en CDMX

El quinto mes del año llega y dentro de poco se realizarán importantes conciertos en la CDMX, ¿a qué artistas irás a ver?

Por: Paola Jiménez

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Muchos artistas darán varios conciertos en mayo en la CDMXEspecial

Mayo 2026 está cerca y aunque en este mes celebramos varios días importantes, sin duda las fechas en los que ocurren conciertos en la CDMX también son de tomar en consideración. Y este mes trae muchos shows que sin duda no te querrás perder.

Aquí te dejamos la lista de recintos y las fechas en las que se presentarán varios artistas en la Ciudad de México.

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Conciertos en CDMX de mayo 2026

Estadio GNP

  • BTS- 7, 9 y 10 de mayo
  • Marco Antonio Solís- 23 de mayo
  • System of a Down- 27 y 28 de mayo
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X

Palacio de los Deportes

  • Lorde- 1 de mayo
  • Cris Mj- 9 y 10 de mayo
  • J Balvin- 14 y 15 de mayo
  • Caifanes- 16 de mayo
  • Korn- 19 de mayo
  • Sebastián Yatra-23 de mayo
  • Camilo Séptimo- 28 de mayo
  • Mon Laferte- 29, 30 y 31 de mayo
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j balvin

Pabellón del Palacio de los Deportes

  • Leisure- 7 de mayo
  • Lebanon Hanover- 9 de mayo
  • Talco- 15 de mayo
  • Porter Robinson-16 de mayo
  • The Academy Is…- 23 de mayo
  • Oliver Tree- 30 de mayo
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Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

  • Etienne Charles- 23 de mayo

Autódromo Hermanos Rodríguez

  • Tecate Emblema- 16 y 17 de mayo
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Todo lo que debes saber sobre el Tecate Emblema 2026Especial

Auditorio Nacional

  • Ricardo Montaner- 5 de mayo
  • Chayanne- 6 y 7 de mayo
  • Edith Márquez- 9 de mayo
  • Alicia Villarreal- 14 de mayo
  • Miguel Bosé- 15 y 16 de mayo
  • Yuri- 20 de mayo
  • La La Love You- 22 de mayo
  • Liverpool Legends-23 y 24 de mayo
  • Reyli Barba- 27 de mayo
  • Emmanuel- 28 de mayo
  • Caifanes- 29 y 30 de mayo
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IG oficialyuri

Lunario del Auditorio Nacional

  • Mi amigo invisible- 2 de mayo
  • Iñigo Quintero- 5 de mayo
  • Alejandro Filio- 7 de mayo
  • Carlos Cuevas- 10 de mayo
  • Arath Herce- 15 de mayo
  • Café Quijano- 16 de mayo
  • Dave Bolaño- 17 de mayo
  • Grupo Yndio- 20 de mayo
  • Dani Fernández- 21 de mayo
  • Amantes- 22 de mayo
  • Viva Suecia- 23 de mayo
  • Orquesta de la Luz- 27 de mayo
  • Usted Señálemelo- 28 de mayo
  • Mafalda Cerdenal- 29 de mayo
  • Leire Martínez- 30 de mayo
  • Hadrian- 31 de mayo

Arena Ciudad de México

  • Laura Pausini- 2 de mayo
  • Grupo Frontera- 8 de mayo
  • Megadeth- 10 y 11 de mayo
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Especial

La Maraka

  • Men At Work- 2 de mayo
  • Big Band Experience- 3 de mayo
  • t.A.T.u- 7 y 8 de mayo
  • Francisco Cespedes- 9 de mayo
  • Danny Frank- 14 de mayo
  • Paty Cantú- 15 y 16 de mayo
  • KALEO- 17 de mayo
  • La Sonora Dinamita- 22 y 23 de mayo
  • Gipsy Kings- 24 de mayo
  • Alizee- 28 y 29 de mayo
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tatu

Estadio Fray Nano

  • Sonorama Rivera 20206- 2 de mayo

Circo Volador

  • Graveyard- 1 de mayo
  • In Flames- 2 de mayo
  • Beyond Creation- 3 de mayo
  • Culto d Fire- 10 de mayo
  • Vapor of Morphine- 14 de mayo
  • Connekte- 15 de mayo
  • Dogma- 16 de mayo
  • ANKOR- 18 de mayo
  • Kampfar- 22 de mayo
  • Draconian- 23 de mayo

Velódromo Olímpico

  • Rockout Fest- 2 de mayo

Pepsi Center

  • LANY- 2 de mayo
  • One Vision of Queen- 14 de mayo
  • Yung Beef- 15 de mayo
  • Romantic Tonic Fest- 16 de mayo
  • Wolf Alice- 20 de mayo

Monumental Plaza de Toros la México

  • Carlos Rivera- 9 de mayo
  • Intocable- 16 de mayo
  • Banda MS- 23 de mayo
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Carlos RiveraCuartoscuro

Auditorio BB

  • El de la guitarra- 8 de mayo
  • Rubio- 16 de mayo

Foro Puebla

  • Winona Riders- 8 de mayo
  • Chucho Rivas- 9 de mayo
  • Marc Segui- 16 de mayo
  • Mori- 29 de mayo
  • Culture Wars- 30 de mayo

Teatro Metropólitan

  • Eliades Ochoa- 1 de mayo
  • Alex Ubago- 6 de mayo
  • El Consorcio- 9 de mayo
  • Guadalupe Pineda- 10 de mayo
  • Belle and Sebastian- 12 y 13 de mayo
  • Guillotina- 14 de mayo
  • Bersuit Vergarabat- 15 de mayo
  • Jumbo- 16 de mayo
  • Diego Torres- 21 de mayo
  • Mau y Ricky- 28 de mayo
  • Jaime Vrela- 29 de mayo
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Alex Ubago

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?

PJG

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