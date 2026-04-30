¡BTS, J Balvin y más!: los conciertos que se realizarán en mayo 2026 en CDMX
El quinto mes del año llega y dentro de poco se realizarán importantes conciertos en la CDMX, ¿a qué artistas irás a ver?
Mayo 2026 está cerca y aunque en este mes celebramos varios días importantes, sin duda las fechas en los que ocurren conciertos en la CDMX también son de tomar en consideración. Y este mes trae muchos shows que sin duda no te querrás perder.
Aquí te dejamos la lista de recintos y las fechas en las que se presentarán varios artistas en la Ciudad de México.
Conciertos en CDMX de mayo 2026
Estadio GNP
- BTS- 7, 9 y 10 de mayo
- Marco Antonio Solís- 23 de mayo
- System of a Down- 27 y 28 de mayo
Palacio de los Deportes
- Lorde- 1 de mayo
- Cris Mj- 9 y 10 de mayo
- J Balvin- 14 y 15 de mayo
- Caifanes- 16 de mayo
- Korn- 19 de mayo
- Sebastián Yatra-23 de mayo
- Camilo Séptimo- 28 de mayo
- Mon Laferte- 29, 30 y 31 de mayo
Pabellón del Palacio de los Deportes
- Leisure- 7 de mayo
- Lebanon Hanover- 9 de mayo
- Talco- 15 de mayo
- Porter Robinson-16 de mayo
- The Academy Is…- 23 de mayo
- Oliver Tree- 30 de mayo
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Etienne Charles- 23 de mayo
Autódromo Hermanos Rodríguez
- Tecate Emblema- 16 y 17 de mayo
Auditorio Nacional
- Ricardo Montaner- 5 de mayo
- Chayanne- 6 y 7 de mayo
- Edith Márquez- 9 de mayo
- Alicia Villarreal- 14 de mayo
- Miguel Bosé- 15 y 16 de mayo
- Yuri- 20 de mayo
- La La Love You- 22 de mayo
- Liverpool Legends-23 y 24 de mayo
- Reyli Barba- 27 de mayo
- Emmanuel- 28 de mayo
- Caifanes- 29 y 30 de mayo
Lunario del Auditorio Nacional
- Mi amigo invisible- 2 de mayo
- Iñigo Quintero- 5 de mayo
- Alejandro Filio- 7 de mayo
- Carlos Cuevas- 10 de mayo
- Arath Herce- 15 de mayo
- Café Quijano- 16 de mayo
- Dave Bolaño- 17 de mayo
- Grupo Yndio- 20 de mayo
- Dani Fernández- 21 de mayo
- Amantes- 22 de mayo
- Viva Suecia- 23 de mayo
- Orquesta de la Luz- 27 de mayo
- Usted Señálemelo- 28 de mayo
- Mafalda Cerdenal- 29 de mayo
- Leire Martínez- 30 de mayo
- Hadrian- 31 de mayo
Arena Ciudad de México
- Laura Pausini- 2 de mayo
- Grupo Frontera- 8 de mayo
- Megadeth- 10 y 11 de mayo
La Maraka
- Men At Work- 2 de mayo
- Big Band Experience- 3 de mayo
- t.A.T.u- 7 y 8 de mayo
- Francisco Cespedes- 9 de mayo
- Danny Frank- 14 de mayo
- Paty Cantú- 15 y 16 de mayo
- KALEO- 17 de mayo
- La Sonora Dinamita- 22 y 23 de mayo
- Gipsy Kings- 24 de mayo
- Alizee- 28 y 29 de mayo
Estadio Fray Nano
- Sonorama Rivera 20206- 2 de mayo
Circo Volador
- Graveyard- 1 de mayo
- In Flames- 2 de mayo
- Beyond Creation- 3 de mayo
- Culto d Fire- 10 de mayo
- Vapor of Morphine- 14 de mayo
- Connekte- 15 de mayo
- Dogma- 16 de mayo
- ANKOR- 18 de mayo
- Kampfar- 22 de mayo
- Draconian- 23 de mayo
Velódromo Olímpico
- Rockout Fest- 2 de mayo
Pepsi Center
- LANY- 2 de mayo
- One Vision of Queen- 14 de mayo
- Yung Beef- 15 de mayo
- Romantic Tonic Fest- 16 de mayo
- Wolf Alice- 20 de mayo
Monumental Plaza de Toros la México
- Carlos Rivera- 9 de mayo
- Intocable- 16 de mayo
- Banda MS- 23 de mayo
Auditorio BB
- El de la guitarra- 8 de mayo
- Rubio- 16 de mayo
Foro Puebla
- Winona Riders- 8 de mayo
- Chucho Rivas- 9 de mayo
- Marc Segui- 16 de mayo
- Mori- 29 de mayo
- Culture Wars- 30 de mayo
Teatro Metropólitan
- Eliades Ochoa- 1 de mayo
- Alex Ubago- 6 de mayo
- El Consorcio- 9 de mayo
- Guadalupe Pineda- 10 de mayo
- Belle and Sebastian- 12 y 13 de mayo
- Guillotina- 14 de mayo
- Bersuit Vergarabat- 15 de mayo
- Jumbo- 16 de mayo
- Diego Torres- 21 de mayo
- Mau y Ricky- 28 de mayo
- Jaime Vrela- 29 de mayo
¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?
PJG