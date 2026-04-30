¡BTS, J Balvin y más!: los conciertos que se realizarán en mayo 2026 en CDMX

Mayo 2026 está cerca y aunque en este mes celebramos varios días importantes, sin duda las fechas en los que ocurren conciertos en la CDMX también son de tomar en consideración. Y este mes trae muchos shows que sin duda no te querrás perder.

Aquí te dejamos la lista de recintos y las fechas en las que se presentarán varios artistas en la Ciudad de México.

ChatGPT

Conciertos en CDMX de mayo 2026

Estadio GNP

BTS- 7, 9 y 10 de mayo

Marco Antonio Solís- 23 de mayo

System of a Down- 27 y 28 de mayo

X

Palacio de los Deportes

Lorde- 1 de mayo

Cris Mj- 9 y 10 de mayo

J Balvin- 14 y 15 de mayo

Caifanes- 16 de mayo

Korn- 19 de mayo

Sebastián Yatra-23 de mayo

Camilo Séptimo- 28 de mayo

Mon Laferte- 29, 30 y 31 de mayo

j balvin

Pabellón del Palacio de los Deportes

Leisure- 7 de mayo

Lebanon Hanover- 9 de mayo

Talco- 15 de mayo

Porter Robinson-16 de mayo

The Academy Is…- 23 de mayo

Oliver Tree- 30 de mayo

Instagram

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Etienne Charles- 23 de mayo

Autódromo Hermanos Rodríguez

Tecate Emblema- 16 y 17 de mayo

Todo lo que debes saber sobre el Tecate Emblema 2026 Especial

Auditorio Nacional

Ricardo Montaner- 5 de mayo

Chayanne- 6 y 7 de mayo

Edith Márquez- 9 de mayo

Alicia Villarreal- 14 de mayo

Miguel Bosé- 15 y 16 de mayo

Yuri- 20 de mayo

La La Love You- 22 de mayo

Liverpool Legends-23 y 24 de mayo

Reyli Barba- 27 de mayo

Emmanuel- 28 de mayo

Caifanes- 29 y 30 de mayo

IG oficialyuri

Lunario del Auditorio Nacional

Mi amigo invisible- 2 de mayo

Iñigo Quintero- 5 de mayo

Alejandro Filio- 7 de mayo

Carlos Cuevas- 10 de mayo

Arath Herce- 15 de mayo

Café Quijano- 16 de mayo

Dave Bolaño- 17 de mayo

Grupo Yndio- 20 de mayo

Dani Fernández- 21 de mayo

Amantes- 22 de mayo

Viva Suecia- 23 de mayo

Orquesta de la Luz- 27 de mayo

Usted Señálemelo- 28 de mayo

Mafalda Cerdenal- 29 de mayo

Leire Martínez- 30 de mayo

Hadrian- 31 de mayo

Arena Ciudad de México

Laura Pausini- 2 de mayo

Grupo Frontera- 8 de mayo

Megadeth- 10 y 11 de mayo

Especial

La Maraka

Men At Work- 2 de mayo

Big Band Experience- 3 de mayo

t.A.T.u- 7 y 8 de mayo

Francisco Cespedes- 9 de mayo

Danny Frank- 14 de mayo

Paty Cantú- 15 y 16 de mayo

KALEO- 17 de mayo

La Sonora Dinamita- 22 y 23 de mayo

Gipsy Kings- 24 de mayo

Alizee- 28 y 29 de mayo

tatu

Estadio Fray Nano

Sonorama Rivera 20206- 2 de mayo

Circo Volador

Graveyard- 1 de mayo

In Flames- 2 de mayo

Beyond Creation- 3 de mayo

Culto d Fire- 10 de mayo

Vapor of Morphine- 14 de mayo

Connekte- 15 de mayo

Dogma- 16 de mayo

ANKOR- 18 de mayo

Kampfar- 22 de mayo

Draconian- 23 de mayo

Velódromo Olímpico

Rockout Fest- 2 de mayo

Pepsi Center

LANY- 2 de mayo

One Vision of Queen- 14 de mayo

Yung Beef- 15 de mayo

Romantic Tonic Fest- 16 de mayo

Wolf Alice- 20 de mayo

Monumental Plaza de Toros la México

Carlos Rivera- 9 de mayo

Intocable- 16 de mayo

Banda MS- 23 de mayo

Carlos Rivera Cuartoscuro

Auditorio BB

El de la guitarra- 8 de mayo

Rubio- 16 de mayo

Foro Puebla

Winona Riders- 8 de mayo

Chucho Rivas- 9 de mayo

Marc Segui- 16 de mayo

Mori- 29 de mayo

Culture Wars- 30 de mayo

Teatro Metropólitan

Eliades Ochoa- 1 de mayo

Alex Ubago- 6 de mayo

El Consorcio- 9 de mayo

Guadalupe Pineda- 10 de mayo

Belle and Sebastian- 12 y 13 de mayo

Guillotina- 14 de mayo

Bersuit Vergarabat- 15 de mayo

Jumbo- 16 de mayo

Diego Torres- 21 de mayo

Mau y Ricky- 28 de mayo

Jaime Vrela- 29 de mayo

Alex Ubago

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?

PJG