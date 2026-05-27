Ella es la misteriosa prometida de Reyli Barba con quien llegará al altar

Después de años marcados por altibajos personales, rehabilitación y relaciones sentimentales muy mediáticas, Reyli Barba sorprendió recientemente al confirmar que llegará al altar. El cantante anunció hace unos días durante una entrevista que se casará el próximo año con su actual pareja, una mujer alejada del espectáculo llamada Tatiana Aguilar Alam.

Reyli Barba confirma que se casará

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, especialmente porque el intérprete de 'Amor del bueno' siempre ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores. Aunque no reveló demasiados detalles sobre la boda, sí dejó claro que atraviesa una de las etapas más estables y felices de su vida.

La prometida del cantante mantiene un perfil alejado de la farándula. FB ReyliBarbaOficial

Tenemos una relación hermosísima Tatiana y yo y hay que celebrarla”, dijo emocionado.

¿Quién es Tatiana, la novia de Reyli Barba?

A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo del entretenimiento, Tatiana Aguilar no pertenece al medio artístico ni suele aparecer en eventos públicos o alfombras rojas. Su perfil discreto ha despertado todavía más curiosidad entre los fans de Reyli.

Tatiana se convirtió en uno de los pilares emocionales más importantes de Reyli. FB ReyliBarbaOficial

Aunque mantiene sus redes sociales privadas y evita la exposición mediática, Tatiana sí ha tenido una participación importante en la vida reciente del artista. De hecho, además de ser su pareja sentimental, también ha colaborado con él en el ámbito musical. La compositora participó como coautora del sencillo “La Primer Canción De La Mañana”.

¿Cuál es la historia de Reyli Barba y Tatiana Aguilar?

La historia entre ambos comenzó hace muchos años, aunque inicialmente solo eran amigos. Según ha contado el propio Reyli en entrevistas, se conocieron desde 2005, pero fue hasta 2016 cuando su relación cambió por completo.

La pareja se reencontró en 2016 tras el proceso de rehabilitación del artista. FB ReyliBarbaOficial

El cantante recordó en una conversación con Yordi Rosado que se reencontró con Tatiana tras salir de un proceso de rehabilitación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ese momento marcó un antes y un después en su vida.

Saliendo de ese internamiento, en febrero empezamos a ser novios, el 14 de febrero”, contó el cantante, describiendo el inicio de su romance como una coincidencia “hermosamente cursi”.

Desde entonces, la relación se convirtió en uno de sus mayores apoyos emocionales. Reyli incluso reveló que Tatiana fue la única persona fuera de su familia que lo visitó durante su tratamiento, un gesto que jamás olvidó y que fortaleció profundamente el vínculo entre ambos.

Reyli reveló que mantienen una relación estable, profunda y muy discreta. FB ReyliBarbaOficialG

Para muchos seguidores del cantante, Tatiana representa la etapa más madura y tranquila del intérprete de “Desde que llegaste”. Lejos de los escándalos y del ritmo caótico que marcó parte de su carrera en años anteriores, el músico parece haber encontrado estabilidad en una relación basada en la privacidad y la complicidad.

¿Reyli Barba tendrá más hijos con Tatiana Aguilar?

Ambos han formado una familia ensamblada. Tatiana tiene dos hijos y Reyli también es padre, por lo que el cantante ha dejado claro que no planean tener más niños.

Ya somos una familia muy grande”, comentó entre risas en una entrevista pasada, donde también habló del cariño que sienten por sus mascotas, consideradas parte importante de su hogar.

El intérprete aseguró que vive una de las etapas más felices de su vida. FB ReyliBarbaOficial

La noticia del compromiso también generó reacciones entre quienes recuerdan la complicada etapa personal que atravesó el exintegrante de Elefante. Durante años, Reyli habló abiertamente de sus problemas con el alcohol y de cómo eso impactó distintos aspectos de su vida.

Por eso, para muchos fans, esta boda simboliza algo más profundo que un simple enlace matrimonial: representa la consolidación de una nueva etapa marcada por la estabilidad, la sobriedad y el equilibrio emocional.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para la ceremonia, todo indica que Reyli Barba y Tatiana Aguilar prefieren vivir este momento lejos del ruido mediático.